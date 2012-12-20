FIAMME ORO RUGBY, LA FORMAZIONE PER I CROCIATI PARMA
di Redazione
20/12/2012
IX GIORNATA ECCELLENZA: PREVIEW FIAMME ORO RUGBY V CROCIATI PARMA FC Roma – Dopo i due turni del Trofeo Eccellenza che hanno visto le Fiamme vincere entrambi i match con il Rugby Reggio, torna il campionato con la IX giornata, ultima del 2012. Sabato 22 dicembre alle 14,30 il XV della Polizia di Stato ospiterà i Crociati Parma, per un incontro fondamentale per la stagione dei Cremisi. Uno scontro diretto contro uno di quei team che si giocano la presenza nel prossimo campionato di Eccellenza. I gialloblu di Mazzariol sono ancora a digiuno di vittorie e relegati all’ultimo posto della classifica con un solo punto. Una giornata cruciale per le Fiamme, anche per gli incroci interessanti che il IX turno offre per le squadre della parte bassa della classifica: il Reggio, a due soli punti dai cremisi, se la dovrà vedere in casa con il San Donà, attualmente all’ottavo posto con quattro punti di vantaggio sulle Fiamme Oro, mentre L’Aquila (2 punti in classifica e zero vittorie) ospiterà al “Fattori” il Rovigo. Degno di nota anche l’incontro tra Mogliano e Lazio che, in caso di sconfitta dei romani e di vittoria delle Fiamme, avvicinerebbe ulteriormente queste ultime ai biancoazzurri, rendendo ancora più interessante il derby in programma il 5 gennaio. Pochi cambi nella formazione per coach Presutti rispetto a quella che il 1° dicembre ha affrontato il Rovigo in trasferta. Da registrare il rientro in campionato del pilone Gianmarco Duca, il ritorno in terza linea di Matteo Zitelli e quello di Roberto Mariani all’ala, dopo le convincenti prove fornite nel doppio incontro di Coppa contro il Reggio. “Per noi – ha detto coach Pasquale Presutti – quella di sabato sarà una partita fondamentale ed importantissima. Una di quelle in cui dobbiamo far punti per continuare il nostro campionato in tranquillità. I ragazzi ne sono consapevoli e sono convinto che tireranno fuori quel carattere che hanno mostrato negli ultimi incontri”. Il fischio d’inizio alla “Caserma S. Gelsomini” di Ponte Galeria sarà dato alle 14,30 dal signor Pennè (Casalpusterlengo, LO), che arbitrerà l’incontro insieme ai giudici di linea Carrera (Roma) e Ranalli (Sulmona, AQ), e con il quarto uomo Valeri (Sulmona, AQ). La probabile formazione Barion, Valcastelli, Forcucci, Sapuppo, Mariani, Boarato, Benetti (V. Cap.), Balsemin, Zitelli, Favaro, Sutto, Galluppi, Duca, Cerqua (Cap.), Cocivera A disp: Suaria, Vicerè, Di Stefano, Cazzola, Moscarda, Marinaro, Calandro, Rosa Cristiano Morabito Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby tel 3313731101 - 3339321622 skype: cristiano_morabito twitter: @crismorabito www.fiammeororugby.it ( http://www.fiammeororugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
