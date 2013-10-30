[FIAMME ORO RUGBY] &quot;LE COQ SPORTIF&quot; SPONSOR DELLE FIAMME

[FIAMME ORO RUGBY] "LE COQ SPORTIF" SPONSOR DELLE FIAMME
30/10/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*ANCHE “LE COQ SPORTIF” CON LE FIAMME*
*Roma* – Un’altra azienda lega il proprio marchio alle Fiamme Oro Rugby. È
la volta di “Le Coq Sportif”, l’azienda francese che dal 1882 veste gli
sportivi di tutto il mondo e che tra gli ambasciatori del suo marchio
annovera sportivi del calibro di Yannick Noah e Frederic Michalak
L’accordo raggiunto tra le Fiamme e Le Coq prevede la fornitura in omaggio,
ai giocatori della prima squadra, degli scarpini per tutta la stagione
2013-2014.
*“Sono lusingato del fatto che la nostra società attiri l’attenzione di
aziende della massima importanza – ha dichiarato il Vice presidente
esecutivo delle Fiamme, Armando Forgione – questo vuol dire che quella
delle Fiamme Oro è un’immagine forte e affidabile nel tempo. Voglio
ringraziare nello specifico Cinzia Siviglia, il direttore vendite di Le Coq
Sportif, che ha creduto in noi e che si è adoperata affinché questa
sponsorizzazione divenisse realtà”.***
*30 ottobre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
