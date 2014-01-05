[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW 9^ GIORNATA: LUNEDI ALLE 15 IL DERBY URC VS FFOO

*COMUNICATO STAMPA**FIAMME ORO RUGBY**PREVIEW 9^ GIORNATA DI ECCELLENZA**LUNEDI DERBY DELL’EPIFANIA CON LA CAPITOLINA*Roma - Epifania in campo per le Fiamme Oro Rugby che lunedì 6 gennaio alle15 sul “Campo dell’Unione”, affronteranno i romani dell’Unione RugbyCapitolina, nell’ennesima stracittadina della stagione valida per la IXgiornata del Campionato nazionale di Eccellenza.I Cremisi sono reduci dalla bella vittoria ottenuta contro i veneti del SanDonà, con i quali attualmente condividono il settimo posto in classificacon 16 punti.A Ponte Galeria il morale della squadra è alto, nella consapevolezza che unrisultato positivo con l’Urc proietterebbe il XV della Polizia di Stato aridosso delle squadre di vertice, consentendo di raggiungere una zonatranquilla della classifica. La sconfitta patita dalla Lazio con il Pratonell’anticipo di sabato, permetterebbe alle Fiamme di scavare un solcoancor più profondo con le squadre che occupano le ultime tre posizioni inclassifica; il divario con i biancocelesti attualmente ammonta a nove punti.Purtroppo, dall’infermeria delle Fiamme non arrivano buone notizie: nelprimo allenamento tenuto dopo le vacanze di Natale, Michele Sepe e EttoreBoarato sono stati costretti a ricorrere alle cure del medico. Infortuniopiù grave per l’ala romana che, in settimana, è stata sottoposta ad esamidiagnostici per una sospetta lesione ai legamenti del ginocchio destro.Meno grave la situazione di Ettore Boarato, vittima di una distorsione allacaviglia destra.Alcuni dubbi per coach Presutti riguardo alla formazione che lunedìscenderà in campo: confermata la prima linea partita titolare con il SanDonà, che sarà composta da Laert Naka, Valerio Vicerè e Mirko Pettinari.Nessuna novità in seconda con la coppia Michele Sutto-Luca Mammana, mentrein terza l’unico dubbio è per una posizione di flanker, tra Damiano Vedranie Andrea Balsemin. Con il numero 7 e il numero 8, invece, conferme perMatteo Zitelli e Mirko Amenta. Mediana affidata ancora al duo Canna-Benettie coppia rodigina alle ali con Marcello De Gaspari e Andrea Bacchetti.Ballottaggio per un posto da centro tra Daniele Forcucci e GiuseppeSapuppo, mentre sarà della partita, con la maglia numero 13, GiovanniMassaro. Chiuderà la formazione in posizione di estremo, Matteo Gasparini.*“Come tutti i derby – ha detto coach Presutti – anche quello di lunedìsarà un match insidioso e non facile, da prendere con le pinze. Non guardoi punti delle due squadre, anche perché non esistono partite che si vinconoin base alla classifica. Si deve dimostrare la superiorità sul campo dagioco. Sarà, comunque, una buona occasione per entrambi i team e per motividiversi: l’Urc si gioca la possibilità di uscire dalle paludi del fondoclassifica, noi l’opportunità di aumentare il divario con chi è dietro dinoi”.*L’inizio del match è fissato alle ore 15,00. A dare il fischio d’inizio sulCampo dell’Unione sarà l’arbitro padovano Andrea Spadoni, che dirigerà ilmatch insieme ai giudici di linea Tomò (Roma) e Salvi (L’Aquila) e con ilquarto uomo Romani (Roma).*La probabile formazione*Gasparini, De Gaspari, Massaro, Forcucci (Sapuppo), Bacchetti, Canna,Benetti, Amenta, Zitelli, Vedrani (Balsemin), Sutto, Mammana, Pettinari,Vicerè, Naka.A disposizione: Cocivera (Gentili), Cerqua, Di Stefano, Cazzola, Balsemin,Marinaro (Calandro), Di Massimo, Sapuppo (Andreucci)*5 gennaio 2014**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito