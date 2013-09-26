[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW 2^ GIORNATA: FFOO VS MOGLIANO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**PREVIEW II GIORNATA ECCELLENZA**SABATO A PONTE GALERIA ARRIVANO I CAMPIONI D’ITALIA**PRESUTTI: “Se mi chiedessero quali siano i punti di forza del Mogliano, iorisponderei tutti! Contro di loro dobbiamo evitare distrazioni, perchésanno capitalizzare al meglio gli errori avversari. E poi hanno un ottimotecnico, che gode della mia stima anche come persona”**NAKA: “Emozionato di giocare contro i miei ex compagni? Certamente, ancheperché con loro ho vinto uno scudetto memorabile. Se il mio coach decideràdi impiegarmi, l’emozione durerà un attimo: sono pronto a dare il massimoper la mia nuova maglia”.** **ROMA* – Seconda di Campionato per le Fiamme e secondo duro ostacolo daaffrontare. Sabato, sul sintetico della caserma “S. Gelsomini”, che inoccasione della prima in casa della stagione ha subito un restyling delletribune e del perimetro, con inizio anticipato alle 15,30, arrivano icampioni d’Italia del Mogliano.Obiettivo della settimana al centro sportivo di Ponte Galeria è statoquello di cercare di metabolizzare la dura sconfitta di Rovigo, traendoneinsegnamenti per il futuro.E il futuro è dietro l’angolo ed è il Mogliano, del neo allenatoreFrancesco “cocco” Mazzariol che, all’esordio stagionale, ha rifilato 50punti ai neopromossi romani dell’Unione rugby capitolina ed ulteriore bancodi prova per le reali ambizioni del team cremisi che, nello scorsocampionato, riportò due sconfitte in altrettanti incontri contro i veneti.Partita dura e difficile, dunque, contro una squadra che del bel gioco hafatto il suo credo, ma anche capace di essere solida in difesa. Non ci sonostrategie particolari che verranno messe in atto da coach PasqualePresutti, se non la raccomandazione ai suoi ragazzi di prestare la massimaattenzione possibile, contro una squadra che sa da sempre capitalizzare almeglio gli errori degli avversari.*“Se mi chiedessero quali siano i punti di forza del Mogliano, iorisponderei tutti – ha dichiarato coach Presutti – Sanno far girarebenissimo il pallone, ma anche difendere solidamente, senza parlare dellamischia che, lo scorso anno, segnò tre mete proprio su questo campo. Hannoun nuovo coach che conosco bene e stimo sia come tecnico che come persona.Francesco sicuramente farà bene a Mogliano e si toglierà moltesoddisfazioni quest’anno. Se lo merita”.*Per quanto riguarda la formazione delle Fiamme, non saranno sicuramentedella partita l’estremo Guido Barion, l’ala Marco Di Massimo, il secondalinea Michele Sutto in via di guarigione da uno strappo subito durante lapreparazione estiva e che tornerà ad allenarsi con il gruppo dalla prossimasettimana; in prima linea mancheranno sia Fabio Cocivera che capitanGiuseppe Cerqua, tenuti cautelativamente a riposo dopo il duro match diRovigo.Dunque, prima linea completamente rivoluzionata da coach Presutti cheschiererà Fabio Gentili e Mirko Pettinari piloni e Valerio Vicerètallonatore. Per il resto, pacchetto di mischia quasi del tutto invariatorispetto all’esordio rodigino: in seconda linea Ivan Perrone e LucaMammana, flanker Matteo Zitelli e Andrea Balsemin, che rileva DamianoVedrani, numero 8 Mirko Amenta. Carlo Canna e Nicola Benetti restano l’asseportante della mediana delle Fiamme, con Andrea Bacchetti confermato con ilnumero 11 che farà coppia all’ala insieme al rientrante Pietro Valcastelli.I centri saranno ancora Daniele Forcucci e Giovanni Massaro, mentrel’ultima novità della formazione anti Mogliano è quella di Michele Sepeschierato come estremo.In panchina, da segnalare il ritorno di Adriano Lombardo e il ballottaggiotra i due piloni Gianmarco Duca e Giuseppe Di Stefano, oltre alla presenzadi Laert Naka, campione d’Italia lo scorso anno proprio con Mogliano: *“Anchese ho passato solo un anno a Mogliano – ha detto il pilone di originialbanesi – è stata un’esperienza che mi ha segnato molto dentro. Con loroho vinto uno scudetto indimenticabile. Anche se partirò dalla panchina sodi certo che proverò emozione. E ne proverò ancor di più se il mioallenatore deciderà di impiegarmi, ma durerà un attimo, perché sono prontoa dare il massimo per la maglia che indosso adesso".* Ritorno anche perEttore Boarato e Simone Marinaro, e conferme per Marco Rosa e GiuseppeSapuppo.Fischio d'inizio a Ponte Galeria fissato per le 15,30. Arbitrerà l'aquilanoPassacantando, coadiuvato dai giudici di linea Salvi (L'Aquila) ePier'Antoni (Roma). Quarto uomo sarà il signor Valeri (L'Aquila).*La probabile formazione*Sepe, Valcastelli, Massaro, Forcucci (cap.), Bacchetti, Canna, Benetti,Amenta, Zitelli, Balsemin, Perrone, Cazzola, Pettinari, Vicerè (v. cap.),Gentili*A disp.:* Naka, Lombardo, Duca (Di Stefano), Mammana, Rosa, Marinaro,Boarato, Sapuppo*26 settembre 2013*