[FIAMME ORO RUGBY] LE FIAMME PERDONO 17 A 34 IN CASA CONTRO MOGLIANO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **II GIORNATA**SECONDA SCONFITTA PER LE FIAMME CHE PERDONO IN CASA CONTRO I CAMPIONID’ITALIA DEL MOGLIANO 17 A 34** **PRESUTTI: “Rispetto al match contro Rovigo, oggi ho visto dei progressi.Ma dobbiamo lavorare molto, perché bisogna commettere meno errori ed esserepiù disciplinati in campo”.** **IL COMMENTO**Roma* – Seconda giornata del campionato di Eccellenza e seconda sconfittaconsecutiva per le Fiamme che, dal sintetico della caserma “Gelsomini”,escono sconfitte dai campioni d’Italia del Mogliano.Coach Presutti aveva detto in settimana che sarebbe stato fondamentalecommettere pochi errori contro i veneti, capaci di capitalizzarli sempre almassimo, e così purtroppo non è stato. Il XV della Polizia di Stato haconcesso troppo agli ospiti, permettendo al loro calciatore Cornwell, oggiman of the match, di inanellare un 6 su 6 dalla piazzola che, alla fine deiconti, ha fatto la differenza.Troppi errori, dunque, troppe palle perse e qualche problema di disciplinaper i Cremisi che hanno portato il match ad incanalarsi sui binari del teamallenato da Francesco Mazzariol.*“Rispetto al match di Rovigo – ha dichiarato nel post match l’allenatoredelle Fiamme, Pasquale Presutti – ho visto dei progressi nella mia squadra.L’ostacolo di oggi era duro, i campioni d’Italia non perdonano nulla.Abbiamo commesso troppi errori, ma ho comunque visto i miei lottare finoall’ultimo e non cedere di schianto. Nella settimana che verrà lavoreremomolto anche sul il profilo della disciplina, che oggi ci ha moltopenalizzati”.*A fine giornata la classifica parla chiaro, con la formazione della Poliziadi Stato ancora all’asciutto di punti e a dividere l’ultima piazza conReggio. Prossimo impegno: in trasferta contro i Cavalieri Prato.*LA CRONACA*Sono gli ospiti a mettere a segno i primi punti con Cornwell dalla piazzolaal 4’. L’apertura inglese si ripete due minuti dopo e al 6’ marca altri trepunti e porta i veneti sullo 0 a 6. La reazione delle Fiamme arriva quasisubito e Carlo Canna, dopo aver intercettato il pallone nella propria metàcampo, inizia una corsa di quasi 80 metri e va a depositare l’ovalenell’area di meta veneta al 9’. Il numero 10 delle Fiamme mette a segno latrasformazione che porta i cremisi momentaneamente in vantaggio sul 7 a 6.Gli ospiti non ci stanno ed iniziano una pressione continua e costante chedà i suoi frutti al 15’ quando Costa Repetto trova un buco centrale nelladifesa cremisi e va in meta. Cornwell fissa il punteggio sul 7 a 13.L’inglese si ripete altre tre volte dalla piazzola, durante il primo tempo,al 25’, al 35’ e al 40’. La prima frazione di gioco, infatti, si chiude sul7 a 22 per gli ospiti.Le Fiamme non ci stanno e iniziano i secondi quaranta minuti all’attacco.Al 47’ l’arbitro Passacantando annulla, per un velo su passaggio, una metaad Andrea Bacchetti. Ma i punti per i padroni di casa arrivano pochi minutidopo, sempre con Carlo Canna (oggi top scorer delle Fiamme) che al 50’mette a segno un piazzato, portando lo score sul 10 a 27. I cremisi sono increscita costante e macinano gioco mettendo in seria difficoltà gli ospiti.Ma al 54’, proprio nel momento migliore del XV di Presutti, arriva ladoccia fredda con Guarducci che schiaccia in meta per il 10 a 27. Da quelmomento in poi la formazione veneta diventa padrona del campo e, con leFiamme in inferiorità numerica, piazzano un’altra meta con Bacchin, al 65’,che sfugge alla difesa cremisi e schiaccia in mezzo ai pali. Latrasformazione di Cornwell fissa il punteggio sul 10 a 34. Ma, anche in 14e a partita oramai compromessa, le Fiamme non mollano: dopo una serie dipick and go nei cinque metri del Mogliano, sbuca Alberto Cazzola cheaggiunge altri cinque punti al bottino cremisi, sette con la trasformazionedi Canna al 74’, e fa 17 a 34. Il punteggio resta invariato fino alla finedel match.* **IL TABELLINO**Roma, Caserma “Gelsomini” – sabato 28 settembre, ore 15.30**Eccellenza, II giornata**Fiamme Oro Roma v Marchiol Mogliano 17-34 (p.t. 7-22)**** **Marcatori*: p.t. 4’ cp Cornwell (0-3); 6’ cp Cornwell (0-6); 9’ m Canna trCanna (7-6); 15’ m Repetto tr Cornwell (7-13); 25’ Cornwell (7-16); 35’ cpCornwell (7-19); 40’ cp Cornwell (7-22).s.t. 50’ cp Canna (10-22); 54’ m Guarducci (10-27); 66’ m Bacchin tr 54’ mGuarducci (10-34); 74’ m Cazzola tr Canna (17-34).* **Fiamme Oro Rugby: *Sepe; Valcastelli, Massaro (64’ Sapuppo), Forcucci(cap.), Bacchetti; Canna, Benetti (60’ Marinaro); Amenta, Zitelli (78’Mammana), Balsemin (55’ Rosa); Perrone, Cazzola; Pettinari (60’ DiStefano), Vicerè (v. cap.) (74’ Lombardo), Gentili (46’ Naka)*a disposizione:* Boarato,*all.: **Pasquale Presutti**** **Marchiol Mogliano: *Galon (55’ Fadalti); Onori, Ceccato E., Bacchin,Guarducci; Cornwell, Endrizzi (46’ Lucchese); Halvorsen, Candiago E. (cap),Ceccato A. (60' Lazzaroni); Swanepoel, Pavanello (55' Maso); Ravalle (46'Ceglie), Gianesini (46' Gega), Costa-Repetto (73' Meggetto)*a disposizione:* Padovani*all.:* Francesco Mazzariolarb. Passacantando (L'Aquila)g.d.l. Salvi (L'Aquila), Pier'Antoni (Roma)quarto uomo: Valeri (L'Aquila)*Cartellini*: 65' e 81' giallo Marco Rosa (FFOO); 84' giallo Fadalti (MOG)*Man of the match*: Matt Cornwell*Calciatori*: Cornwell (MOG) 6/6 (cp 4/4, tr 2/2); Guarducci (MOG) 0/1 (tr0/1); Canna (FFOO) 3/5 (cp 1/3; tr 2/2*Note*: 700 spettatori ca., giornata molto calda. Nell'intervallo, partitatra le Under 6 delle Fiamme Oro e Rugby senza confini*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro 0, Mogliano 4*28 settembre 2013*