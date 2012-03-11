Loading...

FIAMME ORO RUGBY - NAZIONALE SEVEN: CONVOCATO MATTEO ZITELLI

11/03/2012

I tecnici della Nazionale Italiana Seven, Marco De Rossi e Luca Martin, per il raduno di preparazione all’attività internazionale iniziato stasera a Parma, hanno convocato venti giocatori, tra i quali anche Matteo Zitelli, terza linea delle Fiamme Oro Rugby. Roma, 11 marzo 2012 Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
