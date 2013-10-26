[FIAMME ORO RUGBY] LE FIAMME SI AGGIUDICANO IL DERBY CON LA LAZIO 21 A 17 (COMMENTO+CRONACA+TABELLINO)
di Redazione
26/10/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*4^ GIORNATA ECCELLENZA*
*PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO PER IL XV DELLA POLIZIA DI STATO*
*LE FIAMME SI AGGIUDICANO IL DERBY CON LA LAZIO 21 A 17*
* *
*PRESUTTI: “E’ stata una vittoria fortemente voluta e cercata. Oggi i miei
ragazzi ci hanno messo l’anima e il risultato finalmente è arrivato*
* *
*IL COMMENTO*
Roma – Le Fiamme finalmente si sbloccano e cancellano lo zero in classifica
battendo la Lazio nel derby della 4^ giornata. Un match altalenante per i
Cremisi e dalla doppia faccia: per tutto il primo tempo in completa balia
degli avversari per quaranta minuti indiscussi padroni del campo, con il
neozelandese Nathan in giornata di grazia, mentre nella seconda frazione di
gioco si è finalmente rivisto il carattere combattivo dei ragazzi di
Presutti, grazie anche al piede di Nicola Benetti autore di ben 15 punti
dalla piazzola.
Deve essere successo di sicuro qualcosa negli spogliatoi durante
l’intervallo, perché la squadra in maglia cremisi è rientrata in campo
letteralmente trasformata e più determinata. Gli errori, tanti, commessi
nel primo tempo sono diventati un ricordo e il XV della Polizia di Stato ha
ripreso in mano le redini del gioco, per poi conquistare una vittoria che è
più di un’iniezione di fiducia per il futuro.
Non è stato un match particolarmente bello sotto il profilo del gioco, ma
sicuramente è stata una partita che gli oltre 800 di Ponte Galeria
ricorderanno per l’intensità con cui è stata giocata e per un punteggio
sempre in bilico tra le due squadre.
*“E’ stata una vittoria che abbiamo fortemente cercato e voluto – ha detto
coach Presutti al termine del match – e l’abbiamo raggiunta innanzitutto
con il cuore. Oggi i miei ragazzi ci hanno veramente messo l’anima,
soprattutto nel secondo tempo. Si sa, i derby di solito non sono delle
partite spettacolari, e così è stato oggi. Ma va bene così, l’importante è
essersi sbloccati”.*
*LA CRONACA*
La Lazio allunga da subito il passo e mette a segno due calci di punizione
con Nathan al 3’ e al 9’, sfruttando due errori banali dei cremisi: 0 a 6.
Le Fiamme rialzano la testa con Boarato che dalla piazzola, al 25’, segna
il 3 a 6. Ma la Lazio spegne subito gli entusiasmi dei padroni di casa: al
27’ è ancora Nathan a incrementare lo score con il piede, 3 a 9, e al 30’
Riccioli schiaccia in meta, dopo una punizione battuta a sorpresa sempre
dal neozelandese della Lazio. Gli ultimi dieci minuti del primo tempo
vedono i cremisi tentare di riacciuffare il punteggio con due calci che
Ettore Boarato non riesce a segnare e manda le squadre al riposo sul 3 a 14.
Al rientro in campo il XV della Polizia di Stato mette a segno subito tre
punti con Boarato, ma Nathan al 47’ risponde sempre dalla piazzola e porta
lo score sul 6 a 17. Dopo le prime sostituzioni, tra cui l’avvicendamento
all’apertura tra Ettore Boarato e Carlo Canna, sale in cattedra Nicola
Benetti che al 50’, cogliendo il palo con il piede, fa le prove generali
per una serie di calci che segneranno il match. Il mediano delle fiamme
centra i pali al 53’, 63’ e 66’. Ma il capolavoro del numero nove cremisi
(meritatamente “man of the match”) arriva al 69’ con un calcio potente da
oltre 60 metri che segna il sorpasso sui biancocelesti: 18 a 17. Al 73’,
ancora Benetti, chiude le segnature del match e fissa il punteggio sul 21 a
17. Gli ultimi minuti sono di pura sofferenza per le Fiamme che cercano di
arginare la reazione arrembante dei biancocelesti, che premono
costantemente a poco meno di 5 metri della linea di meta cremisi. Ma
l’arbitro Spadoni, dopo sei minuti di recupero, dice che può bastare e
manda tutti sotto la doccia, sancendo la prima vittoria in campionato delle
Fiamme.
* *
*IL TABELLINO*
* *
*Roma, “Caserma S. Gelsomini” – sabato 26 ottobre, ore 16.00*
*Campionato di Eccellenza, IV giornata*
*Fiamme Oro Rugby v Lazio Rugby 1927 21-17 (p.t. 3-14)*
* *
*Marcatori*: 3’ cp Nathan (0-3), 9’ cp Nathan (0-6), 25’ cp Boarato (3-6),
27’ cp Nathan (3-9), 30’ m. Riccioli (3-14), 41’ cp Boarato (6-14), 47’ cp
Nathan (6-17), 53’ cp Benetti (9-17), 63’ cp Benetti (12-17), 66’ cp
Benetti (15-17), 69’ cp Benetti (18-17), 73’ cp Benetti (21-17)
* *
*Fiamme Oro Rugby*: Barion, Bacchetti, Sapuppo (49’ Di Massimo),
Valcastelli, Boarato (49’ Canna), Benetti, Amenta, Vedrani, Zitelli (49’
Balsemin), Sutto, Cazzola, Pettinari (54’ Di Stefano), Vicerè, Naka
*A disposizione*: Gentili, Moscarda, Perrone, Marinaro,
*All.* Pasquale Presutti
*Lazio Rugby 1927*: Sepe, Giancarlini, Lo Sasso (35’ e 41’ Giangrande),
Nathan, Bruno, Bruni, Gentile, Ventricelli (27’ Vannozzi 80’ Dionisi),
Filippucci (35’ Datola), Riccioli, Civetta, Nitoglia, Pepoli (37’ Vannozzi),
Fabiani, Grassotti (60’ Cannone)
*A disposizione:* Pietrosanti, Condemi, Romagnoli
*All. *Alfredo De Angelis
arb. *Spadoni (Padova)*
*g.d.l. Meconi (Roma), Pier’Antoni (Roma)*
*quarto uomo Rosamilia (Colleferro)*
*Cartellini*: 62’ Cannone (Laz), 71’ Pepoli (Laz)
*Man of the match: *Nicola Benetti
*Calciatori*: Lazio: Nathan 4/6 (cp 4/5, tr 0/1). FFOO: Boarato 2/4 (cp
2/4), Benetti 5/6 (cp 5/6)
*Note*: 850 spettatori. Man of the match premiato dal prefetto Vincenzo
Panico, Capo della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza
*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro 4, Lazio Rugby 1927 1
*26 ottobre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
Redazione