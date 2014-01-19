[FIAMME ORO RUGBY] IL CORDOGLIO DELLE FIAMME ORO PER LA MORTE DI SALVATORE DI PADOVA
di Redazione
19/01/2014
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*CIAO, SALVATORE…*
Roma – Quando un rugbista “passa la palla” per l’ultima volta è sempre un
grande dispiacere per tutti, ma quando a farlo è un ragazzo di soli 15
anni, il dispiacere si trasforma in vero e proprio dolore. Ieri, in un
incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sull’altopiano delle
Cinquemiglia, il pulmino che trasportava i ragazzi del Sulmona Rugby è
uscito di strada andando ad impattare contro un albero. Purtroppo nello
schianto ha perso la vita il giovane Salvatore Di Padova.
La dirigenza, lo staff e tutta la squadra delle Fiamme Oro Rugby si
uniscono in un unico abbraccio alla famiglia Di Padova e alla società del
Sulmona Rugby.
*19 gennaio 2014*
*Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
Redazione