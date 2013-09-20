[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW E FORMAZIONE 1^ GIORNATA: ROVIGO VS FFOO
di Redazione
20/09/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY
**
PREVIEW I GIORNATA
**LE FIAMME RIPARTONO DA ROVIGO*
*Presutti: “Iniziamo contro una delle pretendenti alla vittoria finale.
Questo match ci dirà anche quanto siamo cresciuti dallo scorso anno”.*
*Bacchetti: “Al Battaglini ho lasciato un pezzo del mio cuore e amo questa
tifoseria che mi è sempre stata vicina, ma ora la mia maglia è quella
cremisi e intendo onorarla al meglio*
*Roma* – Partenza in salita per le Fiamme nell’84^ edizione del campionato
nazionale di rugby d’Eccellenza che, alla prima giornata, si troveranno di
fronte alla formazione incoronata da tutti come la regina del mercato
estivo: Rovigo. Uno scontro che potrà da subito dire quali sono le reali
ambizioni di entrambi i team: il Rovigo stellare che, oltre ad annoverare
nel suo roster atleti del calibro di Mirco Bergamasco, ha anche cambiato
guida tecnica e le Fiamme, sempre allenate da Pasquale Presutti, che con
gli otto nuovi inserimenti in rosa puntano ad un campionato tranquillo.
Molte le novità in campo sabato prossimo per il team della Polizia di
Stato. Confermata la prima linea della scorsa stagione, con Fabio Cocivera
e Gianmarco Duca piloni e capitan Giuseppe Cerqua tallonatore. Novità in
seconda con Alberto Cazzola che sarà affiancato dal nuovo arrivato Ivan
Perrone, mentre in terza Damiano Vedrani e Matteo Zitelli saranno i
flanker, con Mirko Amenta, altra new entry della stagione, a chiudere il
pacchetto di mischia con il numero 8. Cabina di regia affidata a Carlo
Canna che, per l’occasione, non vestirà la maglia numero 10 ritirata lo
scorso anno per tutte le partite contro i Bersaglieri, in memoria di
Stefano Casotti (ex di entrambe le squadre). La giovane apertura cremisi
sarà affiancata, con il numero 9, dal miglior giocatore dell’Eccellenza e
top scorer delle Fiamme 2012-2013, Nicola Benetti. Alle ali esordio con la
maglia delle Fiamme per Michele Sepe e Andrea Bacchetti, ex di lusso:
*“Sicuramente
quando entrerò al Battaglini – ha detto l’ala rodigina – mi emozionerò,
perché in questo stadio c’è un pezzo del mio cuore. Ma la mia maglia adesso
è quella delle Fiamme e farò di tutto per onorarla al meglio. A fine
partita sicuramente andrò a salutare quelli che fino allo scorso anno erano
i miei tifosi e con loro, dopo il match, avrò occasione di scambiare un po’
di battute”*. I centri saranno ancora i confermati Daniele Forcucci e
Giovanni Massaro, mentre chiuderà la formazione un’altra novità: Matteo
Gasparini. Per il giovane estremo (1994) proveniente dalle giovanili della
Benetton sarà un duplice esordio: maglia cremisi e prima partita in
assoluto in Eccellenza.
*“Come ho già detto più volte – ha dichiarato coach Pasquale Presutti –
prima o poi le squadre forti bisogna affrontarle tutte. Certo, noi iniziamo
con quella che è una delle candidate alla vittoria finale. Ci servirà anche
come banco di prova per vedere quanto siamo cresciuti dallo scorso anno".*
Inizio fissato per le 16 sul prato dello stadio Mario Battaglini di Rovigo.
Arbitrerà il signor Blessano (Treviso), con i giudici di linea Navarra
(Udine e Favero (Treviso). Quarto uomo sarà il signor Sibillin (Treviso).
*La probabile formazione
*Gasparini, Sepe, Massaro, Forcucci, Bacchetti, Benetti Canna, Amenta,
Zitelli, Vedrani, Cazzola, Perrone, Duca, Cerqua, Cocivera.
A disp. : Naka, Vicerè, Di Stefano, Mammana, Balsemin, Vassallo, Sapuppo,
De Gaspari.
*20 settembre 2013*
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Redazione