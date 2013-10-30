Loading...

[FIAMME ORO RUGBY] &quot;LE COQ SPORTIF&quot; SPONSOR DELLE FIAMME

Redazione Avatar

di Redazione

30/10/2013

TITOLO
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*

* *

*ANCHE “LE COQ SPORTIF” CON LE FIAMME*

* *

*Roma* – Un’altra azienda lega il proprio marchio alle Fiamme Oro Rugby. È
la volta di “Le Coq Sportif”, l’azienda francese che dal 1882 veste gli
sportivi di tutto il mondo e che tra gli ambasciatori del suo marchio
annovera sportivi del calibro di Yannick Noah e Frederic Michalak

L’accordo raggiunto tra le Fiamme e Le Coq prevede la fornitura in omaggio,
ai giocatori della prima squadra, degli scarpini per tutta la stagione
2013-2014.

*“Sono lusingato del fatto che la nostra società attiri l’attenzione di
aziende della massima importanza – ha dichiarato il Vice presidente
esecutivo delle Fiamme, Armando Forgione – questo vuol dire che quella
delle Fiamme Oro è un’immagine forte e affidabile nel tempo. Voglio
ringraziare nello specifico Cinzia Siviglia, il direttore vendite di Le Coq
Sportif, che ha creduto in noi e che si è adoperata affinché questa
sponsorizzazione divenisse realtà”.***



*30 ottobre 2013*

* *
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*

--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it

Redazione

Redazione

