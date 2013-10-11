[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW 1^ GIORNATA TROFEO ECCELLENZA: FFOO V LAZIO
di Redazione
11/10/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*PREVIEW 1^ GIORNATA TROFEO ECCELLENZA*
*PRIMO DERBY DELLA STAGIONE PER LE FIAMME*
*AL “GELSOMINI” ARRIVA LA LAZIO*
*PRESUTTI: “Anche lo scorso anno la nostra partenza non fu delle migliori e
fu proprio una vittoria nel Trofeo Eccellenza a dare il via alla nostra
stagione”*
Roma – Sabato 12 ottobre, sul sintetico della caserma “S. Gelsomini”, in
occasione della prima giornata del Trofeo Eccellenza gir. B, andrà in scena
il primo derby stagionale per le Fiamme. Un calendario a dir poco
particolare che vedrà il XV della Polizia di Stato incontrare solo squadre
romane nei prossimi tre turni: la Lazio domani, l’Unione Rugby Capitolina
il 19 ottobre nell’ambito dell’ex Coppa Italia e, di nuovo, i biancoazzurri
di coach De Angelis il 26 ottobre per la quarta giornata di campionato.
I cremisi sono reduci da tre sconfitte consecutive in altrettante giornate
di campionato, che li hanno relegati all’ultimo posto della classifica con
zero punti. Sicuramente una vittoria, anche se nel Trofeo Eccellenza,
rappresenterebbe un’importante iniezione di fiducia per il XV di coach
Presutti in vista dei prossimi impegni di campionato.
*“Anche lo scorso anno la nostra partenza non fu delle migliori – ha
commentato l’allenatore cremisi – e fu proprio una vittoria nel Trofeo
Eccellenza a dare il via ad una stagione che ci ha portato alla salvezza
con largo anticipo. Siamo un po’ come un motore diesel, lento in partenza
ma affidabile nel lungo periodo e il Trofeo può essere la scintilla del
nostro avviamento”.*
Questo il XV che coach Pasquale Presutti schiererà nel derby con la Lazio:
prima linea affidata ai due piloni Fabio Gentili e Gianmarco Duca, con il
tallonatore Valerio Vicerè. In seconda Ivan Perrone farà coppia con Michele
Sutto, mentre i due flanker saranno Damiano Vedrani e Andrea Balsemin;
maglia numero otto per Mirko Amenta. Novità in mediana dove, con il
confermato Carlo Canna, esordirà dal primo minuto, con il 9, Simone
Marinaro. I centri saranno Giovanni Massaro e Giuseppe Sapuppo, mentre la
coppia di ali sarà costituita dal duo rodigino composto da Andrea Bacchetti
e Marcello De Gaspari. Chiuderà la formazione con il numero 15 Guido
Barion, al rientro da titolare dopo un lungo infortunio.
Fischio d’inizio a Ponte Galeria previsto per le 16. Ad arbitrare
l’incontro sarà il romano Tomò.
Prima dell’incontro verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di
Alberto Cigarini, il giocatore del Rugby Reggio scomparso oggi per un
malore, durante un soggiorno in Florida. Alla famiglia Cigarini vanno le
condoglianze della dirigenza, dello staff e di tutti i giocatori delle
Fiamme Oro Rugby.
Il match sarà trasmesso in differita, esclusivamente per il Lazio,
dall’emittente “T9” (canale 609 DTT) mercoledì 16 ottobre alle 20,30.
*La probabile formazione*
Barion, De Gaspari, Sapuppo, Massaro, Bacchetti, Canna, Marinaro, Amenta,
Balsemin, Vedrani, Sutto, Perrone, Duca, Vicerè, Gentili
*A disposizione*: Naka, Lombardo, Di Stefano, Cazzola, Marazzi, Vassallo,
Boarato, Di Massimo
*11 ottobre 2013*
