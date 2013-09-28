[FIAMME ORO RUGBY] LE FIAMME PERDONO 17 A 34 IN CASA CONTRO MOGLIANO
di Redazione
28/09/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*II GIORNATA*
*SECONDA SCONFITTA PER LE FIAMME CHE PERDONO IN CASA CONTRO I CAMPIONI
D’ITALIA DEL MOGLIANO 17 A 34*
* *
*PRESUTTI: “Rispetto al match contro Rovigo, oggi ho visto dei progressi.
Ma dobbiamo lavorare molto, perché bisogna commettere meno errori ed essere
più disciplinati in campo”.*
* *
*IL COMMENTO*
*Roma* – Seconda giornata del campionato di Eccellenza e seconda sconfitta
consecutiva per le Fiamme che, dal sintetico della caserma “Gelsomini”,
escono sconfitte dai campioni d’Italia del Mogliano.
Coach Presutti aveva detto in settimana che sarebbe stato fondamentale
commettere pochi errori contro i veneti, capaci di capitalizzarli sempre al
massimo, e così purtroppo non è stato. Il XV della Polizia di Stato ha
concesso troppo agli ospiti, permettendo al loro calciatore Cornwell, oggi
man of the match, di inanellare un 6 su 6 dalla piazzola che, alla fine dei
conti, ha fatto la differenza.
Troppi errori, dunque, troppe palle perse e qualche problema di disciplina
per i Cremisi che hanno portato il match ad incanalarsi sui binari del team
allenato da Francesco Mazzariol.
*“Rispetto al match di Rovigo – ha dichiarato nel post match l’allenatore
delle Fiamme, Pasquale Presutti – ho visto dei progressi nella mia squadra.
L’ostacolo di oggi era duro, i campioni d’Italia non perdonano nulla.
Abbiamo commesso troppi errori, ma ho comunque visto i miei lottare fino
all’ultimo e non cedere di schianto. Nella settimana che verrà lavoreremo
molto anche sul il profilo della disciplina, che oggi ci ha molto
penalizzati”.*
A fine giornata la classifica parla chiaro, con la formazione della Polizia
di Stato ancora all’asciutto di punti e a dividere l’ultima piazza con
Reggio. Prossimo impegno: in trasferta contro i Cavalieri Prato.
*LA CRONACA*
Sono gli ospiti a mettere a segno i primi punti con Cornwell dalla piazzola
al 4’. L’apertura inglese si ripete due minuti dopo e al 6’ marca altri tre
punti e porta i veneti sullo 0 a 6. La reazione delle Fiamme arriva quasi
subito e Carlo Canna, dopo aver intercettato il pallone nella propria metà
campo, inizia una corsa di quasi 80 metri e va a depositare l’ovale
nell’area di meta veneta al 9’. Il numero 10 delle Fiamme mette a segno la
trasformazione che porta i cremisi momentaneamente in vantaggio sul 7 a 6.
Gli ospiti non ci stanno ed iniziano una pressione continua e costante che
dà i suoi frutti al 15’ quando Costa Repetto trova un buco centrale nella
difesa cremisi e va in meta. Cornwell fissa il punteggio sul 7 a 13.
L’inglese si ripete altre tre volte dalla piazzola, durante il primo tempo,
al 25’, al 35’ e al 40’. La prima frazione di gioco, infatti, si chiude sul
7 a 22 per gli ospiti.
Le Fiamme non ci stanno e iniziano i secondi quaranta minuti all’attacco.
Al 47’ l’arbitro Passacantando annulla, per un velo su passaggio, una meta
ad Andrea Bacchetti. Ma i punti per i padroni di casa arrivano pochi minuti
dopo, sempre con Carlo Canna (oggi top scorer delle Fiamme) che al 50’
mette a segno un piazzato, portando lo score sul 10 a 27. I cremisi sono in
crescita costante e macinano gioco mettendo in seria difficoltà gli ospiti.
Ma al 54’, proprio nel momento migliore del XV di Presutti, arriva la
doccia fredda con Guarducci che schiaccia in meta per il 10 a 27. Da quel
momento in poi la formazione veneta diventa padrona del campo e, con le
Fiamme in inferiorità numerica, piazzano un’altra meta con Bacchin, al 65’,
che sfugge alla difesa cremisi e schiaccia in mezzo ai pali. La
trasformazione di Cornwell fissa il punteggio sul 10 a 34. Ma, anche in 14
e a partita oramai compromessa, le Fiamme non mollano: dopo una serie di
pick and go nei cinque metri del Mogliano, sbuca Alberto Cazzola che
aggiunge altri cinque punti al bottino cremisi, sette con la trasformazione
di Canna al 74’, e fa 17 a 34. Il punteggio resta invariato fino alla fine
del match.
* *
*IL TABELLINO*
*Roma, Caserma “Gelsomini” – sabato 28 settembre, ore 15.30*
*Eccellenza, II giornata*
*Fiamme Oro Roma v Marchiol Mogliano 17-34 (p.t. 7-22)***
* *
*Marcatori*: p.t. 4’ cp Cornwell (0-3); 6’ cp Cornwell (0-6); 9’ m Canna tr
Canna (7-6); 15’ m Repetto tr Cornwell (7-13); 25’ Cornwell (7-16); 35’ cp
Cornwell (7-19); 40’ cp Cornwell (7-22).
s.t. 50’ cp Canna (10-22); 54’ m Guarducci (10-27); 66’ m Bacchin tr 54’ m
Guarducci (10-34); 74’ m Cazzola tr Canna (17-34).
* *
*Fiamme Oro Rugby: *Sepe; Valcastelli, Massaro (64’ Sapuppo), Forcucci
(cap.), Bacchetti; Canna, Benetti (60’ Marinaro); Amenta, Zitelli (78’
Mammana), Balsemin (55’ Rosa); Perrone, Cazzola; Pettinari (60’ Di
Stefano), Vicerè (v. cap.) (74’ Lombardo), Gentili (46’ Naka)
*a disposizione:* Boarato,
*all.: **Pasquale Presutti***
* *
*Marchiol Mogliano: *Galon (55’ Fadalti); Onori, Ceccato E., Bacchin,
Guarducci; Cornwell, Endrizzi (46’ Lucchese); Halvorsen, Candiago E. (cap),
Ceccato A. (60’ Lazzaroni); Swanepoel, Pavanello (55’ Maso); Ravalle (46’
Ceglie), Gianesini (46’ Gega), Costa-Repetto (73’ Meggetto)
*a disposizione:* Padovani
*all.:* Francesco Mazzariol
arb. Passacantando (L’Aquila)
g.d.l. Salvi (L’Aquila), Pier’Antoni (Roma)
quarto uomo: Valeri (L’Aquila)
*Cartellini*: 65’ e 81’ giallo Marco Rosa (FFOO); 84’ giallo Fadalti (MOG)
*Man of the match*: Matt Cornwell
*Calciatori*: Cornwell (MOG) 6/6 (cp 4/4, tr 2/2); Guarducci (MOG) 0/1 (tr
0/1); Canna (FFOO) 3/5 (cp 1/3; tr 2/2
*Note*: 700 spettatori ca., giornata molto calda. Nell’intervallo, partita
tra le Under 6 delle Fiamme Oro e Rugby senza confini
*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro 0, Mogliano 4
*28 settembre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
Redazione