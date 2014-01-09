Loading...

[FIAMME ORO RUGBY] NAZIONALE UNDER 20: CONVOCATO MATTEO GASPARINI

Redazione Avatar

di Redazione

09/01/2014

TITOLO
pdf icon COMUNICATO-STAMPA-FFOO-RUGBY-U20-CONVOCATO-GASPARINI.pdf

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*



*6 NAZIONI UNDER 20: MATTEO GASPARINI NEL GRUPPO DEI 30*



*Roma* – Sono 30 i giocatori che il CT della Nazionale Under 20, Alessandro
Troncon, ha convocato per il raduno di preparazione al 6 Nazioni di
categoria che si terrà presso il Centro di preparazione olimpica di
Tirrenia dal 16 al 22 gennaio.

Del gruppo farà parte anche Matteo Gasparini, l’estremo-apertura trevigiano
delle Fiamme Oro Rugby classe 1994.

Al termine del raduno, coach Troncon ufficializzerà la lista dei 24
giocatori che parteciperanno al 6 Nazioni Under 20. Nella prima partita del
Torneo gli azzurrini affronteranno il Galles venerdì 31 gennaio al Parc
Eirias di Colwyn Bay.



*9 gennaio 2014*



*Cristiano **Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*

Redazione

Redazione

