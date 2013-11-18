[FIAMME ORO RUGBY] LE FIAMME STASERA ALLA PRIMA DEL FILM &quot;IL TERZO TEMPO&quot;

[FIAMME ORO RUGBY] LE FIAMME STASERA ALLA PRIMA DEL FILM "IL TERZO TEMPO"
di Redazione
18/11/2013
*COMUNICATO STAMPA *
*FIAMME ORO RUGBY*
*UN “TERZO TEMPO” AL CINEMA CON LE FIAMME ORO RUGBY*
*Roma* – Dopo la proiezione in anteprima alla 70^ Mostra del cinema di
Venezia, oggi 18 novembre, alle ore 21,00, al cinema Politeama di Frascati
(Roma) avrà luogo la prima del film “Il terzo tempo”, girato dal regista
Enrico Maria Artale.
La pellicola, che narra la storia di un ragazzo “difficile”, impersonato
dall’attore Lorenzo Richelmy, che grazie al rugby riesce a riscattarsi, ha
visto la partecipazione delle Fiamme Oro Rugby in alcune scene di gioco e
del post partita.
Alla prima di stasera, oltre ai protagonisti e al regista della pellicola,
in sala ci sarà anche tutta la squadra cremisi.
*18 novembre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
*FIAMME ORO RUGBY*
*UN “TERZO TEMPO” AL CINEMA CON LE FIAMME ORO RUGBY*
*Roma* – Dopo la proiezione in anteprima alla 70^ Mostra del cinema di
Venezia, oggi 18 novembre, alle ore 21,00, al cinema Politeama di Frascati
(Roma) avrà luogo la prima del film “Il terzo tempo”, girato dal regista
Enrico Maria Artale.
La pellicola, che narra la storia di un ragazzo “difficile”, impersonato
dall’attore Lorenzo Richelmy, che grazie al rugby riesce a riscattarsi, ha
visto la partecipazione delle Fiamme Oro Rugby in alcune scene di gioco e
del post partita.
Alla prima di stasera, oltre ai protagonisti e al regista della pellicola,
in sala ci sarà anche tutta la squadra cremisi.
*18 novembre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Articolo Precedente
RABODIRECT PRO12, DOMENICA DIRETTA BENETTON v LEINSTER SU ITALIA 2
Articolo Successivo
RUGBY NOTIZIE] SERIE B. RISULTATI DELLA SETTIMA GIORNATA
Redazione