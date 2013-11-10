Loading...

[FIAMME ORO RUGBY] LE FIAMME FERMANO LA CAPOLISTA PETRARCA 28 A 15 (TABELLINO)

10/11/2013

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*



*VI GIORNATA ECCELLENZA*

*LE FIAMME FERMANO LA CAPOLISTA 28 A 15*



*IL TABELLINO*



*Roma, Caserma “S. Gelsomini” – domenica 10 novembre 2013, ore 15.00*

*Campionato di Eccellenza, VI giornata*

*Fiamme Oro Rugby v Petrarca Padova 28-15 (p.t. 9-10)*



*Marcatori*: 23’ cp Menniti-Ippolito (0-3), 30’ cp Benetti (3-3), 35’ m.
Favaro tr Menniti-Ippolito (3-10), 38’ cp Benetti (6-10), 40’ cp Benetti
(9-10), 44’ cp Benetti (12-10), 46’ cp Benetti (15-10), 54’ cp Benetti
(18-10), 64’ m Sepe tr. Benetti (25-10), 77’ m Innocenti (25-15), 80’ cp
Benetti (28-15)



*Fiamme Oro Rugby*

Barion, Bacchetti, Sapuppo (74’ Massaro), Forcucci, Sepe, Canna, Benetti,
Balsemin (79’ Moscarda), Vedrani, Zitelli (68’ Amenta), Sutto, Mammana (50’
Cazzola), Di Stefano (62’ Duca), Vicerè, Naka (62’ Cocivera)

A disposizione: Marinaro, Boarato

All.: Presutti



*Petrarca Padova*

Jordaan, Bettin, Favaro (66’ Marcato), Bertetti (70’ Chillon), Innocenti,
Menniti-Ippolito, Billot, Sarto, Targa, Giusti, Middleton (60’ Conforti),
Tveraga, Leso (55’ Staibano, 68’ Caporello), Mercanti, Novak

A Disposizione:, Delfino, Francescato, Mainardi

All.: Moretti



arb. *Liperini (Livorno)*


*Cartellini*: gialli: 22’ Sutto (FFOO); 74’ Caporello (PD)

*Calciatori*: Benetti 7/9 (cp 6/6, tr 1/1, dp 0/2); Menniti-Ippolito 2/4
(cp1/2, tr 2)

*Man of the match: *Giuseppe Sapuppo (FFOO)

*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro Rugby 4; Petrarca Padova 0

*Note: *400 spettatori ca., temperatura 17°, cielo coperto



