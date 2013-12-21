Loading...

[FIAMME ORO RUGBY] LE FIAMME BATTONO IL SAN DONA' 33 A 25 E AGGUANTANO IL SETTIMO POSTO (TABELLINO)

21/12/2013

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*



*8^ GIORNATA DI ECCELLENZA*

*LE FIAMME VINCONO 33 A 25 CON IL SAN DONA’*

*E AGGUANTANO IL 7° POSTO IN CLASSIFICA*



*IL TABELLINO*

*Roma, Caserma “S. Gelsomini” - Sabato 21 dicembre 2013, ore 15.00*

*Eccellenza, VIII giornata*

FIAMME ORO RUGBY vs M-THREE SAN DONA’ 33 – 25 (27-11)



*Marcatori*: 3’ drop Benetti (3-0); 6’ cp Mucelli (3-3); 8’ cp Benetti
(6-3); 11’ cp Mucelli (6-6); 13’ m. Amenta tr Benetti (13-6); 20’ m Zitelli
tr Benetti (20-6); 25’ m Sepe tr Benetti (27-6); 34’ m Iovu (27-11); 42’ cp
Benetti (30-11); 68’ m di punizione tr Mucelli (30-18); 77’ m Flynn tr
Mucelli (30-25); 79’ cp Benetti (33-25)



*Fiamme Oro Rugby:* Gasparini (21’ st Barion), Sepe, Massaro, Forcucci,
Bacchetti, Canna, Benetti, Amenta, Zitelli, Vedrani (21’ st Balsemin),
Sutto, Mammana (30’ st Cazzola), Pettinari (3’ st Di Stefano), Vicerè (21’
st Cerqua), Naka (3’ st Cocivera)

A disp.: Marinaro, Di Massimo,

*all*. Presutti



*M-Three San Donà: *Secco; Bona, Flynn, Iovu, Damo; Taumata, Mucelli;
Birchall (10’ st Vian), Dartora (cap), Pilla (30’-35’ pt Vian G.); Erasmus,
Sala; Pesce (10’ st Zecchin), Cudin (10’ st Zanusso L.), Zanusso M. (10’ st
Zamparo)

*A disp.:* Pelloia, Seno, Cincotto, Filippetto, Florian

*all*. Wright





*arb*. Bertelli (Ferrara)

*g.d.l.* Colantonio (Roma), Belvedere (Roma)

*quarto uomo*: Rosamilia (Roma)



*Cartellini*: 62’ giallo Zitelli (FFOO); 66’ giallo Di Stefano (FFOO)

*Man of the Match:* Mirko Amenta (FFOO)

*Calciatori*: Benetti-FFOO 8/9 (dp 1/1, cp 4/5, tr 3/3); Mucelli-San Donà
4/5 (cp 2/2, tr 2/3)

*Note*: 1.000 spettatori circa, temperatura 13 gradi, cielo limpido

*Punti conquistati in classifica:* Fiamme Oro 4, M-Three San Donà 0



*21 dicembre 2013*
* Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*

