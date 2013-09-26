[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW 2^ GIORNATA: FFOO VS MOGLIANO
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*PREVIEW II GIORNATA ECCELLENZA
**SABATO A PONTE GALERIA ARRIVANO I CAMPIONI D’ITALIA*
*PRESUTTI: “Se mi chiedessero quali siano i punti di forza del Mogliano, io
risponderei tutti! Contro di loro dobbiamo evitare distrazioni, perché
sanno capitalizzare al meglio gli errori avversari. E poi hanno un ottimo
tecnico, che gode della mia stima anche come persona”*
*NAKA: “Emozionato di giocare contro i miei ex compagni? Certamente, anche
perché con loro ho vinto uno scudetto memorabile. Se il mio coach deciderà
di impiegarmi, l’emozione durerà un attimo: sono pronto a dare il massimo
per la mia nuova maglia”.*
* *
*ROMA* – Seconda di Campionato per le Fiamme e secondo duro ostacolo da
affrontare. Sabato, sul sintetico della caserma “S. Gelsomini”, che in
occasione della prima in casa della stagione ha subito un restyling delle
tribune e del perimetro, con inizio anticipato alle 15,30, arrivano i
campioni d’Italia del Mogliano.
Obiettivo della settimana al centro sportivo di Ponte Galeria è stato
quello di cercare di metabolizzare la dura sconfitta di Rovigo, traendone
insegnamenti per il futuro.
E il futuro è dietro l’angolo ed è il Mogliano, del neo allenatore
Francesco “cocco” Mazzariol che, all’esordio stagionale, ha rifilato 50
punti ai neopromossi romani dell’Unione rugby capitolina ed ulteriore banco
di prova per le reali ambizioni del team cremisi che, nello scorso
campionato, riportò due sconfitte in altrettanti incontri contro i veneti.
Partita dura e difficile, dunque, contro una squadra che del bel gioco ha
fatto il suo credo, ma anche capace di essere solida in difesa. Non ci sono
strategie particolari che verranno messe in atto da coach Pasquale
Presutti, se non la raccomandazione ai suoi ragazzi di prestare la massima
attenzione possibile, contro una squadra che sa da sempre capitalizzare al
meglio gli errori degli avversari.
*“Se mi chiedessero quali siano i punti di forza del Mogliano, io
risponderei tutti – ha dichiarato coach Presutti – Sanno far girare
benissimo il pallone, ma anche difendere solidamente, senza parlare della
mischia che, lo scorso anno, segnò tre mete proprio su questo campo. Hanno
un nuovo coach che conosco bene e stimo sia come tecnico che come persona.
Francesco sicuramente farà bene a Mogliano e si toglierà molte
soddisfazioni quest’anno. Se lo merita”.*
Per quanto riguarda la formazione delle Fiamme, non saranno sicuramente
della partita l’estremo Guido Barion, l’ala Marco Di Massimo, il seconda
linea Michele Sutto in via di guarigione da uno strappo subito durante la
preparazione estiva e che tornerà ad allenarsi con il gruppo dalla prossima
settimana; in prima linea mancheranno sia Fabio Cocivera che capitan
Giuseppe Cerqua, tenuti cautelativamente a riposo dopo il duro match di
Rovigo.
Dunque, prima linea completamente rivoluzionata da coach Presutti che
schiererà Fabio Gentili e Mirko Pettinari piloni e Valerio Vicerè
tallonatore. Per il resto, pacchetto di mischia quasi del tutto invariato
rispetto all’esordio rodigino: in seconda linea Ivan Perrone e Luca
Mammana, flanker Matteo Zitelli e Andrea Balsemin, che rileva Damiano
Vedrani, numero 8 Mirko Amenta. Carlo Canna e Nicola Benetti restano l’asse
portante della mediana delle Fiamme, con Andrea Bacchetti confermato con il
numero 11 che farà coppia all’ala insieme al rientrante Pietro Valcastelli.
I centri saranno ancora Daniele Forcucci e Giovanni Massaro, mentre
l’ultima novità della formazione anti Mogliano è quella di Michele Sepe
schierato come estremo.
In panchina, da segnalare il ritorno di Adriano Lombardo e il ballottaggio
tra i due piloni Gianmarco Duca e Giuseppe Di Stefano, oltre alla presenza
di Laert Naka, campione d’Italia lo scorso anno proprio con Mogliano: *“Anche
se ho passato solo un anno a Mogliano – ha detto il pilone di origini
albanesi – è stata un’esperienza che mi ha segnato molto dentro. Con loro
ho vinto uno scudetto indimenticabile. Anche se partirò dalla panchina so
di certo che proverò emozione. E ne proverò ancor di più se il mio
allenatore deciderà di impiegarmi, ma durerà un attimo, perché sono pronto
a dare il massimo per la maglia che indosso adesso”.* Ritorno anche per
Ettore Boarato e Simone Marinaro, e conferme per Marco Rosa e Giuseppe
Sapuppo.
Fischio d’inizio a Ponte Galeria fissato per le 15,30. Arbitrerà l’aquilano
Passacantando, coadiuvato dai giudici di linea Salvi (L’Aquila) e
Pier’Antoni (Roma). Quarto uomo sarà il signor Valeri (L’Aquila).
*La probabile formazione
*Sepe, Valcastelli, Massaro, Forcucci (cap.), Bacchetti, Canna, Benetti,
Amenta, Zitelli, Balsemin, Perrone, Cazzola, Pettinari, Vicerè (v. cap.),
Gentili
*A disp.:* Naka, Lombardo, Duca (Di Stefano), Mammana, Rosa, Marinaro,
Boarato, Sapuppo
