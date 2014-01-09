[FIAMME ORO RUGBY] NAZIONALE UNDER 20: CONVOCATO MATTEO GASPARINI
di Redazione
09/01/2014
COMUNICATO-STAMPA-FFOO-RUGBY-U20-CONVOCATO-GASPARINI.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*6 NAZIONI UNDER 20: MATTEO GASPARINI NEL GRUPPO DEI 30*
*Roma* – Sono 30 i giocatori che il CT della Nazionale Under 20, Alessandro
Troncon, ha convocato per il raduno di preparazione al 6 Nazioni di
categoria che si terrà presso il Centro di preparazione olimpica di
Tirrenia dal 16 al 22 gennaio.
Del gruppo farà parte anche Matteo Gasparini, l’estremo-apertura trevigiano
delle Fiamme Oro Rugby classe 1994.
Al termine del raduno, coach Troncon ufficializzerà la lista dei 24
giocatori che parteciperanno al 6 Nazioni Under 20. Nella prima partita del
Torneo gli azzurrini affronteranno il Galles venerdì 31 gennaio al Parc
Eirias di Colwyn Bay.
*9 gennaio 2014*
*Cristiano **Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*6 NAZIONI UNDER 20: MATTEO GASPARINI NEL GRUPPO DEI 30*
*Roma* – Sono 30 i giocatori che il CT della Nazionale Under 20, Alessandro
Troncon, ha convocato per il raduno di preparazione al 6 Nazioni di
categoria che si terrà presso il Centro di preparazione olimpica di
Tirrenia dal 16 al 22 gennaio.
Del gruppo farà parte anche Matteo Gasparini, l’estremo-apertura trevigiano
delle Fiamme Oro Rugby classe 1994.
Al termine del raduno, coach Troncon ufficializzerà la lista dei 24
giocatori che parteciperanno al 6 Nazioni Under 20. Nella prima partita del
Torneo gli azzurrini affronteranno il Galles venerdì 31 gennaio al Parc
Eirias di Colwyn Bay.
*9 gennaio 2014*
*Cristiano **Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Articolo Precedente
Rugby Città di Frascati Ssd, Under 16 – Maugeri: «Fine 2013 in crescita, ma si può migliorare ancora»
Articolo Successivo
[news] VEA FEMI-CZ: AL PLEBISCITO IL DERBY CON IL PETRARCA
Redazione