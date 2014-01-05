[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW 9^ GIORNATA: LUNEDI ALLE 15 IL DERBY URC VS FFOO
di Redazione
05/01/2014
PREVIEW-9^-GIORNATA-URC-V-FFOO.pdf
*COMUNICATO STAMPA*
*FIAMME ORO RUGBY*
*PREVIEW 9^ GIORNATA DI ECCELLENZA*
*LUNEDI DERBY DELL’EPIFANIA CON LA CAPITOLINA*
Roma - Epifania in campo per le Fiamme Oro Rugby che lunedì 6 gennaio alle
15 sul “Campo dell’Unione”, affronteranno i romani dell’Unione Rugby
Capitolina, nell’ennesima stracittadina della stagione valida per la IX
giornata del Campionato nazionale di Eccellenza.
I Cremisi sono reduci dalla bella vittoria ottenuta contro i veneti del San
Donà, con i quali attualmente condividono il settimo posto in classifica
con 16 punti.
A Ponte Galeria il morale della squadra è alto, nella consapevolezza che un
risultato positivo con l’Urc proietterebbe il XV della Polizia di Stato a
ridosso delle squadre di vertice, consentendo di raggiungere una zona
tranquilla della classifica. La sconfitta patita dalla Lazio con il Prato
nell’anticipo di sabato, permetterebbe alle Fiamme di scavare un solco
ancor più profondo con le squadre che occupano le ultime tre posizioni in
classifica; il divario con i biancocelesti attualmente ammonta a nove punti.
Purtroppo, dall’infermeria delle Fiamme non arrivano buone notizie: nel
primo allenamento tenuto dopo le vacanze di Natale, Michele Sepe e Ettore
Boarato sono stati costretti a ricorrere alle cure del medico. Infortunio
più grave per l’ala romana che, in settimana, è stata sottoposta ad esami
diagnostici per una sospetta lesione ai legamenti del ginocchio destro.
Meno grave la situazione di Ettore Boarato, vittima di una distorsione alla
caviglia destra.
Alcuni dubbi per coach Presutti riguardo alla formazione che lunedì
scenderà in campo: confermata la prima linea partita titolare con il San
Donà, che sarà composta da Laert Naka, Valerio Vicerè e Mirko Pettinari.
Nessuna novità in seconda con la coppia Michele Sutto-Luca Mammana, mentre
in terza l’unico dubbio è per una posizione di flanker, tra Damiano Vedrani
e Andrea Balsemin. Con il numero 7 e il numero 8, invece, conferme per
Matteo Zitelli e Mirko Amenta. Mediana affidata ancora al duo Canna-Benetti
e coppia rodigina alle ali con Marcello De Gaspari e Andrea Bacchetti.
Ballottaggio per un posto da centro tra Daniele Forcucci e Giuseppe
Sapuppo, mentre sarà della partita, con la maglia numero 13, Giovanni
Massaro. Chiuderà la formazione in posizione di estremo, Matteo Gasparini.
*“Come tutti i derby – ha detto coach Presutti – anche quello di lunedì
sarà un match insidioso e non facile, da prendere con le pinze. Non guardo
i punti delle due squadre, anche perché non esistono partite che si vincono
in base alla classifica. Si deve dimostrare la superiorità sul campo da
gioco. Sarà, comunque, una buona occasione per entrambi i team e per motivi
diversi: l’Urc si gioca la possibilità di uscire dalle paludi del fondo
classifica, noi l’opportunità di aumentare il divario con chi è dietro di
noi”.*
L’inizio del match è fissato alle ore 15,00. A dare il fischio d’inizio sul
Campo dell’Unione sarà l’arbitro padovano Andrea Spadoni, che dirigerà il
match insieme ai giudici di linea Tomò (Roma) e Salvi (L’Aquila) e con il
quarto uomo Romani (Roma).
*La probabile formazione*
Gasparini, De Gaspari, Massaro, Forcucci (Sapuppo), Bacchetti, Canna,
Benetti, Amenta, Zitelli, Vedrani (Balsemin), Sutto, Mammana, Pettinari,
Vicerè, Naka.
A disposizione: Cocivera (Gentili), Cerqua, Di Stefano, Cazzola, Balsemin,
Marinaro (Calandro), Di Massimo, Sapuppo (Andreucci)
*5 gennaio 2014*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
Redazione