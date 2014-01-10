[Fiamme Oro Rugby] PREVIEW 5^ TR. ECCELLENZA: FFOO VS URC
10/01/2014
COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY
PREVIEW 5^ GIORNATA TROFEO ECCELLENZA
LE FIAMME A CACCIA DELLA FINALE
Presutti: "Vogliamo vincere questo match per andare in finale, ma dobbiamo stare attenti perché l'Urc vorrà vendicare la sconfitta di lunedì scorso".
Roma - Domenica 12 gennaio, alle 15, sul sintetico della caserma "Gelsomini" va in scena la terza stracittadina tra le Fiamme e l'Unione Rugby Capitolina, valevole per la quinta giornata del Trofeo Eccellenza.
Una vittoria per i Cremisi, che attualmente sono al comando del girone B con 11 punti, significherebbe l'accesso matematico alla finale del Torneo.
A Ponte Galeria non si nasconde la volontà di conquistare l'ambito obiettivo e anche Pasquale Presutti non nega l'importanza del match: "Dall'inizio ho sempre detto che il Trofeo Eccellenza per noi sarebbe stato sia un banco di prova per testare giocatori meno impiegati in campionato, sia una competizione da onorare al meglio. Dunque, il raggiungimento della finale sarebbe la conferma che il lavoro svolto finora sta dando i suoi frutti. Non mi aspetto una partita semplice, anche perché l'Urc vorrà vendicare la sconfitta subita lunedì scorso sul proprio campo. Noi dovremo stare attenti, ma non ci nascondiamo: vogliamo la vittoria".
All'andata sul Campo dell'Unione il XV della Polizia di Stato ebbe la meglio sui bluamaranto di Cococcetta per 29 a 10. Per la sfida di domenica coach Presutti ha intenzione di effettuare alcuni cambi rispetto alla formazione che il giorno dell'Epifania ha vinto sull'Urc 43 a 6.
Il terzetto di prima linea sarà composto da Laert Naka, Giuseppe Cerqua e Giuseppe Di Stefano. In seconda parte titolare Alberto Cazzola che farà reparto insieme a Luca Mammana. I flanker saranno Lorenzo Favaro e Andrea Balsemin, unico dubbio il ballottaggio per la maglia numero 8 tra Mirko Amenta e Vittorio Marazzi. Cabina di regia inedita affidata a Simone Marinaro e Luca Calandro. Confermata invece all'ala la coppia rodigina Marcello De Gaspari-Andrea Bacchetti. I centri saranno Marco Di Massimo e Giovanni Massaro. Chiude lo schieramento l'estremo Giuseppe Sapuppo.
Arbitrerà l'incontro il romano Andrea Belvedere.
10 gennaio 2014
Redazione