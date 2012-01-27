FIAMME ORO RUGBY: LUCA MARTINELLI CONVOCATO IN NAZIONALE EMERGENTI
di Redazione
27/01/2012
COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY Luca Martinelli emergente azzurroI tecnici della Nazionale emergenti, Gianluca Guidi e Stefano Romagnoli, per il raduno che si terrà a Mogliano Veneto dal 6 all’8 febbraio, hanno convocato per la terza volta Luca Martinelli, mediano di mischia delle Fiamme Oro Rugby già membro dell’Accademia federale “Ivan Francescato” di Tirrenia. Roma, 27 gennaio 2012 Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
Redazione