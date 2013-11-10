[FIAMME ORO RUGBY] LCON LA VITTORIA CONTRO IL PETRARCA LE FIAMME CONSOLIDANO L'OTTAVO POSTO (COMMENTO+CRONACA+TABELLINO)

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**VI GIORNATA ECCELLENZA**LE FIAMME FERMANO LA CAPOLISTA PETRARCA 28 A 15**E CONSOLIDANO L’OTTAVO POSTO **VALSECCHI: “Abbiamo dimostrato che per nessuno sarà facile venire a farpunti sul nostro campo. Questo è un gruppo di livello assoluto e stiamocrescendo partita dopo partita. Godiamoci questa vittoria, ma nonmontiamoci la testa: il cammino verso la salvezza è ancora lungo”.**IL COMMENTO*Roma – Quattro punti pesanti quelli conquistati oggi dalle Fiamme. Unavittoria che, sicuramente, lascerà il segno sulla stagione dei Cremisi, siaperché ottenuta contro la capolista, sia perché la formazione allenata daPasquale Presutti è riuscita a mettere in campo una prestazione quasiperfetta. Ma quel che più risalta non è tanto il gioco espresso che oggi haconsentito alle Fiamme di mettere in campo la migliore prestazionedall’inizio del campionato, quanto l’attitudine al match. Il XV dellaPolizia di Stato non ha mostrato appannamenti né quei passaggi a vuoto chehanno compromesso altre partite, ma ha mantenuto alta l’attenzione in ognimomento del match e in ogni reparto, tra i quali il pacchetto di mischiache, per tutti gli 80 minuti, ha messo in seria difficoltà i veneti.Un match corretto ma, allo stesso tempo, ad alta tensione su entrambi ifronti, infatti la prima segnatura è arrivata dopo più di venti minuti.*“Abbiamo giocato un ottimo match – ha dichiarato Sven Valsecchi, assistantcoach delle Fiamme – dimostrando che sul nostro campo non è facile pernessuno venire a fare punti. Questo è un gruppo di livello assoluto e stacrescendo giornata dopo giornata. Ma non dobbiamo montarci la testa. Questaè una vittoria importante, ma il cammino verso la salvezza è ancora lungo.Per ora, come è giusto che sia, godiamocela tutta: ce la siamo meritata. Mamai abbassare il livello dell’attenzione, potrebbe essere pericoloso”.*Le Fiamme così mettono in cassaforte la quinta vittoria consecutiva dellastagione, contando le due del Trofeo Eccellenza, e staccano di sei punti laLazio, oggi sconfitta a Rovigo, consolidando un prezioso ottavo posto.Il prossimo impegno, dopo le due settimane di stop per i test match dellaNazionale, è previsto per il 30 novembre a Viadana*LA CRONACA*Le Fiamme mettono subito in campo quella determinazione che necaratterizzerà tutto il match, con un inizio arrembante che porta CarloCanna a pochi metri dalla linea di meta. Ma la prima segnatura, di marcaPadovana, arriva solo al 23’ quando Menniti-Ippolito sblocca lo score dopoun lungo periodo giocato essenzialmente sulla conquista del territorio daentrambi i team. La risposta arriva al 30’ dal piede di Nicola Benetti cherimette in parità le sorti del match, dopo che, pochi minuti prima,l’arbitro Liperini annullava una meta a Michele Sepe per un “in avanti”segnalato dal giudice di linea: 3 a 3. Gli ospiti, poi, tornano invantaggio dopo cinque minuti con la meta di Favaro e la trasformazione diMenniti Ippolito che fa 3 a 10, segnando il massimo distacco a favore degliospiti. Dopo due minuti è ancora Nicola Benetti che centra i pali dallapiazzola per il 6 a 10 e, allo scadere del primo tempo, il mediano dimischia delle Fiamme si ripete mandando le squadre al riposo sul 9 a 10.Pronti-via e dopo quattro minuti dall’inizio del secondo tempo ancora ilpiede di Benetti permette alle Fiamme di andare per la prima volta avantinel punteggio. Il numero 9 si ripete ancora al 46’ e al 54’ segnando il 18a 10 per i padroni di casa. Al 64’ arriva il capolavoro dei Cremisi: da unsalvataggio sulla linea di Giuseppe Sapuppo (oggi man of the match), ilpallone arriva al tallonatore Valerio Vicerè che, con un calcetto degno delmiglior mediano di apertura, manda l’ovale in area di meta e consente aMichele Sepe di schiacciare per il 25 a 10, dopo la trasformazione diBenetti. Il Petrarca, frastornato dal gioco delle Fiamme, prova a rialzarela testa al 77’ e, seppur in 14 per il giallo a Caporello, manda in metaInnocenti che riporta la formazione ospite sotto nel punteggio: 25 a 15. Achiudere le ostilità ci pensa allo scadere il solito Nicola Benetti checentra i pali su piazzato e fissa lo score sul finale di 28 a 15.*IL TABELLINO**Roma, Caserma “S. Gelsomini” – domenica 10 novembre 2013, ore 15.00**Campionato di Eccellenza, VI giornata**Fiamme Oro Rugby v Petrarca Padova 28-15 (p.t. 9-10)**Marcatori*: 23’ cp Menniti-Ippolito (0-3), 30’ cp Benetti (3-3), 35’ m.Favaro tr Menniti-Ippolito (3-10), 38’ cp Benetti (6-10), 40’ cp Benetti(9-10), 44’ cp Benetti (12-10), 46’ cp Benetti (15-10), 54’ cp Benetti(18-10), 64’ m Sepe tr. Benetti (25-10), 77’ m Innocenti (25-15), 80’ cpBenetti (28-15)*Fiamme Oro Rugby*Barion, Bacchetti, Sapuppo (74’ Massaro), Forcucci, Sepe, Canna, Benetti,Balsemin (79’ Moscarda), Vedrani, Zitelli (68’ Amenta), Sutto, Mammana (50’Cazzola), Di Stefano (62’ Duca), Vicerè, Naka (62’ Cocivera)A disposizione: Marinaro, BoaratoAll.: Presutti*Petrarca Padova*Jordaan, Bettin, Favaro (66’ Marcato), Bertetti (70’ Chillon), Innocenti,Menniti-Ippolito, Billot, Sarto, Targa, Giusti, Middleton (60’ Conforti),Tveraga, Leso (55’ Staibano, 68’ Caporello), Mercanti, NovakA Disposizione:, Delfino, Francescato, MainardiAll.: Morettiarb. *Liperini (Livorno)**Cartellini*: gialli: 22’ Sutto (FFOO); 74’ Caporello (PD)*Calciatori*: Benetti 7/9 (cp 6/6, tr 1/1, dp 0/2); Menniti-Ippolito 2/4(cp1/2, tr 2)*Man of the match: *Giuseppe Sapuppo (FFOO)*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro Rugby 4; Petrarca Padova 0*Note: *400 spettatori ca., temperatura 17°, cielo coperto*10 novembre 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito