[FIAMME ORO RUGBY] II GIORNATA ECCELLENZA: FIAMME ORO V MOGLIANO 17-34 (il tabellino)

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**II GIORNATA**FIAMME ORO RUGBY V MOGLIANO 17-34**IL TABELLINO**Roma, Caserma “Gelsomini” – sabato 28 settembre, ore 15.30**Eccellenza, II giornata**Fiamme Oro Roma v Marchiol Mogliano 17-34 (p.t. 7-22)**Marcatori*: p.t. 4’ cp Cornwell (0-3); 6’ cp Cornwell (0-6); 9’ m Canna trCanna (7-6); 15’ m Repetto tr Cornwell (7-13); 25’ Cornwell (7-16); 35’ cpCornwell (7-19); 40’ cp Cornwell (7-22).s.t. 50’ cp Canna (10-22); 54’ m Guarducci (10-27); 66’ m Bacchin tr 54’ mGuarducci (10-34); 74’ m Cazzola tr Canna (17-34).*Fiamme Oro Rugby: *Sepe; Valcastelli, Massaro (64’ Sapuppo), Forcucci(cap.), Bacchetti; Canna, Benetti (60’ Marinaro); Amenta, Zitelli (78’Mammana), Balsemin (55’ Rosa); Perrone, Cazzola; Pettinari (60’ DiStefano), Vicerè (v. cap.) (74’ Lombardo), Gentili (46’ Naka)*a disposizione:* Boarato,*all.: **Pasquale Presutti**Marchiol Mogliano: *Galon (55’ Fadalti); Onori, Ceccato E., Bacchin,Guarducci; Cornwell, Endrizzi (46’ Lucchese); Halvorsen, Candiago E. (cap),Ceccato A. (60’ Lazzaroni); Swanepoel, Pavanello (55’ Maso); Ravalle (46’Ceglie), Gianesini (46’ Gega), Costa-Repetto (73’ Meggetto)*a disposizione:* Padovani*all.:* Francesco Mazzariolarb. Passacantando (L’Aquila)g.d.l. Salvi (L’Aquila), Pier’Antoni (Roma)quarto uomo: Valeri (L’Aquila)Cartellini*: 65’ e 81’ giallo Marco Rosa (FFOO); 84’ giallo Fadalti (MOG)*Man of the match*: Matt Cornwell*Calciatori*: Cornwell (MOG) 6/6 (cp 4/4, tr 2/2); Guarducci (MOG) 0/1 (tr0/1); Canna (FFOO) 3/5 (cp 1/3; tr 2/2*Note*: 700 spettatori ca., giornata molto calda. Nell’intervallo, partitatra le Under 6 delle Fiamme Oro e Rugby senza confini*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro 0, Mogliano 4*28 settembre 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito