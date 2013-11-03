[FIAMME ORO RUGBY] LE FIAMME BATTONO REGGIO 25 A 22 E SALGONO ALL'OTTAVO POSTO
di Redazione
03/11/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*V GIORNATA ECCELLENZA*
*ARRIVA DA REGGIO LA SECONDA, SOFFERTA, VITTORIA IN CAMPIONATO *
*PER LE FIAMME*
*PRESUTTI: "Quattro punti che fanno bene alla nostra classifica, ma abbiamo
sofferto più di quanto avremmo dovuto."*
*IL COMMENTO*
*Reggio Emilia* – Nonostante le tre mete subite e 4 cartellini gialli, le
Fiamme riescono a mettere in cassaforte altri quattro punti contro una
delle principali concorrenti per la salvezza. Oggi, al “Crocetta Canalina”
la pattuglia cremisi non ha entusiasmato, anzi ha rischiato, con un secondo
tempo alquanto interlocutorio, di lasciare al Reggio una vittoria che la
formazione di Ghini, nella battaglia finale, non avrebbe demeritato per la
voglia e il cuore messi in campo. Il XV della Polizia di Stato, dopo un
buon primo tempo chiuso in vantaggio di 12 punti mostrando una netta
superiorità soprattutto in mischia chiusa, nella seconda frazione di gioco
perde le redini del match e permette al Reggio di rimontare fino al 22
pari. Gli ultimi minuti sono stati da cardiopalma, con i padroni di casa a
premere a pochi metri dalla linea di meta degli ospiti e le Fiamme a
fronteggiare, con una difesa tutta cuore e muscoli, gli attacchi continui
del Reggio. Agli errori e all’eccessiva fallosità delle Fiamme fa da
contraltare l’ennesima prestazione maiuscola di Nicola Benetti. Anche oggi
il mediano di Casale sul Sile ha preso per mano la squadra segnando un 6 su
6 dalla piazzola che, alla fine dei conti, ha fatto la differenza.
Alcuni dubbi, alla fine del match, restano per un passaggio in avanti
commesso dal Reggio nell’azione della terza meta, apparso più che evidente
in televisione, e per il conto dei cartellini gialli comminati che, alla
fine, potevano essere di più a carico della mischia rossonera, mai
sanzionata da Blessano se non all’8’ quando Mandelli si è andato a sedere
sulla panca, ma per un pestone ai danni di Michele Sutto.
Domenica prossima la formazione allenata da Pasquale Presutti dovrà
vedersela sul sintetico del “Gelsomini” con la capolista Petrarca. E
servirà sicuramente un miglior approccio alla gara rispetto a quello visto
oggi contro i “Diavoli” emiliani.
*“Abbiamo conquistato quattro punti che fanno bene alla nostra classifica –
ha dichiarato l’allenatore cremisi – ma abbiamo sofferto più di quanto
avremmo dovuto. Non possiamo concedere così tanto ai nostri avversari
rischiando di buttare via le partite. Faccio i complimenti al Reggio Emilia
per la grinta messa in campo fino all’ultimo minuto, ma dobbiamo stare più
attenti, perché altre squadre non avrebbero perdonato molti degli errori
commessi oggi”.*
Con i quattro punti conquistati oggi la formazione cremisi sale a 8 punti e
scavalca la Lazio (a quota 6) raggiungendo l’ottavo posto in classifica, a
tre punti dal San Donà.
*LA CRONACA*
Le Fiamme iniziano all’attacco e al 3’ mettono a segno i primi tre punti
con Benetti dalla piazzola: 0-3. La pressione degli ospiti dà subito i suoi
frutti e, in conseguenza del giallo dato a Mandelli all’8’, il numero 9
delle Fiamme (anche oggi man of the match) allunga ancora centrando i pali
per lo 0 a 6. Il vantaggio numerico dura poco perché al 15’ Ivan Perrone
deve andarsi a sedere per 10 minuti sulla panca dei “cattivi”, riportando
in parità il numero dei giocatori in campo. Reggio tenta la reazione e
entra nella metà campo degli ospiti aumentando progressivamente la
pressione, finché al 19’ Giannotti va in meta. La trasformazione di
Fraolini segna il momentaneo vantaggio dei “Diavoli”: 7 a 6. A ristabilire
le distanze è di nuovo il piede di Nicola Benetti che, al 28’, dalla
piazzola fa 7 a 9. Al 31’ arriva l’unica meta cremisi con Andrea Balsemin
che, sfruttando una percussione di Giovanni Massaro, dopo un’azione alla
mano riceve il pallone e lo deposita oltre la linea: 7 a 16 con la
trasformazione di Carlo Canna. Al 38’ Nicola Benetti aggiunge altri tre
punti allo score e il primo tempo si chiude sul 19 a 7 per il XV della
Polizia di Stato.
Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa sembrano entrare in campo
più determinati. I rossoneri sfruttano subito la superiorità numerica e,
dopo il giallo a Michele Sutto, al 46’ con una potente maul entrano
nell’area di meta cremisi e mettono a segno la seconda meta del match con
Scalvi: 12 a 19. Nicola Benetti, al 53’, allunga ancora le distanze su
punizione (12-22), ma al 58’ Fraolini riporta sotto break il Reggio e fa 15
a 22. Le Fiamme in questa fase del match subiscono i continui attacchi dei
padroni di casa che mantengono saldo nelle mani il pallino del gioco.
Passano meno di tre minuti e gli emiliani trovano la meta del pareggio con
Fraolini, bravo a sfruttare un rimpallo fortunato e al 60’ porta lo score
sul 22 a 22. Gli ultimi minuti sono di quelli che non si dimenticano
facilmente. Al possibile vantaggio reggiano con Fraolini che sbaglia dalla
piazzola al 68’, risponde l’infallibile Nicola Benetti che al 72’ calcia
tra i pali un pallone d’oro e porta le Fiamme avanti di tre punti: 22 a 25.
Tre punti difesi con le unghie e con i denti nei tre minuti finali che
hanno visto il Reggio chiudere le Fiamme negli ultimi metri a ridosso della
linea di meta per cercare i cinque punti. Ma la difesa cremisi, sanzionata
con due gialli, uno a Carlo Canna e l’altro a Laert Naka, riesce a
fronteggiare gli avversari fino all’80’, quando il signor Blessano manda le
due squadre sotto la doccia sul punteggio finale di 22 a 25.
*IL TABELLINO*
*Reggio Emilia, Stadio “Crocetta Canalina” – domenica 3 novembre 2013, ore
15.00*
*Campionato di Eccellenza, V giornata*
*Rugby Reggio v Fiamme Oro Rugby 22-25 (p.t. 7-19)*
*Marcatori*
3’ cp Benetti (0-3); 10’ cp Benetti (0-6); 19’ m Giannotti tr. Farolini
(7-6); 28’ cp Benetti (7-9); 31’ m Balsemin tr. Canna (7-16); 38’ cp
Benetti (7-19); 46’ m Scalvi (12-19); 53’ cp Benetti (12-22); 58’ cp
Farolini (15-22); 60’ m Farolini tr Farolini (22-22); 72’ cp Benetti (22-25)
*Rugby Reggio*
Torlai, Giannotti, Castagnoli, Mannato ( C ), Russotto, Farolini, Daupi,
Bergonzini (63’ Torri), Scalvi, Dell’Acqua, Delendati, Mandelli ( Vc ),
Rizzelli (51’ Lanfredi), Scalvi (58’ Rimpelli), Lanzano (56’ Fontana)
All.: Ghini
*Fiamme Oro Rugby*
Gasparini, Valcastelli (61’ Di Massimo), Sapuppo, Massaro, Sepe, Canna,
Benetti, Balsemin, Vedrani, Zitelli (63’ Amenta), Sutto, Perrone (63’
Cazzola), Pettinari (44’ Di Stefano), Vicerè, Naka
All.: Presutti
arb. *Blessano (Padova)*
*g.d.l. Sgardiolo (Treviso), Sorrentino (Milano)*
*quarto uomo Franzoi (Milano)*
*Cartellini*: 9’ Mandelli (Reggio); 16’ Perrone (FFOO); 45’ Sutto (FFOO);
76’ Canna (FFOO); 79’ Naka (FFOO)
* Calciatori*: Benetti 6/6; Canna 1/2; Farolini 3/5
*Punti conquistati in classifica*: Rugby Reggio 1; Fiamme Oro Rugby 4
*3 novembre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
Redazione