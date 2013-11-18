[FIAMME ORO RUGBY] LE FIAMME STASERA ALLA PRIMA DEL FILM &quot;IL TERZO TEMPO&quot;

*COMUNICATO STAMPA **FIAMME ORO RUGBY**UN “TERZO TEMPO” AL CINEMA CON LE FIAMME ORO RUGBY**Roma* – Dopo la proiezione in anteprima alla 70^ Mostra del cinema diVenezia, oggi 18 novembre, alle ore 21,00, al cinema Politeama di Frascati(Roma) avrà luogo la prima del film “Il terzo tempo”, girato dal registaEnrico Maria Artale.La pellicola, che narra la storia di un ragazzo “difficile”, impersonatodall’attore Lorenzo Richelmy, che grazie al rugby riesce a riscattarsi, havisto la partecipazione delle Fiamme Oro Rugby in alcune scene di gioco edel post partita.Alla prima di stasera, oltre ai protagonisti e al regista della pellicola,in sala ci sarà anche tutta la squadra cremisi.*18 novembre 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito