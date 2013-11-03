[FIAMME ORO RUGBY] LE FIAMME BATTONO REGGIO 25 A 22 E SALGONO ALL'OTTAVO POSTO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**V GIORNATA ECCELLENZA**ARRIVA DA REGGIO LA SECONDA, SOFFERTA, VITTORIA IN CAMPIONATO **PER LE FIAMME**PRESUTTI: "Quattro punti che fanno bene alla nostra classifica, ma abbiamosofferto più di quanto avremmo dovuto."**IL COMMENTO**Reggio Emilia* – Nonostante le tre mete subite e 4 cartellini gialli, leFiamme riescono a mettere in cassaforte altri quattro punti contro unadelle principali concorrenti per la salvezza. Oggi, al “Crocetta Canalina”la pattuglia cremisi non ha entusiasmato, anzi ha rischiato, con un secondotempo alquanto interlocutorio, di lasciare al Reggio una vittoria che laformazione di Ghini, nella battaglia finale, non avrebbe demeritato per lavoglia e il cuore messi in campo. Il XV della Polizia di Stato, dopo unbuon primo tempo chiuso in vantaggio di 12 punti mostrando una nettasuperiorità soprattutto in mischia chiusa, nella seconda frazione di giocoperde le redini del match e permette al Reggio di rimontare fino al 22pari. Gli ultimi minuti sono stati da cardiopalma, con i padroni di casa apremere a pochi metri dalla linea di meta degli ospiti e le Fiamme afronteggiare, con una difesa tutta cuore e muscoli, gli attacchi continuidel Reggio. Agli errori e all’eccessiva fallosità delle Fiamme fa dacontraltare l’ennesima prestazione maiuscola di Nicola Benetti. Anche oggiil mediano di Casale sul Sile ha preso per mano la squadra segnando un 6 su6 dalla piazzola che, alla fine dei conti, ha fatto la differenza.Alcuni dubbi, alla fine del match, restano per un passaggio in avanticommesso dal Reggio nell’azione della terza meta, apparso più che evidentein televisione, e per il conto dei cartellini gialli comminati che, allafine, potevano essere di più a carico della mischia rossonera, maisanzionata da Blessano se non all’8’ quando Mandelli si è andato a sederesulla panca, ma per un pestone ai danni di Michele Sutto.Domenica prossima la formazione allenata da Pasquale Presutti dovràvedersela sul sintetico del “Gelsomini” con la capolista Petrarca. Eservirà sicuramente un miglior approccio alla gara rispetto a quello vistooggi contro i “Diavoli” emiliani.*“Abbiamo conquistato quattro punti che fanno bene alla nostra classifica –ha dichiarato l’allenatore cremisi – ma abbiamo sofferto più di quantoavremmo dovuto. Non possiamo concedere così tanto ai nostri avversaririschiando di buttare via le partite. Faccio i complimenti al Reggio Emiliaper la grinta messa in campo fino all’ultimo minuto, ma dobbiamo stare piùattenti, perché altre squadre non avrebbero perdonato molti degli erroricommessi oggi”.*Con i quattro punti conquistati oggi la formazione cremisi sale a 8 punti escavalca la Lazio (a quota 6) raggiungendo l’ottavo posto in classifica, atre punti dal San Donà.*LA CRONACA*Le Fiamme iniziano all’attacco e al 3’ mettono a segno i primi tre punticon Benetti dalla piazzola: 0-3. La pressione degli ospiti dà subito i suoifrutti e, in conseguenza del giallo dato a Mandelli all’8’, il numero 9delle Fiamme (anche oggi man of the match) allunga ancora centrando i paliper lo 0 a 6. Il vantaggio numerico dura poco perché al 15’ Ivan Perronedeve andarsi a sedere per 10 minuti sulla panca dei “cattivi”, riportandoin parità il numero dei giocatori in campo. Reggio tenta la reazione eentra nella metà campo degli ospiti aumentando progressivamente lapressione, finché al 19’ Giannotti va in meta. La trasformazione diFraolini segna il momentaneo vantaggio dei “Diavoli”: 7 a 6. A ristabilirele distanze è di nuovo il piede di Nicola Benetti che, al 28’, dallapiazzola fa 7 a 9. Al 31’ arriva l’unica meta cremisi con Andrea Balseminche, sfruttando una percussione di Giovanni Massaro, dopo un’azione allamano riceve il pallone e lo deposita oltre la linea: 7 a 16 con latrasformazione di Carlo Canna. Al 38’ Nicola Benetti aggiunge altri trepunti allo score e il primo tempo si chiude sul 19 a 7 per il XV dellaPolizia di Stato.Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa sembrano entrare in campopiù determinati. I rossoneri sfruttano subito la superiorità numerica e,dopo il giallo a Michele Sutto, al 46’ con una potente maul entranonell’area di meta cremisi e mettono a segno la seconda meta del match conScalvi: 12 a 19. Nicola Benetti, al 53’, allunga ancora le distanze supunizione (12-22), ma al 58’ Fraolini riporta sotto break il Reggio e fa 15a 22. Le Fiamme in questa fase del match subiscono i continui attacchi deipadroni di casa che mantengono saldo nelle mani il pallino del gioco.Passano meno di tre minuti e gli emiliani trovano la meta del pareggio conFraolini, bravo a sfruttare un rimpallo fortunato e al 60’ porta lo scoresul 22 a 22. Gli ultimi minuti sono di quelli che non si dimenticanofacilmente. Al possibile vantaggio reggiano con Fraolini che sbaglia dallapiazzola al 68’, risponde l’infallibile Nicola Benetti che al 72’ calciatra i pali un pallone d’oro e porta le Fiamme avanti di tre punti: 22 a 25.Tre punti difesi con le unghie e con i denti nei tre minuti finali chehanno visto il Reggio chiudere le Fiamme negli ultimi metri a ridosso dellalinea di meta per cercare i cinque punti. Ma la difesa cremisi, sanzionatacon due gialli, uno a Carlo Canna e l’altro a Laert Naka, riesce afronteggiare gli avversari fino all’80’, quando il signor Blessano manda ledue squadre sotto la doccia sul punteggio finale di 22 a 25.*IL TABELLINO**Reggio Emilia, Stadio “Crocetta Canalina” – domenica 3 novembre 2013, ore15.00**Campionato di Eccellenza, V giornata**Rugby Reggio v Fiamme Oro Rugby 22-25 (p.t. 7-19)**Marcatori*3’ cp Benetti (0-3); 10’ cp Benetti (0-6); 19’ m Giannotti tr. Farolini(7-6); 28’ cp Benetti (7-9); 31’ m Balsemin tr. Canna (7-16); 38’ cpBenetti (7-19); 46’ m Scalvi (12-19); 53’ cp Benetti (12-22); 58’ cpFarolini (15-22); 60’ m Farolini tr Farolini (22-22); 72’ cp Benetti (22-25)*Rugby Reggio*Torlai, Giannotti, Castagnoli, Mannato ( C ), Russotto, Farolini, Daupi,Bergonzini (63’ Torri), Scalvi, Dell’Acqua, Delendati, Mandelli ( Vc ),Rizzelli (51’ Lanfredi), Scalvi (58’ Rimpelli), Lanzano (56’ Fontana)All.: Ghini*Fiamme Oro Rugby*Gasparini, Valcastelli (61’ Di Massimo), Sapuppo, Massaro, Sepe, Canna,Benetti, Balsemin, Vedrani, Zitelli (63’ Amenta), Sutto, Perrone (63’Cazzola), Pettinari (44’ Di Stefano), Vicerè, NakaAll.: Presuttiarb. *Blessano (Padova)**g.d.l. 