[FIAMME ORO RUGBY] NAZIONALE 7S: RICCARDO DI MAIO NUOVO PREPARATORE FISICO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **È RICCARDO DI MAIO IL NUOVO PREPARATORE FISICO DELLA NAZIONALE 7S** **Roma* – Durante la settima riunione annuale del consiglio federale Fir chesi è svolta oggi a Parma presso lo stadio "XXV aprile", sotto la presidenzadi Alfredo Gavazzi, tra le varie delibere riguardanti lo svolgimento deicampionati, il direttivo ha nominato anche parte dell'organico tecnicodella nazionale 7s. Il ruolo di preparatore fisico della Nazionale a setteè stato affidato a Riccardo Di Maio, che dal 2008 ricopre le medesimemansioni al seguito della prima squadra delle Fiamme Oro Rugby. Di Maio, extallonatore delle Fiamme dal 1999 al 2008 e tecnico dell'Under 20 cremisinel biennio 2007-2009, si è laureato con lode in Scienze motorie presso laSeconda università di Roma "Tor Vergata" nel 2006.*"Sono onorato che mi sia stato affidato questo prestigioso incarico – hadetto Riccardo Di Maio appena ricevuta la nomina – che mi appresto aricoprire con entusiasmo. È anche questa una dimostrazione dellaprofessionalità con cui il mio club si è avvicinato a questo sport eringrazio le Fiamme Oro Rugby e il presidente Armando Forgione per avermipermesso di intraprendere questa nuova avventura".*Riccardo Di Maio va ad aggiungersi alla "pattuglia cremisi" che èattualmente anche al servizio della Federazione italiana rugby: VincenzoTroiani (allenatore degli "avanti" delle Zebre), Claudio Gaudiello (managerdella Nazionale Under 17) e Giulio Casaril (fisioterapista della Nazionale7s)*19 ottobre 2013*