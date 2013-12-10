[FIAMME ORO RUGBY] LUTTO IN CASA FIAMME ORO
di Redazione
10/12/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*LUTTO IN CASA FIAMME ORO*
*Roma* – Questa notte è venuto a mancare il papà di un nostro giocatore,
Fabio Gentili. La dirigenza, lo staff e la squadra si uniscono in un solo
grande abbraccio intorno al nostro Fabio.
La cerimonia funebre si terrà domani, 11 dicembre 2013, alle ore 14,00
presso la chiesa di San Giorgio Martire ad Oriolo (VT).
*10 dicembre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
*LUTTO IN CASA FIAMME ORO*
*Roma* – Questa notte è venuto a mancare il papà di un nostro giocatore,
Fabio Gentili. La dirigenza, lo staff e la squadra si uniscono in un solo
grande abbraccio intorno al nostro Fabio.
La cerimonia funebre si terrà domani, 11 dicembre 2013, alle ore 14,00
presso la chiesa di San Giorgio Martire ad Oriolo (VT).
*10 dicembre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Articolo Precedente
Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951
Articolo Successivo
RBS 6 NAZIONI, GLI ARBITRI DELL'EDIZIONE 2014
Redazione