[FIAMME ORO RUGBY] COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**Roma* - In ordine all'articolo pubblicato in data odierna a pagina 36 de"La voce di Rovigo", riguardante un tesserato di questa società, il G.S.Fiamme Oro Rugby precisa quanto segue.Non risulta in alcun modo che il nostro tesserato, Nicola Benetti, oggettodell'articolo di cui sopra, abbia fatto domanda per il proscioglimentodalla Polizia di Stato o di trasferimento in altra sede, previo corso diaggiornamento di sei mesi, unici modi per lasciare il Gruppo SportivoFiamme Oro.Inoltre si precisa che, per entrare a far parte del G.S. Fiamme Oro Rugby,è necessario partecipare ad un concorso pubblico riservato all'ingresso neiGruppi Sportivi della Polizia di Stato che, per il 2014, ancora non è statobandito.6 febbraio 2014*Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito