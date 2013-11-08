[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW 6^ GIORNATA: DOMENICA AL &quot;GELSOMINI&quot; ARRIVA LA CAPOLISTA PETRARCA

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**VI GIORNATA ECCELLENZA**DOMENICA AL “GELSOMINI” ARRIVA LA CAPOLISTA PETRARCA**Roma* – Con la vittoria di domenica scorsa in trasferta a Reggio Emilia leFiamme hanno allontanato lo spettro dell’ultimo posto in classifica,portandosi a quota 8, con due punti di vantaggio sulla Lazio e a tre dallasettima piazza occupata dal San Donà.Dopo i quattro punti conquistati in terra emiliana, le Fiamme sono chiamatesubito ad un impegno difficile, infatti domenica alle 15, sul sintetico diPonte Galeria arriverà il Petrarca, capolista del campionato.Quello contro i veneti è da sempre un match particolare per il XV dellaPolizia di Stato che proprio a Padova vide i suoi natali nel 1955 e propriolì vinse ben cinque scudetti. Una sorta di derby, dunque, per i Cremisi, maanche per Pasquale Presutti, che con la società padovana vinse uno storicoscudetto contro il Rovigo nel 2011 al Battaglini, e per alcuni giocatoriche in quell'occasione giocarono con la maglia rossoblu, come AndreaBacchetti, da quest'anno alle Fiamme.La scorsa stagione vide il XV allenato da Andrea Moretti imporsi sia al“Gelsomini” che alla “Guizza”.*“Per me – ha detto il coach delle Fiamme – quello contro il Petrarca èsempre un match particolare dal punto di vista dei sentimenti. Domenicasarà una partita difficile perché loro vengono da un ottimo inizio distagione. Ma, e lo ripeto per l’ennesima volta, per noi quest’anno nonesistono partite facili”.*Coach Presutti non annuncia novità particolari nella formazione chedomenica affronterà i veneti e conferma il XV vittorioso di Reggio Emilia.I dubbi, che l’allenatore scioglierà non prima della rifinitura di sabato,sono legati alle condizioni fisiche di alcuni giocatori, come il piloneMirko Pettinari, l’ala Andrea Bacchetti e il numero 15 Guido Barion. Ancoraindisponibili capitan Giuseppe Cerqua e il flanker Lorenzo FavaroArbitrerà l’incontro, con inizio alle 15, il signor Liperini di Livorno.*La probabile formazione*Naka, Vicerè, Pettinari (Di Stefano), Sutto, Mammana, Zitelli, Vedrani,Balsemin, Canna, Benetti, Sepe, Massaro, Sapuppo, Valcastelli, Gasparini*8 novembre 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito