Fiamme Oro Rugby: anteprima XI giornata di campionato

Giro di boa del campionato con l’ultimo match del girone di andata della serie A1 e prima partita del 2012 per le Fiamme Oro Rugby, che domenica 8 gennaio, affrontano in trasferta il Cus Verona. Il XV della Polizia di Stato si presenta allo Stadio “Cavagnin” forte di ben trenta punti di vantaggio sugli scaligeri e con il titolo di “Campione d’inverno” già in tasca da due giornate. “Non dobbiamo sottovalutare questa trasferta – ha dichiarato l’allenatore delle Fiamme Sven Valsecchi – perché il Verona contro di noi scenderà in campo per giocare la partita della vita, come del resto quest’anno hanno fatto tutte le squadre che abbiamo fin qui affrontato. La posizione in classifica che occupiamo, comporta anche questo. Ma a noi sta bene così. Se sapremo rimanere concentrati per tutti gli ottanta minuti facendo il nostro gioco, dovremmo portare a casa il risultato”. Per preparare al meglio il match, lo staff e la squadra cremisi sono stati in ritiro a Padova da martedì 3 gennaio, ospiti delle strutture del II Reparto Mobile della Polizia di Stato. Tra i 27 giocatori convocati per la trasferta veronese mancano il capitano Roberto Mariani, tenuto precauzionalmente a riposo, e il numero 8 aquilano Carlo Cerasoli, che sta recuperando l’infortunio subito durante il match contro la Pro Recco. Prima convocazione per il neoacquisto Lorenzo Favaro, proveniente dal Ruggers Tarvisium.Giuseppe Cerqua, Giuseppe Di Stefano, Mirko Pettinari, Fabio Cocivera, Adriano Lombardo, Marco Moscarda, Valerio Vicerè, Alfredo Gasparini, Alberto Cazzola, Francesco Riedi, Fabio Flammini, Lorenzo Santelli, Alessandro Maestri, Matteo Zitelli, Lorenzo Favaro, Damiano Vedrani, Manuel Bottino, Luca Martinelli, Nicola Benetti, Daniele Forcucci, Giovanni Massaro, Simone Andreucci, Giuseppe Sapuppo, Marco Rosa, Fabio Baldini, Ettore Boarato e Marcello De GaspariAd arbitrare il match, con inizio alle 14,30, sarà il signor Sandri di Trieste. Verona, 7 gennaio 2012 Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby