[FIAMME ORO RUGBY] FINALE TROFEO ECCELLENZA: PREVIEW E FORMAZIONE DELLE FIAMME

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**PREVIEW FINALE DEL TROFEO ECCELLENZA**SABATO AL "BATTAGLINI" LE FIAMME SFIDANO I BERSAGLIERI**Presutti: "Sarà una festa. Non partiamo favoriti, ma siamo cresciutirispetto alla prima di campionato. Affrontiamo questa finale con serenità,ma in campo voglio vedere i miei ragazzi dar battaglia per 80 minuti"**Benetti: "Questa finale ce la siamo meritata e la onoreremo al massimosoprattutto per tutti quelli che sono scesi in campo durante il Torneo eche oggi non giocheranno. Sarà emozionante giocarla in questo stadio".**Roma* - Sabato 8 febbraio, alle ore 15,00, andrà in scena l'ultimo attodel Trofeo Eccellenza. Il palcoscenico sarà lo stadio "Mario Battaglini" diRovigo e gli attori saranno i rossoblu rodigini e le Fiamme Oro Rugby. Unascelta, quella di giocare nel Polesine, voluta da entrambi i presidentidelle squadre, proprio per dare dignità maggiore al primo trofeo dellastagione.Le due squadre approdano alla finale dopo aver vinto i rispettivi gironi:percorso netto per i Bersaglieri alla testa del girone A con 28 punti,mentre per le Fiamme, che hanno chiuso primi il girone B composto solo dasquadre romane a quota 16, è da registrare un solo scivolone fuori casa conla Lazio.Le Fiamme arrivano al "Battaglini" consapevoli della forza degli avversariche, attualmente, comandano il Campionato di Eccellenza con 45 punti, mal'intenzione, oltre che di dar battaglia fino all'ultimo minuto, è quelladi partecipare ad una vera e propria festa del rugby, così come dichiaral'allenatore cremisi Pasquale Presutti: *"Vedere il Battaglini pieno saràlo spot più bello per il nostro sport che qui nel Polesine viene vissuto inmodo particolare. Per quanto riguarda il match è chiaro che non partiamocon i favori del pronostico. Ma noi, rispetto ai 47 punti subiti alla primagiornata di campionato, siamo molto cresciuti. Sabato vedremo quanto. Quelche chiedo ai miei ragazzi è di giocare sereni, senza pensare troppo a chisi trovano di fronte, ma nel contempo voglio vedere una squadra combattereal massimo per 80 minuti, senza se e senza ma".*Gli fa eco il capitano delle Fiamme, Nicola Benetti: *"Non partiamofavoriti, ma sono certo che io e i ragazzi onoreremo al massimo questoimpegno. In fondo, da quel che abbiamo fatto vedere finora in questastagione, posso dire che questa finale ce la siamo ampiamente meritata egiocarla in questo stadio aggiunge quel qualcosa in più. Sarà sicuramenteemozionante. In campo scenderemo in quindici, ma è importante ricordare chequesta competizione è stata giocata da quasi quaranta di noi".*Le Fiamme si sono aggiudicate per quattro volte la Coppa Italia, l'ultimabattendo 26 a 12 il Cus Genova, nel 1972. Sono dunque 42 anni che il XVdella Polizia di Stato non approda alla finale dell'ambito trofeo.Coach Presutti ha pochi dubbi per la formazione che sabato affronterà iBersaglieri: Laert Naka, Valerio Vicerè e Mirko Pettinari comporranno ilterzetto delle prime linee, mentre la coppia Michele Sutto e Luca Mammanaoccuperà la seconda. I due flanker saranno Matteo Zitelli e DamianoVedrani, con Mirko Amenta a chiudere il pack con il numero 8. Cabina diregia affidata alla collaudata coppia composta dal capitano Nicola Benetti(numero nove) e Carlo Canna, mediano di apertura. I centri saranno DanieleForcucci e Giovanni Massaro, mentre il "triangolo allargato" sarà compostodai tre rodigini Andrea Bacchetti, Marcello De Gaspari e Guido Barion conil numero 15. In panchina siederanno Fabio Cocivera, Giuseppe Cerqua,Gianmarco Duca, Alberto Cazzola, Andrea Balsemin e Simone Marinaro. Per gliultimi due posti coach Presutti scioglierà gli ultimi dubbi, dopol'allenamento di rifinitura del venerdì, tra Luca Calandro, Marco DiMassimo e Giuseppe Sapuppo.Come in ogni partita contro il Rovigo, le Fiamme ritireranno la maglianumero 10, in memoria di Stefano Casotti, il mediano di apertura che giocòcon entrambe le società, venuto a mancare a causa di un incidente stradalenel 1995.Arbitrerà l'incontro il signor Spadoni (Padova), con i giudici di lineaBertelli (Ferrara) e Cusano (Vicenza). Quarto uomo sarà il bresciano Pulpo.*La probabile formazione*Barion, Bacchetti, Forcucci, Massaro, De Gaspari, Canna, Benetti, Amenta,Vedrani, Zitelli, Mammana, Sutto, Pettinari, Vicerè, NakaA disposizione: Cocivera, Cerqua, Duca, Cazzola, Balsemin, Marinaro,Calandro, Sapuppo (Di Massimo).*6 febbraio 2014*