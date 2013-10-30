[FIAMME ORO RUGBY] NAZIONALE EMERGENTI: CONVOCATO CARLO CANNA
di Redazione
30/10/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*NAZIONALE EMERGENTI: CONVOCATO CARLO CANNA*
*Roma* – In occasione del primo raduno di stagione in programma presso la
Cittadella del Rugby di Parma, dall’11 al 14 novembre, i tecnici della
Nazionale Emergenti, Andrea Cavinato e Marius Goosen, hanno convocato 30
giocatori. Tra questi ci sarà anche il mediano di apertura delle Fiamme Oro
Rugby, Carlo Canna.
*30 ottobre 2013*

Redazione