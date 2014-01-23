[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW 10^ GIORNATA: LA FORMAZIONE DELLE FIAMME PER CALVISANO
di Redazione
23/01/2014
COMUNICATO-STAMPA-FFOO-RUGBY-PREVIEW-10^-GIORNATA-CALVISANO-VS-FFOO.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*PREVIEW 10^ DI ECCELLENZA*
*SABATO 15 LE FIAMME FANNO VISITA AL CALVISANO*
*Roma* - Dopo la lunga parentesi del Trofeo Eccellenza che ha visto le
Fiamme vincere il Girone B e raggiungere la finale con il Rovigo, che si
giocherà il prossimo 8 febbraio, il XV della Polizia di Stato si rituffa
nel campionato. Sabato 15 gennaio i Cremisi sono chiamati ad una delle
prove più difficili della stagione, infatti faranno visita al Calvisano,
attualmente secondo in classifica a quota 31 e vero e proprio tabù per le
Fiamme, dato che negli otto incontri disputati i gialloneri di Gianluca
Guidi hanno sempre avuto la meglio. Ma, dopo i risultati positivi raggiunti
finora ed un settimo posto con 21 punti, a Ponte Galeria il morale è
certamente più alto rispetto all'inizio del campionato.
Coach Presutti si dichiara tranquillo: *"Non abbiamo nulla da perdere,
faremo la nostra partita. Siamo in un buon momento di forma e la partita di
Calvisano può essere un ottimo banco di prova per capire realmente quanto
siamo cresciuti".*
Per quanto riguarda la formazione che sabato alle 15 scenderà in campo al
"Peroni Stadium", sono poche le novità previste. Confermato il terzetto di
prima linea composto da Laert Naka, Valerio Vicerè e Mirko Pettinari. In
seconda Michele Sutto farà di nuovo coppia con Luca Mammana, mentre in
terza i due flanker saranno Damiano Vedrani e Matteo Zitelli, con Mirko
Amenta a chiusura del pack con il numero 8. Simone Marinaro e Carlo Canna
vestiranno rispettivamente le maglie numero 9 e 10. In posizione di ala
confermata la coppia formata da Marcello De Gaspari e Andrea Bacchetti,
invece, per quanto riguarda il ruolo di centro, scenderanno in campo Marco
Di Massimo e Giovanni Massaro. Chiuderà la formazione, con il numero 15, il
rientrante Guido Barion.
L'inizio dell'incontro è fissato per le 15. Arbitrerà il signor Blessano
(Treviso), insieme ai giudici di linea Russo (Piacenza) e Trentin (Lecco).
Il quarto uomo sarà il signor Brescacin (Treviso)
*La probabile formazione*
Barion, Bacchetti, Massaro, Di Massimo, De Gaspari, Canna, Marinaro,
Amenta, Zitelli, Vedrani, Mammana, Sutto, Pettinari, Vicerè, Naka.
A disp.: Cocivera, Cerqua, Di Stefano, Cazzola, Marazzi, Forcucci, Benetti,
Calandro
*23 gennaio 2014*
*Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
Redazione