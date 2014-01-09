[FIAMME ORO RUGBY] NAZIONALE UNDER 20: CONVOCATO MATTEO GASPARINI

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**6 NAZIONI UNDER 20: MATTEO GASPARINI NEL GRUPPO DEI 30**Roma* – Sono 30 i giocatori che il CT della Nazionale Under 20, AlessandroTroncon, ha convocato per il raduno di preparazione al 6 Nazioni dicategoria che si terrà presso il Centro di preparazione olimpica diTirrenia dal 16 al 22 gennaio.Del gruppo farà parte anche Matteo Gasparini, l’estremo-apertura trevigianodelle Fiamme Oro Rugby classe 1994.Al termine del raduno, coach Troncon ufficializzerà la lista dei 24giocatori che parteciperanno al 6 Nazioni Under 20. Nella prima partita delTorneo gli azzurrini affronteranno il Galles venerdì 31 gennaio al ParcEirias di Colwyn Bay.*9 gennaio 2014**Cristiano **Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito