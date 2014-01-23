[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW 10^ GIORNATA: LA FORMAZIONE DELLE FIAMME PER CALVISANO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**PREVIEW 10^ DI ECCELLENZA**SABATO 15 LE FIAMME FANNO VISITA AL CALVISANO**Roma* - Dopo la lunga parentesi del Trofeo Eccellenza che ha visto leFiamme vincere il Girone B e raggiungere la finale con il Rovigo, che sigiocherà il prossimo 8 febbraio, il XV della Polizia di Stato si rituffanel campionato. Sabato 15 gennaio i Cremisi sono chiamati ad una delleprove più difficili della stagione, infatti faranno visita al Calvisano,attualmente secondo in classifica a quota 31 e vero e proprio tabù per leFiamme, dato che negli otto incontri disputati i gialloneri di GianlucaGuidi hanno sempre avuto la meglio. Ma, dopo i risultati positivi raggiuntifinora ed un settimo posto con 21 punti, a Ponte Galeria il morale ècertamente più alto rispetto all'inizio del campionato.Coach Presutti si dichiara tranquillo: *"Non abbiamo nulla da perdere,faremo la nostra partita. Siamo in un buon momento di forma e la partita diCalvisano può essere un ottimo banco di prova per capire realmente quantosiamo cresciuti".*Per quanto riguarda la formazione che sabato alle 15 scenderà in campo al"Peroni Stadium", sono poche le novità previste. Confermato il terzetto diprima linea composto da Laert Naka, Valerio Vicerè e Mirko Pettinari. Inseconda Michele Sutto farà di nuovo coppia con Luca Mammana, mentre interza i due flanker saranno Damiano Vedrani e Matteo Zitelli, con MirkoAmenta a chiusura del pack con il numero 8. Simone Marinaro e Carlo Cannavestiranno rispettivamente le maglie numero 9 e 10. In posizione di alaconfermata la coppia formata da Marcello De Gaspari e Andrea Bacchetti,invece, per quanto riguarda il ruolo di centro, scenderanno in campo MarcoDi Massimo e Giovanni Massaro. Chiuderà la formazione, con il numero 15, ilrientrante Guido Barion.L'inizio dell'incontro è fissato per le 15. Arbitrerà il signor Blessano(Treviso), insieme ai giudici di linea Russo (Piacenza) e Trentin (Lecco).Il quarto uomo sarà il signor Brescacin (Treviso)*La probabile formazione*Barion, Bacchetti, Massaro, Di Massimo, De Gaspari, Canna, Marinaro,Amenta, Zitelli, Vedrani, Mammana, Sutto, Pettinari, Vicerè, Naka.A disp.: Cocivera, Cerqua, Di Stefano, Cazzola, Marazzi, Forcucci, Benetti,Calandro*23 gennaio 2014**Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito