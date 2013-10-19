[FIAMME ORO RUGBY] NAZIONALE 7S: RICCARDO DI MAIO NUOVO PREPARATORE FISICO
di Redazione
19/10/2013
COMUNICATO-STAMPA-FFOO-RUGBY-22-13-14-DI-MAIO-ALLA-NAZIONALE-7S.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*È RICCARDO DI MAIO IL NUOVO PREPARATORE FISICO DELLA NAZIONALE 7S*
* *
*Roma* – Durante la settima riunione annuale del consiglio federale Fir che
si è svolta oggi a Parma presso lo stadio “XXV aprile”, sotto la presidenza
di Alfredo Gavazzi, tra le varie delibere riguardanti lo svolgimento dei
campionati, il direttivo ha nominato anche parte dell’organico tecnico
della nazionale 7s. Il ruolo di preparatore fisico della Nazionale a sette
è stato affidato a Riccardo Di Maio, che dal 2008 ricopre le medesime
mansioni al seguito della prima squadra delle Fiamme Oro Rugby. Di Maio, ex
tallonatore delle Fiamme dal 1999 al 2008 e tecnico dell’Under 20 cremisi
nel biennio 2007-2009, si è laureato con lode in Scienze motorie presso la
Seconda università di Roma “Tor Vergata” nel 2006.
*“Sono onorato che mi sia stato affidato questo prestigioso incarico – ha
detto Riccardo Di Maio appena ricevuta la nomina – che mi appresto a
ricoprire con entusiasmo. È anche questa una dimostrazione della
professionalità con cui il mio club si è avvicinato a questo sport e
ringrazio le Fiamme Oro Rugby e il presidente Armando Forgione per avermi
permesso di intraprendere questa nuova avventura”.*
Riccardo Di Maio va ad aggiungersi alla “pattuglia cremisi” che è
attualmente anche al servizio della Federazione italiana rugby: Vincenzo
Troiani (allenatore degli “avanti” delle Zebre), Claudio Gaudiello (manager
della Nazionale Under 17) e Giulio Casaril (fisioterapista della Nazionale
7s)
*19 ottobre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*È RICCARDO DI MAIO IL NUOVO PREPARATORE FISICO DELLA NAZIONALE 7S*
* *
*Roma* – Durante la settima riunione annuale del consiglio federale Fir che
si è svolta oggi a Parma presso lo stadio “XXV aprile”, sotto la presidenza
di Alfredo Gavazzi, tra le varie delibere riguardanti lo svolgimento dei
campionati, il direttivo ha nominato anche parte dell’organico tecnico
della nazionale 7s. Il ruolo di preparatore fisico della Nazionale a sette
è stato affidato a Riccardo Di Maio, che dal 2008 ricopre le medesime
mansioni al seguito della prima squadra delle Fiamme Oro Rugby. Di Maio, ex
tallonatore delle Fiamme dal 1999 al 2008 e tecnico dell’Under 20 cremisi
nel biennio 2007-2009, si è laureato con lode in Scienze motorie presso la
Seconda università di Roma “Tor Vergata” nel 2006.
*“Sono onorato che mi sia stato affidato questo prestigioso incarico – ha
detto Riccardo Di Maio appena ricevuta la nomina – che mi appresto a
ricoprire con entusiasmo. È anche questa una dimostrazione della
professionalità con cui il mio club si è avvicinato a questo sport e
ringrazio le Fiamme Oro Rugby e il presidente Armando Forgione per avermi
permesso di intraprendere questa nuova avventura”.*
Riccardo Di Maio va ad aggiungersi alla “pattuglia cremisi” che è
attualmente anche al servizio della Federazione italiana rugby: Vincenzo
Troiani (allenatore degli “avanti” delle Zebre), Claudio Gaudiello (manager
della Nazionale Under 17) e Giulio Casaril (fisioterapista della Nazionale
7s)
*19 ottobre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Articolo Precedente
TROFEO ECCELLENZA. SECONDA GIORNATA. VINCONO ROVIGO E PADOVA
Articolo Successivo
SERIE A GIRONE B. PARI TRA CAPOTERRA E BADIA.
Redazione