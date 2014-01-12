[FIAMME ORO RUGBY] 5^ TR. ECCELLENZA, LE FIAMME BATTONO L'URC 42 A 13 (TABELLINO)
di Redazione
12/01/2014
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*5^ TROFEO ECCELLENZA*
*FIAMME ORO RUGBY v UNIONE R. CAPITOLINA 42 A 13*
*IL TABELLINO*
5^ Giornata Trofeo Eccellenza
*Roma, Caserma “S. Gelsomini” – **Domenica* *12 gennaio 2014, ore 15.00*
*Fiamme Oro Rugby v Unione Rugby Capitolina 42-13 (p.t. 28-6)*
*Marcatori*: 5’ cp Calandro (3-0); 14’ cp Calandro (6-0); 24’ cp Calandro
(9-0); 26’ cp Buscema (9-3); 28’ m Massaro tr Calandro (16-3); 32’ cp
Buscema (16-6); 35’ m Marazzi tr Calandro (23-6); 38’ cp Calandro (26-6);
50’ m Conti tr Buscema (26-13); 58’ cp Calandro (29-13); 65’ m Andreucci
(34-13); 69’ m Canna (39-13); 83’ cp Canna (42-13)
*Fiamme Oro Rugby *: Sapuppo (18’ Canna), De Gaspari, Di Massimo, Massaro,
Bacchetti (47’ Andreucci), Calandro, Marinaro, Marazzi, Balsemin, Favaro
(61’ Amenta), Cazzola, Mammana (55’ Sutto), Di Stefano (55’ Pettinari),
Cerqua (55’ Vicerè), Naka (43’ Cocivera)
A disp.: Benetti
All.: Presutti
*Unione Rugby Capitolina*: Cesari (66’ Falsaperla), Mascagni, Iacolucci,
Scalzo (63’ Rota), Recchi, Buscema, Vannini (51’ Rebecchini B.), Conti,
Menichella (25’ Frezza), Bitetti (51’ Ricci), Martire, Scoccini, Orabona
(58’ Tron), Rampa (58’ Polioni), Bianchi (41’ Marsella)
All.: Caffaratti
*Arbitro*: Andrea Belvedere (Roma)
*Man of the match*: Calandro
*Calciatori*: Fiamme: Calandro 7/10 (dp 0/1 cp 5/5 tr 2/4); Canna 1/1 (cp
1/1). URC: Buscema 3/4 ( dp 0/1 cp 2/2 tr 1/1)
*Note*: 350 spettatori. Man of the match premiato dal professor Franco
Ascantini.
*Punti conquistati in classifica: *Fiamme Oro Rugby 5, Unione Rugby
Capitolina 0
*12 gennaio 2014*
Redazione