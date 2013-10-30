Loading...

[FIAMME ORO RUGBY] NAZIONALE EMERGENTI: CONVOCATO CARLO CANNA

Redazione

di Redazione

30/10/2013

TITOLO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*

* *

*NAZIONALE EMERGENTI: CONVOCATO CARLO CANNA*



*Roma* – In occasione del primo raduno di stagione in programma presso la
Cittadella del Rugby di Parma, dall’11 al 14 novembre, i tecnici della
Nazionale Emergenti, Andrea Cavinato e Marius Goosen, hanno convocato 30
giocatori. Tra questi ci sarà anche il mediano di apertura delle Fiamme Oro
Rugby, Carlo Canna.



*30 ottobre 2013*


*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*

Redazione

Redazione

