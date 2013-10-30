*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **NAZIONALE EMERGENTI: CONVOCATO CARLO CANNA**Roma* – In occasione del primo raduno di stagione in programma presso laCittadella del Rugby di Parma, dall’11 al 14 novembre, i tecnici dellaNazionale Emergenti, Andrea Cavinato e Marius Goosen, hanno convocato 30giocatori. Tra questi ci sarà anche il mediano di apertura delle Fiamme OroRugby, Carlo Canna.*30 ottobre 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito