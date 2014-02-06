[FIAMME ORO RUGBY] FINALE TROFEO ECCELLENZA: PREVIEW E FORMAZIONE DELLE FIAMME
di Redazione
06/02/2014
COMUNICATO-STAMPA-FINALE-TROFEO-ECCELLENZA.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*PREVIEW FINALE DEL TROFEO ECCELLENZA*
*SABATO AL "BATTAGLINI" LE FIAMME SFIDANO I BERSAGLIERI*
*Presutti: "Sarà una festa. Non partiamo favoriti, ma siamo cresciuti
rispetto alla prima di campionato. Affrontiamo questa finale con serenità,
ma in campo voglio vedere i miei ragazzi dar battaglia per 80 minuti"*
*Benetti: "Questa finale ce la siamo meritata e la onoreremo al massimo
soprattutto per tutti quelli che sono scesi in campo durante il Torneo e
che oggi non giocheranno. Sarà emozionante giocarla in questo stadio".*
*Roma* - Sabato 8 febbraio, alle ore 15,00, andrà in scena l'ultimo atto
del Trofeo Eccellenza. Il palcoscenico sarà lo stadio "Mario Battaglini" di
Rovigo e gli attori saranno i rossoblu rodigini e le Fiamme Oro Rugby. Una
scelta, quella di giocare nel Polesine, voluta da entrambi i presidenti
delle squadre, proprio per dare dignità maggiore al primo trofeo della
stagione.
Le due squadre approdano alla finale dopo aver vinto i rispettivi gironi:
percorso netto per i Bersaglieri alla testa del girone A con 28 punti,
mentre per le Fiamme, che hanno chiuso primi il girone B composto solo da
squadre romane a quota 16, è da registrare un solo scivolone fuori casa con
la Lazio.
Le Fiamme arrivano al "Battaglini" consapevoli della forza degli avversari
che, attualmente, comandano il Campionato di Eccellenza con 45 punti, ma
l'intenzione, oltre che di dar battaglia fino all'ultimo minuto, è quella
di partecipare ad una vera e propria festa del rugby, così come dichiara
l'allenatore cremisi Pasquale Presutti: *"Vedere il Battaglini pieno sarà
lo spot più bello per il nostro sport che qui nel Polesine viene vissuto in
modo particolare. Per quanto riguarda il match è chiaro che non partiamo
con i favori del pronostico. Ma noi, rispetto ai 47 punti subiti alla prima
giornata di campionato, siamo molto cresciuti. Sabato vedremo quanto. Quel
che chiedo ai miei ragazzi è di giocare sereni, senza pensare troppo a chi
si trovano di fronte, ma nel contempo voglio vedere una squadra combattere
al massimo per 80 minuti, senza se e senza ma".*
Gli fa eco il capitano delle Fiamme, Nicola Benetti: *"Non partiamo
favoriti, ma sono certo che io e i ragazzi onoreremo al massimo questo
impegno. In fondo, da quel che abbiamo fatto vedere finora in questa
stagione, posso dire che questa finale ce la siamo ampiamente meritata e
giocarla in questo stadio aggiunge quel qualcosa in più. Sarà sicuramente
emozionante. In campo scenderemo in quindici, ma è importante ricordare che
questa competizione è stata giocata da quasi quaranta di noi".*
Le Fiamme si sono aggiudicate per quattro volte la Coppa Italia, l'ultima
battendo 26 a 12 il Cus Genova, nel 1972. Sono dunque 42 anni che il XV
della Polizia di Stato non approda alla finale dell'ambito trofeo.
Coach Presutti ha pochi dubbi per la formazione che sabato affronterà i
Bersaglieri: Laert Naka, Valerio Vicerè e Mirko Pettinari comporranno il
terzetto delle prime linee, mentre la coppia Michele Sutto e Luca Mammana
occuperà la seconda. I due flanker saranno Matteo Zitelli e Damiano
Vedrani, con Mirko Amenta a chiudere il pack con il numero 8. Cabina di
regia affidata alla collaudata coppia composta dal capitano Nicola Benetti
(numero nove) e Carlo Canna, mediano di apertura. I centri saranno Daniele
Forcucci e Giovanni Massaro, mentre il "triangolo allargato" sarà composto
dai tre rodigini Andrea Bacchetti, Marcello De Gaspari e Guido Barion con
il numero 15. In panchina siederanno Fabio Cocivera, Giuseppe Cerqua,
Gianmarco Duca, Alberto Cazzola, Andrea Balsemin e Simone Marinaro. Per gli
ultimi due posti coach Presutti scioglierà gli ultimi dubbi, dopo
l'allenamento di rifinitura del venerdì, tra Luca Calandro, Marco Di
Massimo e Giuseppe Sapuppo.
Come in ogni partita contro il Rovigo, le Fiamme ritireranno la maglia
numero 10, in memoria di Stefano Casotti, il mediano di apertura che giocò
con entrambe le società, venuto a mancare a causa di un incidente stradale
nel 1995.
Arbitrerà l'incontro il signor Spadoni (Padova), con i giudici di linea
Bertelli (Ferrara) e Cusano (Vicenza). Quarto uomo sarà il bresciano Pulpo.
*La probabile formazione*
Barion, Bacchetti, Forcucci, Massaro, De Gaspari, Canna, Benetti, Amenta,
Vedrani, Zitelli, Mammana, Sutto, Pettinari, Vicerè, Naka
A disposizione: Cocivera, Cerqua, Duca, Cazzola, Balsemin, Marinaro,
Calandro, Sapuppo (Di Massimo).
*6 febbraio 2014*
Redazione