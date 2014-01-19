[FIAMME ORO RUGBY] IL CORDOGLIO DELLE FIAMME ORO PER LA MORTE DI SALVATORE DI PADOVA

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**CIAO, SALVATORE…*Roma – Quando un rugbista “passa la palla” per l’ultima volta è sempre ungrande dispiacere per tutti, ma quando a farlo è un ragazzo di soli 15anni, il dispiacere si trasforma in vero e proprio dolore. Ieri, in unincidente stradale avvenuto nel pomeriggio sull’altopiano delleCinquemiglia, il pulmino che trasportava i ragazzi del Sulmona Rugby èuscito di strada andando ad impattare contro un albero. Purtroppo nelloschianto ha perso la vita il giovane Salvatore Di Padova.La dirigenza, lo staff e tutta la squadra delle Fiamme Oro Rugby siuniscono in un unico abbraccio alla famiglia Di Padova e alla società delSulmona Rugby.*19 gennaio 2014**Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito