[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW E FORMAZIONE 1^ GIORNATA: ROVIGO VS FFOO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**PREVIEW I GIORNATA**LE FIAMME RIPARTONO DA ROVIGO**Presutti: "Iniziamo contro una delle pretendenti alla vittoria finale.Questo match ci dirà anche quanto siamo cresciuti dallo scorso anno".**Bacchetti: "Al Battaglini ho lasciato un pezzo del mio cuore e amo questatifoseria che mi è sempre stata vicina, ma ora la mia maglia è quellacremisi e intendo onorarla al meglio**Roma* – Partenza in salita per le Fiamme nell'84^ edizione del campionatonazionale di rugby d'Eccellenza che, alla prima giornata, si troveranno difronte alla formazione incoronata da tutti come la regina del mercatoestivo: Rovigo. Uno scontro che potrà da subito dire quali sono le realiambizioni di entrambi i team: il Rovigo stellare che, oltre ad annoverarenel suo roster atleti del calibro di Mirco Bergamasco, ha anche cambiatoguida tecnica e le Fiamme, sempre allenate da Pasquale Presutti, che congli otto nuovi inserimenti in rosa puntano ad un campionato tranquillo.Molte le novità in campo sabato prossimo per il team della Polizia diStato. Confermata la prima linea della scorsa stagione, con Fabio Cociverae Gianmarco Duca piloni e capitan Giuseppe Cerqua tallonatore. Novità inseconda con Alberto Cazzola che sarà affiancato dal nuovo arrivato IvanPerrone, mentre in terza Damiano Vedrani e Matteo Zitelli saranno iflanker, con Mirko Amenta, altra new entry della stagione, a chiudere ilpacchetto di mischia con il numero 8. Cabina di regia affidata a CarloCanna che, per l'occasione, non vestirà la maglia numero 10 ritirata loscorso anno per tutte le partite contro i Bersaglieri, in memoria diStefano Casotti (ex di entrambe le squadre). La giovane apertura cremisisarà affiancata, con il numero 9, dal miglior giocatore dell'Eccellenza etop scorer delle Fiamme 2012-2013, Nicola Benetti. Alle ali esordio con lamaglia delle Fiamme per Michele Sepe e Andrea Bacchetti, ex di lusso:*"Sicuramentequando entrerò al Battaglini – ha detto l'ala rodigina – mi emozionerò,perché in questo stadio c'è un pezzo del mio cuore. Ma la mia maglia adessoè quella delle Fiamme e farò di tutto per onorarla al meglio. A finepartita sicuramente andrò a salutare quelli che fino allo scorso anno eranoi miei tifosi e con loro, dopo il match, avrò occasione di scambiare un po'di battute"*. I centri saranno ancora i confermati Daniele Forcucci eGiovanni Massaro, mentre chiuderà la formazione un'altra novità: MatteoGasparini. Per il giovane estremo (1994) proveniente dalle giovanili dellaBenetton sarà un duplice esordio: maglia cremisi e prima partita inassoluto in Eccellenza.*"Come ho già detto più volte – ha dichiarato coach Pasquale Presutti –prima o poi le squadre forti bisogna affrontarle tutte. Certo, noi iniziamocon quella che è una delle candidate alla vittoria finale. Ci servirà anchecome banco di prova per vedere quanto siamo cresciuti dallo scorso anno".*Inizio fissato per le 16 sul prato dello stadio Mario Battaglini di Rovigo.Arbitrerà il signor Blessano (Treviso), con i giudici di linea Navarra(Udine e Favero (Treviso). Quarto uomo sarà il signor Sibillin (Treviso).*La probabile formazione*Gasparini, Sepe, Massaro, Forcucci, Bacchetti, Benetti Canna, Amenta,Zitelli, Vedrani, Cazzola, Perrone, Duca, Cerqua, Cocivera.A disp. : Naka, Vicerè, Di Stefano, Mammana, Balsemin, Vassallo, Sapuppo,De Gaspari.*20 settembre 2013*