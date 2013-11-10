[FIAMME ORO RUGBY] LCON LA VITTORIA CONTRO IL PETRARCA LE FIAMME CONSOLIDANO L'OTTAVO POSTO (COMMENTO+CRONACA+TABELLINO)
di Redazione
10/11/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*VI GIORNATA ECCELLENZA*
*LE FIAMME FERMANO LA CAPOLISTA PETRARCA 28 A 15*
*E CONSOLIDANO L’OTTAVO POSTO *
*VALSECCHI: “Abbiamo dimostrato che per nessuno sarà facile venire a far
punti sul nostro campo. Questo è un gruppo di livello assoluto e stiamo
crescendo partita dopo partita. Godiamoci questa vittoria, ma non
montiamoci la testa: il cammino verso la salvezza è ancora lungo”.*
*IL COMMENTO*
Roma – Quattro punti pesanti quelli conquistati oggi dalle Fiamme. Una
vittoria che, sicuramente, lascerà il segno sulla stagione dei Cremisi, sia
perché ottenuta contro la capolista, sia perché la formazione allenata da
Pasquale Presutti è riuscita a mettere in campo una prestazione quasi
perfetta. Ma quel che più risalta non è tanto il gioco espresso che oggi ha
consentito alle Fiamme di mettere in campo la migliore prestazione
dall’inizio del campionato, quanto l’attitudine al match. Il XV della
Polizia di Stato non ha mostrato appannamenti né quei passaggi a vuoto che
hanno compromesso altre partite, ma ha mantenuto alta l’attenzione in ogni
momento del match e in ogni reparto, tra i quali il pacchetto di mischia
che, per tutti gli 80 minuti, ha messo in seria difficoltà i veneti.
Un match corretto ma, allo stesso tempo, ad alta tensione su entrambi i
fronti, infatti la prima segnatura è arrivata dopo più di venti minuti.
*“Abbiamo giocato un ottimo match – ha dichiarato Sven Valsecchi, assistant
coach delle Fiamme – dimostrando che sul nostro campo non è facile per
nessuno venire a fare punti. Questo è un gruppo di livello assoluto e sta
crescendo giornata dopo giornata. Ma non dobbiamo montarci la testa. Questa
è una vittoria importante, ma il cammino verso la salvezza è ancora lungo.
Per ora, come è giusto che sia, godiamocela tutta: ce la siamo meritata. Ma
mai abbassare il livello dell’attenzione, potrebbe essere pericoloso”.*
Le Fiamme così mettono in cassaforte la quinta vittoria consecutiva della
stagione, contando le due del Trofeo Eccellenza, e staccano di sei punti la
Lazio, oggi sconfitta a Rovigo, consolidando un prezioso ottavo posto.
Il prossimo impegno, dopo le due settimane di stop per i test match della
Nazionale, è previsto per il 30 novembre a Viadana
*LA CRONACA*
Le Fiamme mettono subito in campo quella determinazione che ne
caratterizzerà tutto il match, con un inizio arrembante che porta Carlo
Canna a pochi metri dalla linea di meta. Ma la prima segnatura, di marca
Padovana, arriva solo al 23’ quando Menniti-Ippolito sblocca lo score dopo
un lungo periodo giocato essenzialmente sulla conquista del territorio da
entrambi i team. La risposta arriva al 30’ dal piede di Nicola Benetti che
rimette in parità le sorti del match, dopo che, pochi minuti prima,
l’arbitro Liperini annullava una meta a Michele Sepe per un “in avanti”
segnalato dal giudice di linea: 3 a 3. Gli ospiti, poi, tornano in
vantaggio dopo cinque minuti con la meta di Favaro e la trasformazione di
Menniti Ippolito che fa 3 a 10, segnando il massimo distacco a favore degli
ospiti. Dopo due minuti è ancora Nicola Benetti che centra i pali dalla
piazzola per il 6 a 10 e, allo scadere del primo tempo, il mediano di
mischia delle Fiamme si ripete mandando le squadre al riposo sul 9 a 10.
Pronti-via e dopo quattro minuti dall’inizio del secondo tempo ancora il
piede di Benetti permette alle Fiamme di andare per la prima volta avanti
nel punteggio. Il numero 9 si ripete ancora al 46’ e al 54’ segnando il 18
a 10 per i padroni di casa. Al 64’ arriva il capolavoro dei Cremisi: da un
salvataggio sulla linea di Giuseppe Sapuppo (oggi man of the match), il
pallone arriva al tallonatore Valerio Vicerè che, con un calcetto degno del
miglior mediano di apertura, manda l’ovale in area di meta e consente a
Michele Sepe di schiacciare per il 25 a 10, dopo la trasformazione di
Benetti. Il Petrarca, frastornato dal gioco delle Fiamme, prova a rialzare
la testa al 77’ e, seppur in 14 per il giallo a Caporello, manda in meta
Innocenti che riporta la formazione ospite sotto nel punteggio: 25 a 15. A
chiudere le ostilità ci pensa allo scadere il solito Nicola Benetti che
centra i pali su piazzato e fissa lo score sul finale di 28 a 15.
*IL TABELLINO*
*Roma, Caserma “S. Gelsomini” – domenica 10 novembre 2013, ore 15.00*
*Campionato di Eccellenza, VI giornata*
*Fiamme Oro Rugby v Petrarca Padova 28-15 (p.t. 9-10)*
*Marcatori*: 23’ cp Menniti-Ippolito (0-3), 30’ cp Benetti (3-3), 35’ m.
Favaro tr Menniti-Ippolito (3-10), 38’ cp Benetti (6-10), 40’ cp Benetti
(9-10), 44’ cp Benetti (12-10), 46’ cp Benetti (15-10), 54’ cp Benetti
(18-10), 64’ m Sepe tr. Benetti (25-10), 77’ m Innocenti (25-15), 80’ cp
Benetti (28-15)
*Fiamme Oro Rugby*
Barion, Bacchetti, Sapuppo (74’ Massaro), Forcucci, Sepe, Canna, Benetti,
Balsemin (79’ Moscarda), Vedrani, Zitelli (68’ Amenta), Sutto, Mammana (50’
Cazzola), Di Stefano (62’ Duca), Vicerè, Naka (62’ Cocivera)
A disposizione: Marinaro, Boarato
All.: Presutti
*Petrarca Padova*
Jordaan, Bettin, Favaro (66’ Marcato), Bertetti (70’ Chillon), Innocenti,
Menniti-Ippolito, Billot, Sarto, Targa, Giusti, Middleton (60’ Conforti),
Tveraga, Leso (55’ Staibano, 68’ Caporello), Mercanti, Novak
A Disposizione:, Delfino, Francescato, Mainardi
All.: Moretti
arb. *Liperini (Livorno)*
*Cartellini*: gialli: 22’ Sutto (FFOO); 74’ Caporello (PD)
*Calciatori*: Benetti 7/9 (cp 6/6, tr 1/1, dp 0/2); Menniti-Ippolito 2/4
(cp1/2, tr 2)
*Man of the match: *Giuseppe Sapuppo (FFOO)
*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro Rugby 4; Petrarca Padova 0
*Note: *400 spettatori ca., temperatura 17°, cielo coperto
*10 novembre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
*VI GIORNATA ECCELLENZA*
*LE FIAMME FERMANO LA CAPOLISTA PETRARCA 28 A 15*
*E CONSOLIDANO L’OTTAVO POSTO *
*VALSECCHI: “Abbiamo dimostrato che per nessuno sarà facile venire a far
punti sul nostro campo. Questo è un gruppo di livello assoluto e stiamo
crescendo partita dopo partita. Godiamoci questa vittoria, ma non
montiamoci la testa: il cammino verso la salvezza è ancora lungo”.*
*IL COMMENTO*
Roma – Quattro punti pesanti quelli conquistati oggi dalle Fiamme. Una
vittoria che, sicuramente, lascerà il segno sulla stagione dei Cremisi, sia
perché ottenuta contro la capolista, sia perché la formazione allenata da
Pasquale Presutti è riuscita a mettere in campo una prestazione quasi
perfetta. Ma quel che più risalta non è tanto il gioco espresso che oggi ha
consentito alle Fiamme di mettere in campo la migliore prestazione
dall’inizio del campionato, quanto l’attitudine al match. Il XV della
Polizia di Stato non ha mostrato appannamenti né quei passaggi a vuoto che
hanno compromesso altre partite, ma ha mantenuto alta l’attenzione in ogni
momento del match e in ogni reparto, tra i quali il pacchetto di mischia
che, per tutti gli 80 minuti, ha messo in seria difficoltà i veneti.
Un match corretto ma, allo stesso tempo, ad alta tensione su entrambi i
fronti, infatti la prima segnatura è arrivata dopo più di venti minuti.
*“Abbiamo giocato un ottimo match – ha dichiarato Sven Valsecchi, assistant
coach delle Fiamme – dimostrando che sul nostro campo non è facile per
nessuno venire a fare punti. Questo è un gruppo di livello assoluto e sta
crescendo giornata dopo giornata. Ma non dobbiamo montarci la testa. Questa
è una vittoria importante, ma il cammino verso la salvezza è ancora lungo.
Per ora, come è giusto che sia, godiamocela tutta: ce la siamo meritata. Ma
mai abbassare il livello dell’attenzione, potrebbe essere pericoloso”.*
Le Fiamme così mettono in cassaforte la quinta vittoria consecutiva della
stagione, contando le due del Trofeo Eccellenza, e staccano di sei punti la
Lazio, oggi sconfitta a Rovigo, consolidando un prezioso ottavo posto.
Il prossimo impegno, dopo le due settimane di stop per i test match della
Nazionale, è previsto per il 30 novembre a Viadana
*LA CRONACA*
Le Fiamme mettono subito in campo quella determinazione che ne
caratterizzerà tutto il match, con un inizio arrembante che porta Carlo
Canna a pochi metri dalla linea di meta. Ma la prima segnatura, di marca
Padovana, arriva solo al 23’ quando Menniti-Ippolito sblocca lo score dopo
un lungo periodo giocato essenzialmente sulla conquista del territorio da
entrambi i team. La risposta arriva al 30’ dal piede di Nicola Benetti che
rimette in parità le sorti del match, dopo che, pochi minuti prima,
l’arbitro Liperini annullava una meta a Michele Sepe per un “in avanti”
segnalato dal giudice di linea: 3 a 3. Gli ospiti, poi, tornano in
vantaggio dopo cinque minuti con la meta di Favaro e la trasformazione di
Menniti Ippolito che fa 3 a 10, segnando il massimo distacco a favore degli
ospiti. Dopo due minuti è ancora Nicola Benetti che centra i pali dalla
piazzola per il 6 a 10 e, allo scadere del primo tempo, il mediano di
mischia delle Fiamme si ripete mandando le squadre al riposo sul 9 a 10.
Pronti-via e dopo quattro minuti dall’inizio del secondo tempo ancora il
piede di Benetti permette alle Fiamme di andare per la prima volta avanti
nel punteggio. Il numero 9 si ripete ancora al 46’ e al 54’ segnando il 18
a 10 per i padroni di casa. Al 64’ arriva il capolavoro dei Cremisi: da un
salvataggio sulla linea di Giuseppe Sapuppo (oggi man of the match), il
pallone arriva al tallonatore Valerio Vicerè che, con un calcetto degno del
miglior mediano di apertura, manda l’ovale in area di meta e consente a
Michele Sepe di schiacciare per il 25 a 10, dopo la trasformazione di
Benetti. Il Petrarca, frastornato dal gioco delle Fiamme, prova a rialzare
la testa al 77’ e, seppur in 14 per il giallo a Caporello, manda in meta
Innocenti che riporta la formazione ospite sotto nel punteggio: 25 a 15. A
chiudere le ostilità ci pensa allo scadere il solito Nicola Benetti che
centra i pali su piazzato e fissa lo score sul finale di 28 a 15.
*IL TABELLINO*
*Roma, Caserma “S. Gelsomini” – domenica 10 novembre 2013, ore 15.00*
*Campionato di Eccellenza, VI giornata*
*Fiamme Oro Rugby v Petrarca Padova 28-15 (p.t. 9-10)*
*Marcatori*: 23’ cp Menniti-Ippolito (0-3), 30’ cp Benetti (3-3), 35’ m.
Favaro tr Menniti-Ippolito (3-10), 38’ cp Benetti (6-10), 40’ cp Benetti
(9-10), 44’ cp Benetti (12-10), 46’ cp Benetti (15-10), 54’ cp Benetti
(18-10), 64’ m Sepe tr. Benetti (25-10), 77’ m Innocenti (25-15), 80’ cp
Benetti (28-15)
*Fiamme Oro Rugby*
Barion, Bacchetti, Sapuppo (74’ Massaro), Forcucci, Sepe, Canna, Benetti,
Balsemin (79’ Moscarda), Vedrani, Zitelli (68’ Amenta), Sutto, Mammana (50’
Cazzola), Di Stefano (62’ Duca), Vicerè, Naka (62’ Cocivera)
A disposizione: Marinaro, Boarato
All.: Presutti
*Petrarca Padova*
Jordaan, Bettin, Favaro (66’ Marcato), Bertetti (70’ Chillon), Innocenti,
Menniti-Ippolito, Billot, Sarto, Targa, Giusti, Middleton (60’ Conforti),
Tveraga, Leso (55’ Staibano, 68’ Caporello), Mercanti, Novak
A Disposizione:, Delfino, Francescato, Mainardi
All.: Moretti
arb. *Liperini (Livorno)*
*Cartellini*: gialli: 22’ Sutto (FFOO); 74’ Caporello (PD)
*Calciatori*: Benetti 7/9 (cp 6/6, tr 1/1, dp 0/2); Menniti-Ippolito 2/4
(cp1/2, tr 2)
*Man of the match: *Giuseppe Sapuppo (FFOO)
*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro Rugby 4; Petrarca Padova 0
*Note: *400 spettatori ca., temperatura 17°, cielo coperto
*10 novembre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Articolo Precedente
RUGBY NOTIZIE] SERIE A. RISULTATI SESTA GIORNATA
Articolo Successivo
LA NAZIONALE ARRIVA A CREMONA, DOMANI ALLE 11 ALLENAMENTO APERTO AL PUBBLICO
Redazione