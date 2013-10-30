[FIAMME ORO RUGBY] &quot;LE COQ SPORTIF&quot; SPONSOR DELLE FIAMME

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **ANCHE “LE COQ SPORTIF” CON LE FIAMME** **Roma* – Un’altra azienda lega il proprio marchio alle Fiamme Oro Rugby. Èla volta di “Le Coq Sportif”, l’azienda francese che dal 1882 veste glisportivi di tutto il mondo e che tra gli ambasciatori del suo marchioannovera sportivi del calibro di Yannick Noah e Frederic MichalakL’accordo raggiunto tra le Fiamme e Le Coq prevede la fornitura in omaggio,ai giocatori della prima squadra, degli scarpini per tutta la stagione2013-2014.*“Sono lusingato del fatto che la nostra società attiri l’attenzione diaziende della massima importanza – ha dichiarato il Vice presidenteesecutivo delle Fiamme, Armando Forgione – questo vuol dire che quelladelle Fiamme Oro è un’immagine forte e affidabile nel tempo. Voglioringraziare nello specifico Cinzia Siviglia, il direttore vendite di Le CoqSportif, che ha creduto in noi e che si è adoperata affinché questasponsorizzazione divenisse realtà”.****30 ottobre 2013** **Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito