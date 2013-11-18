Loading...

[FIAMME ORO RUGBY] LE FIAMME STASERA ALLA PRIMA DEL FILM &quot;IL TERZO TEMPO&quot;

Redazione Avatar

di Redazione

18/11/2013

TITOLO
*COMUNICATO STAMPA *

*FIAMME ORO RUGBY*



*UN “TERZO TEMPO” AL CINEMA CON LE FIAMME ORO RUGBY*



*Roma* – Dopo la proiezione in anteprima alla 70^ Mostra del cinema di
Venezia, oggi 18 novembre, alle ore 21,00, al cinema Politeama di Frascati
(Roma) avrà luogo la prima del film “Il terzo tempo”, girato dal regista
Enrico Maria Artale.


La pellicola, che narra la storia di un ragazzo “difficile”, impersonato
dall’attore Lorenzo Richelmy, che grazie al rugby riesce a riscattarsi, ha
visto la partecipazione delle Fiamme Oro Rugby in alcune scene di gioco e
del post partita.



Alla prima di stasera, oltre ai protagonisti e al regista della pellicola,
in sala ci sarà anche tutta la squadra cremisi.



*18 novembre 2013*


*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*

