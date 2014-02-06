Loading...

[FIAMME ORO RUGBY] COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY

Redazione Avatar

di Redazione

06/02/2014

TITOLO
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*



*Roma* - In ordine all'articolo pubblicato in data odierna a pagina 36 de
"La voce di Rovigo", riguardante un tesserato di questa società, il G.S.
Fiamme Oro Rugby precisa quanto segue.

Non risulta in alcun modo che il nostro tesserato, Nicola Benetti, oggetto
dell'articolo di cui sopra, abbia fatto domanda per il proscioglimento
dalla Polizia di Stato o di trasferimento in altra sede, previo corso di
aggiornamento di sei mesi, unici modi per lasciare il Gruppo Sportivo
Fiamme Oro.

Inoltre si precisa che, per entrare a far parte del G.S. Fiamme Oro Rugby,
è necessario partecipare ad un concorso pubblico riservato all'ingresso nei
Gruppi Sportivi della Polizia di Stato che, per il 2014, ancora non è stato
bandito.



6 febbraio 2014
*Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*

Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it

