[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW 1^ GIORNATA TROFEO ECCELLENZA: FFOO V LAZIO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **PREVIEW 1^ GIORNATA TROFEO ECCELLENZA**PRIMO DERBY DELLA STAGIONE PER LE FIAMME**AL “GELSOMINI” ARRIVA LA LAZIO** **PRESUTTI: “Anche lo scorso anno la nostra partenza non fu delle migliori efu proprio una vittoria nel Trofeo Eccellenza a dare il via alla nostrastagione”** *Roma – Sabato 12 ottobre, sul sintetico della caserma “S. Gelsomini”, inoccasione della prima giornata del Trofeo Eccellenza gir. B, andrà in scenail primo derby stagionale per le Fiamme. Un calendario a dir pocoparticolare che vedrà il XV della Polizia di Stato incontrare solo squadreromane nei prossimi tre turni: la Lazio domani, l’Unione Rugby Capitolinail 19 ottobre nell’ambito dell’ex Coppa Italia e, di nuovo, i biancoazzurridi coach De Angelis il 26 ottobre per la quarta giornata di campionato.I cremisi sono reduci da tre sconfitte consecutive in altrettante giornatedi campionato, che li hanno relegati all’ultimo posto della classifica conzero punti. Sicuramente una vittoria, anche se nel Trofeo Eccellenza,rappresenterebbe un’importante iniezione di fiducia per il XV di coachPresutti in vista dei prossimi impegni di campionato.*“Anche lo scorso anno la nostra partenza non fu delle migliori – hacommentato l’allenatore cremisi – e fu proprio una vittoria nel TrofeoEccellenza a dare il via ad una stagione che ci ha portato alla salvezzacon largo anticipo. Siamo un po’ come un motore diesel, lento in partenzama affidabile nel lungo periodo e il Trofeo può essere la scintilla delnostro avviamento”.*Questo il XV che coach Pasquale Presutti schiererà nel derby con la Lazio:prima linea affidata ai due piloni Fabio Gentili e Gianmarco Duca, con iltallonatore Valerio Vicerè. In seconda Ivan Perrone farà coppia con MicheleSutto, mentre i due flanker saranno Damiano Vedrani e Andrea Balsemin;maglia numero otto per Mirko Amenta. Novità in mediana dove, con ilconfermato Carlo Canna, esordirà dal primo minuto, con il 9, SimoneMarinaro. I centri saranno Giovanni Massaro e Giuseppe Sapuppo, mentre lacoppia di ali sarà costituita dal duo rodigino composto da Andrea Bacchettie Marcello De Gaspari. Chiuderà la formazione con il numero 15 GuidoBarion, al rientro da titolare dopo un lungo infortunio.Fischio d’inizio a Ponte Galeria previsto per le 16. Ad arbitrarel’incontro sarà il romano Tomò.Prima dell’incontro verrà osservato un minuto di silenzio in memoria diAlberto Cigarini, il giocatore del Rugby Reggio scomparso oggi per unmalore, durante un soggiorno in Florida. Alla famiglia Cigarini vanno lecondoglianze della dirigenza, dello staff e di tutti i giocatori delleFiamme Oro Rugby.Il match sarà trasmesso in differita, esclusivamente per il Lazio,dall’emittente “T9” (canale 609 DTT) mercoledì 16 ottobre alle 20,30.*La probabile formazione*Barion, De Gaspari, Sapuppo, Massaro, Bacchetti, Canna, Marinaro, Amenta,Balsemin, Vedrani, Sutto, Perrone, Duca, Vicerè, Gentili*A disposizione*: Naka, Lombardo, Di Stefano, Cazzola, Marazzi, Vassallo,Boarato, Di Massimo*11 ottobre 2013** **Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito