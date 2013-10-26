[FIAMME ORO RUGBY] CONTRO LA LAZIO PRIMA VITTORIA PER LE FIAMME 21 A 17 (TABELLINO)
di Redazione
26/10/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*4^ GIORNATA ECCELLENZA*
*LE FIAMME SI AGGIUDICANO IL DERBY CON LA LAZIO 21 A 17*
*IL TABELLINO*
*Roma, “Caserma S. Gelsomini” – sabato 26 ottobre, ore 16.00*
*Campionato di Eccellenza, IV giornata*
*Fiamme Oro Rugby v Lazio Rugby 1927 21-17 (p.t. 3-14)*
*Marcatori*: 3’ cp Nathan (0-3), 9’ cp Nathan (0-6), 25’ cp Boarato (3-6),
27’ cp Nathan (3-9), 30’ m. Riccioli (3-14), 41’ cp Boarato (6-14), 47’ cp
Nathan (6-17), 53’ cp Benetti (9-17), 63’ cp Benetti (12-17), 66’ cp
Benetti (15-17), 69’ cp Benetti (18-17), 73’ cp Benetti (21-17)
*Fiamme Oro Rugby*: Barion, Bacchetti, Sapuppo (49’ Di Massimo),
Valcastelli, Boarato (49’ Canna), Benetti, Amenta, Vedrani, Zitelli (49’
Balsemin), Sutto, Cazzola, Pettinari (54’ Di Stefano), Vicerè, Naka
*A disposizione*: Gentili, Moscarda, Perrone, Marinaro,
*All.* Pasquale Presutti
*Lazio Rugby 1927*: Sepe, Giancarlini, Lo Sasso (35’ e 41’ Giangrande),
Nathan, Bruno, Bruni, Gentile, Ventricelli (27’ Vannozzi 80’ Dionisi),
Filippucci (35’ Datola), Riccioli, Civetta, Nitoglia, Pepoli (37’ Vannozzi),
Fabiani, Grassotti (60’ Cannone)
*A disposizione:* Pietrosanti, Condemi, Romagnoli
*All. *Alfredo De Angelis
arb. *Spadoni (Padova)*
*g.d.l. Meconi (Roma), Pier’Antoni (Roma)*
*quarto uomo Meconi (Roma), Pier’Antoni (Roma)*
*Cartellini*: 62’ Cannone (Laz), 71’ Pepoli (Laz)
*Man of the match: *Nicola Benetti
*Calciatori*: Lazio: Nathan 4/6 (cp 4/5, tr 0/1). FFOO: Boarato 2/4 (cp
2/4), Benetti 5/6 (cp 5/6)
*Note*: 850 spettatori. Man of the match premiato dal prefetto Vincenzo
Panico, Capo della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza
*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro 4, Lazio Rugby 1927 1
*26 ottobre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
Redazione