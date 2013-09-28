[FIAMME ORO RUGBY] II GIORNATA ECCELLENZA: FIAMME ORO V MOGLIANO 17-34 (il tabellino)
di Redazione
28/09/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY
**
II GIORNATA
**FIAMME ORO RUGBY V MOGLIANO 17-34*
*IL TABELLINO*
*Roma, Caserma “Gelsomini” – sabato 28 settembre, ore 15.30
**Eccellenza, II giornata*
*Fiamme Oro Roma v Marchiol Mogliano 17-34 (p.t. 7-22)*
*Marcatori*: p.t. 4’ cp Cornwell (0-3); 6’ cp Cornwell (0-6); 9’ m Canna tr
Canna (7-6); 15’ m Repetto tr Cornwell (7-13); 25’ Cornwell (7-16); 35’ cp
Cornwell (7-19); 40’ cp Cornwell (7-22).
s.t. 50’ cp Canna (10-22); 54’ m Guarducci (10-27); 66’ m Bacchin tr 54’ m
Guarducci (10-34); 74’ m Cazzola tr Canna (17-34).
*Fiamme Oro Rugby: *Sepe; Valcastelli, Massaro (64’ Sapuppo), Forcucci
(cap.), Bacchetti; Canna, Benetti (60’ Marinaro); Amenta, Zitelli (78’
Mammana), Balsemin (55’ Rosa); Perrone, Cazzola; Pettinari (60’ Di
Stefano), Vicerè (v. cap.) (74’ Lombardo), Gentili (46’ Naka)
*a disposizione:* Boarato,
*all.: **Pasquale Presutti*
*Marchiol Mogliano: *Galon (55’ Fadalti); Onori, Ceccato E., Bacchin,
Guarducci; Cornwell, Endrizzi (46’ Lucchese); Halvorsen, Candiago E. (cap),
Ceccato A. (60’ Lazzaroni); Swanepoel, Pavanello (55’ Maso); Ravalle (46’
Ceglie), Gianesini (46’ Gega), Costa-Repetto (73’ Meggetto)
*a disposizione:* Padovani
*all.:* Francesco Mazzariol
arb. Passacantando (L’Aquila)
g.d.l. Salvi (L’Aquila), Pier’Antoni (Roma)
quarto uomo: Valeri (L’Aquila)
*
Cartellini*: 65’ e 81’ giallo Marco Rosa (FFOO); 84’ giallo Fadalti (MOG)
*Man of the match*: Matt Cornwell
*Calciatori*: Cornwell (MOG) 6/6 (cp 4/4, tr 2/2); Guarducci (MOG) 0/1 (tr
0/1); Canna (FFOO) 3/5 (cp 1/3; tr 2/2
*Note*: 700 spettatori ca., giornata molto calda. Nell’intervallo, partita
tra le Under 6 delle Fiamme Oro e Rugby senza confini
*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro 0, Mogliano 4
*28 settembre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
Redazione