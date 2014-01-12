Loading...

[FIAMME ORO RUGBY] 5^ TR. ECCELLENZA, LE FIAMME BATTONO L'URC 42 A 13 (TABELLINO)

Redazione Avatar

di Redazione

12/01/2014

TITOLO
pdf icon 5^-tr-eccellenza-FFOO-V-URC-42-13-TABELLINO.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*



*5^ TROFEO ECCELLENZA*

*FIAMME ORO RUGBY v UNIONE R. CAPITOLINA 42 A 13*



*IL TABELLINO*

5^ Giornata Trofeo Eccellenza

*Roma, Caserma “S. Gelsomini” – **Domenica* *12 gennaio 2014, ore 15.00*

*Fiamme Oro Rugby v Unione Rugby Capitolina 42-13 (p.t. 28-6)*



*Marcatori*: 5’ cp Calandro (3-0); 14’ cp Calandro (6-0); 24’ cp Calandro
(9-0); 26’ cp Buscema (9-3); 28’ m Massaro tr Calandro (16-3); 32’ cp
Buscema (16-6); 35’ m Marazzi tr Calandro (23-6); 38’ cp Calandro (26-6);
50’ m Conti tr Buscema (26-13); 58’ cp Calandro (29-13); 65’ m Andreucci
(34-13); 69’ m Canna (39-13); 83’ cp Canna (42-13)





*Fiamme Oro Rugby *: Sapuppo (18’ Canna), De Gaspari, Di Massimo, Massaro,
Bacchetti (47’ Andreucci), Calandro, Marinaro, Marazzi, Balsemin, Favaro
(61’ Amenta), Cazzola, Mammana (55’ Sutto), Di Stefano (55’ Pettinari),
Cerqua (55’ Vicerè), Naka (43’ Cocivera)

A disp.: Benetti

All.: Presutti



*Unione Rugby Capitolina*: Cesari (66’ Falsaperla), Mascagni, Iacolucci,
Scalzo (63’ Rota), Recchi, Buscema, Vannini (51’ Rebecchini B.), Conti,
Menichella (25’ Frezza), Bitetti (51’ Ricci), Martire, Scoccini, Orabona
(58’ Tron), Rampa (58’ Polioni), Bianchi (41’ Marsella)

All.: Caffaratti



*Arbitro*: Andrea Belvedere (Roma)

*Man of the match*: Calandro

*Calciatori*: Fiamme: Calandro 7/10 (dp 0/1 cp 5/5 tr 2/4); Canna 1/1 (cp
1/1). URC: Buscema 3/4 ( dp 0/1 cp 2/2 tr 1/1)

*Note*: 350 spettatori. Man of the match premiato dal professor Franco
Ascantini.

*Punti conquistati in classifica: *Fiamme Oro Rugby 5, Unione Rugby
Capitolina 0



*12 gennaio 2014*
*Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*

--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it

Redazione

Redazione

