Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[FIAMME ORO RUGBY] LUTTO IN CASA FIAMME ORO

Redazione Avatar

di Redazione

10/12/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*



*LUTTO IN CASA FIAMME ORO*



*Roma* – Questa notte è venuto a mancare il papà di un nostro giocatore,
Fabio Gentili. La dirigenza, lo staff e la squadra si uniscono in un solo
grande abbraccio intorno al nostro Fabio.

La cerimonia funebre si terrà domani, 11 dicembre 2013, alle ore 14,00
presso la chiesa di San Giorgio Martire ad Oriolo (VT).



*10 dicembre 2013*


*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*

--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

Articolo Successivo

RBS 6 NAZIONI, GLI ARBITRI DELL'EDIZIONE 2014

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019