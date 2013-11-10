[FIAMME ORO RUGBY] LE FIAMME FERMANO LA CAPOLISTA PETRARCA 28 A 15 (TABELLINO)
di Redazione
10/11/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*VI GIORNATA ECCELLENZA*
*LE FIAMME FERMANO LA CAPOLISTA 28 A 15*
*IL TABELLINO*
*Roma, Caserma “S. Gelsomini” – domenica 10 novembre 2013, ore 15.00*
*Campionato di Eccellenza, VI giornata*
*Fiamme Oro Rugby v Petrarca Padova 28-15 (p.t. 9-10)*
*Marcatori*: 23’ cp Menniti-Ippolito (0-3), 30’ cp Benetti (3-3), 35’ m.
Favaro tr Menniti-Ippolito (3-10), 38’ cp Benetti (6-10), 40’ cp Benetti
(9-10), 44’ cp Benetti (12-10), 46’ cp Benetti (15-10), 54’ cp Benetti
(18-10), 64’ m Sepe tr. Benetti (25-10), 77’ m Innocenti (25-15), 80’ cp
Benetti (28-15)
*Fiamme Oro Rugby*
Barion, Bacchetti, Sapuppo (74’ Massaro), Forcucci, Sepe, Canna, Benetti,
Balsemin (79’ Moscarda), Vedrani, Zitelli (68’ Amenta), Sutto, Mammana (50’
Cazzola), Di Stefano (62’ Duca), Vicerè, Naka (62’ Cocivera)
A disposizione: Marinaro, Boarato
All.: Presutti
*Petrarca Padova*
Jordaan, Bettin, Favaro (66’ Marcato), Bertetti (70’ Chillon), Innocenti,
Menniti-Ippolito, Billot, Sarto, Targa, Giusti, Middleton (60’ Conforti),
Tveraga, Leso (55’ Staibano, 68’ Caporello), Mercanti, Novak
A Disposizione:, Delfino, Francescato, Mainardi
All.: Moretti
arb. *Liperini (Livorno)*
*Cartellini*: gialli: 22’ Sutto (FFOO); 74’ Caporello (PD)
*Calciatori*: Benetti 7/9 (cp 6/6, tr 1/1, dp 0/2); Menniti-Ippolito 2/4
(cp1/2, tr 2)
*Man of the match: *Giuseppe Sapuppo (FFOO)
*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro Rugby 4; Petrarca Padova 0
*Note: *400 spettatori ca., temperatura 17°, cielo coperto
*3 novembre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
