[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW 2^ GIORNATA TROFEO ECCELLENZA URC VS FFOO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **PREVIEW 2^ GIORNATA TROFEO ECCELLENZA**LA FORMAZIONE DELLE FIAMME PER IL DERBY CON LA CAPITOLINA** **PRESUTTI: “Bisogna stare molto attenti a questa squadra perché, come noilo scorso campionato, hanno il vantaggio dei neopromossi di poter scenderein campo più serenamente. Noi dobbiamo confermare quanto di buono visto nelmatch con la Lazio. Ce la metteremo tutta come sempre”.***Roma – Domani, 20 ottobre, alle 16 sul campo dell’Unione Rugby Capitolina,le Fiamme disputeranno il secondo incontro del Trofeo Eccellenza. Dopo lanetta vittoria ottenuta nella prima giornata del girone B contro la Lazio,il XV della Polizia di Stato torna in campo per confermare i progressivisti nel match di sabato scorso a Ponte Galeria.L’avversario è tutt’altro che facile e contro le Fiamme ha trovato sempreuna motivazione in più per far bene, come nella semifinale di andata deiplayoff promozione della stagione 2012-13 in cui i ragazzi di Cococcettavinsero meritatamente il match pur venendo da una serie inferiore.*“Bisogna stare molto attenti a questa squadra – ha detto coach Presutti –che ha il classico vantaggio della neopromossa di poter giocare serenamenteogni match perché non ha nulla da perdere; un po’ come fu per noi la scorsastagione. In più annovera tra le sue fila giocatori di indubbia levatura.Dal canto nostro, noi metteremo in campo la voglia di continuare a far benee di crescere, come abbiamo dato dimostrazione sabato con la Lazio. IlTrofeo Eccellenza è un ottimo banco di prova per il campionato e per noi,come ho già detto e come è stato nella stagione passata, può essere un buontrampolino di lancio”.*Per l’incontro con l’Urc, coach Presutti rivoluziona il XV di partenzamettendo in campo solo cinque giocatori partiti titolari nel match con laLazio. In prima linea si rivedono dal primo minuto Fabio Cocivera eGiuseppe Di Stefano, con Valerio Vicerè in posizione di tallonatore.Accanto al confermato Michele Sutto, spazio anche per Luca Mammana inseconda, mentre i due flanker saranno Matteo Zitelli e Andrea Balsemin.Chiude il pack delle Fiamme, determinante nel match con la Lazio, ilconfermato Mirko Amenta. Mediana affidata a Michele Marinaro ed EttoreBoarato, dal primo minuto con la maglia numero 10. Torna in campo anchePietro Valcastelli che, insieme a Michele Sepe, formerà la coppia di ali. Icentri saranno Marco Di Massimo, autore di due mete con la Lazio, e DanieleForcucci che vestirà anche i gradi di capitano. Conferma anche per GuidoBarion che chiuderà la formazione in posizione di estremo.Il fischio d’inizio, previsto per le 16 sul campo di via Flaminia, saràdato dal signor Colantonio (Roma).*La probabile formazione*Barion, Valcastelli, Di Massimo, Forcucci (cap), Sepe, Boarato, Marinaro,Amenta, Balsemin, Zitelli, Mammana, Sutto, Di Stefano, Vicerè, Cocivera*A disposizione*: Naka, Moscarda, Pettinari, Perrone, Marazzi, Vassallo,Calandro, Sapuppo*19 ottobre 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito