[FIAMME ORO RUGBY] LE FIAMME SI AGGIUDICANO IL DERBY CON LA LAZIO 21 A 17 (COMMENTO+CRONACA+TABELLINO)

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **4^ GIORNATA ECCELLENZA**PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO PER IL XV DELLA POLIZIA DI STATO**LE FIAMME SI AGGIUDICANO IL DERBY CON LA LAZIO 21 A 17** **PRESUTTI: “E’ stata una vittoria fortemente voluta e cercata. Oggi i mieiragazzi ci hanno messo l’anima e il risultato finalmente è arrivato** **IL COMMENTO*Roma – Le Fiamme finalmente si sbloccano e cancellano lo zero in classificabattendo la Lazio nel derby della 4^ giornata. Un match altalenante per iCremisi e dalla doppia faccia: per tutto il primo tempo in completa baliadegli avversari per quaranta minuti indiscussi padroni del campo, con ilneozelandese Nathan in giornata di grazia, mentre nella seconda frazione digioco si è finalmente rivisto il carattere combattivo dei ragazzi diPresutti, grazie anche al piede di Nicola Benetti autore di ben 15 puntidalla piazzola.Deve essere successo di sicuro qualcosa negli spogliatoi durantel’intervallo, perché la squadra in maglia cremisi è rientrata in campoletteralmente trasformata e più determinata. Gli errori, tanti, commessinel primo tempo sono diventati un ricordo e il XV della Polizia di Stato haripreso in mano le redini del gioco, per poi conquistare una vittoria che èpiù di un’iniezione di fiducia per il futuro.Non è stato un match particolarmente bello sotto il profilo del gioco, masicuramente è stata una partita che gli oltre 800 di Ponte Galeriaricorderanno per l’intensità con cui è stata giocata e per un punteggiosempre in bilico tra le due squadre.*“E’ stata una vittoria che abbiamo fortemente cercato e voluto – ha dettocoach Presutti al termine del match – e l’abbiamo raggiunta innanzituttocon il cuore. Oggi i miei ragazzi ci hanno veramente messo l’anima,soprattutto nel secondo tempo. Si sa, i derby di solito non sono dellepartite spettacolari, e così è stato oggi. Ma va bene così, l’importante èessersi sbloccati”.**LA CRONACA*La Lazio allunga da subito il passo e mette a segno due calci di punizionecon Nathan al 3’ e al 9’, sfruttando due errori banali dei cremisi: 0 a 6.Le Fiamme rialzano la testa con Boarato che dalla piazzola, al 25’, segnail 3 a 6. Ma la Lazio spegne subito gli entusiasmi dei padroni di casa: al27’ è ancora Nathan a incrementare lo score con il piede, 3 a 9, e al 30’Riccioli schiaccia in meta, dopo una punizione battuta a sorpresa sempredal neozelandese della Lazio. Gli ultimi dieci minuti del primo tempovedono i cremisi tentare di riacciuffare il punteggio con due calci cheEttore Boarato non riesce a segnare e manda le squadre al riposo sul 3 a 14.Al rientro in campo il XV della Polizia di Stato mette a segno subito trepunti con Boarato, ma Nathan al 47’ risponde sempre dalla piazzola e portalo score sul 6 a 17. Dopo le prime sostituzioni, tra cui l’avvicendamentoall’apertura tra Ettore Boarato e Carlo Canna, sale in cattedra NicolaBenetti che al 50’, cogliendo il palo con il piede, fa le prove generaliper una serie di calci che segneranno il match. Il mediano delle fiammecentra i pali al 53’, 63’ e 66’. Ma il capolavoro del numero nove cremisi(meritatamente “man of the match”) arriva al 69’ con un calcio potente daoltre 60 metri che segna il sorpasso sui biancocelesti: 18 a 17. Al 73’,ancora Benetti, chiude le segnature del match e fissa il punteggio sul 21 a17. Gli ultimi minuti sono di pura sofferenza per le Fiamme che cercano diarginare la reazione arrembante dei biancocelesti, che premonocostantemente a poco meno di 5 metri della linea di meta cremisi. Mal’arbitro Spadoni, dopo sei minuti di recupero, dice che può bastare emanda tutti sotto la doccia, sancendo la prima vittoria in campionato delleFiamme.* **IL TABELLINO** **Roma, “Caserma S. Gelsomini” – sabato 26 ottobre, ore 16.00**Campionato di Eccellenza, IV giornata**Fiamme Oro Rugby v Lazio Rugby 1927 21-17 (p.t. 3-14)** **Marcatori*: 3’ cp Nathan (0-3), 9’ cp Nathan (0-6), 25’ cp Boarato (3-6),27’ cp Nathan (3-9), 30’ m. Riccioli (3-14), 41’ cp Boarato (6-14), 47’ cpNathan (6-17), 53’ cp Benetti (9-17), 63’ cp Benetti (12-17), 66’ cpBenetti (15-17), 69’ cp Benetti (18-17), 73’ cp Benetti (21-17)* **Fiamme Oro Rugby*: Barion, Bacchetti, Sapuppo (49’ Di Massimo),Valcastelli, Boarato (49’ Canna), Benetti, Amenta, Vedrani, Zitelli (49’Balsemin), Sutto, Cazzola, Pettinari (54’ Di Stefano), Vicerè, Naka*A disposizione*: Gentili, Moscarda, Perrone, Marinaro,*All.* Pasquale Presutti*Lazio Rugby 1927*: Sepe, Giancarlini, Lo Sasso (35’ e 41’ Giangrande),Nathan, Bruno, Bruni, Gentile, Ventricelli (27’ Vannozzi 80’ Dionisi),Filippucci (35’ Datola), Riccioli, Civetta, Nitoglia, Pepoli (37’ Vannozzi),Fabiani, Grassotti (60’ Cannone)*A disposizione:* Pietrosanti, Condemi, Romagnoli*All. *Alfredo De Angelisarb. *Spadoni (Padova)**g.d.l. Meconi (Roma), Pier'Antoni (Roma)**quarto uomo Rosamilia (Colleferro)**Cartellini*: 62' Cannone (Laz), 71' Pepoli (Laz)*Man of the match: *Nicola Benetti*Calciatori*: Lazio: Nathan 4/6 (cp 4/5, tr 0/1). FFOO: Boarato 2/4 (cp2/4), Benetti 5/6 (cp 5/6)*Note*: 850 spettatori. Man of the match premiato dal prefetto VincenzoPanico, Capo della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro 4, Lazio Rugby 1927 1*26 ottobre 2013*