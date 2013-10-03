[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW III GIORNATA: PRATO VS FFOO
di Redazione
03/10/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*PREVIEW III GIORNATA DI ECCELLENZA*
*SABATO A PRATO LE FIAMME CERCANO I PRIMI PUNTI*
* *
*PRESUTTI: “Abbiamo archiviato le sconfitte con Rovigo e Mogliano. Dobbiamo
guardare avanti, perché ogni partita sarà decisiva per il nostro
campionato”.*
* *
*SEPE: “E’ stato un anno intenso quello passato a Prato, con l’unico
rammarico della finale persa. Qui alle Fiamme porto la mia voglia di
vincere”.*
Roma – Sabato 5 ottobre, con inizio alle 16, le Fiamme torneranno in campo
per la terza giornata del campionato di Eccellenza. Dopo due sconfitte
consecutive e zero punti in classifica, il XV di Presutti si troverà di
fronte un altro scoglio: i Cavalieri Prato. I vicecampioni d’Italia
vorranno sicuramente vendicare di fronte al proprio pubblico la sconfitta
subita in trasferta a San Donà, mentre l’imperativo per i Cremisi è quello
di iniziare a smuovere una classifica che attualmente li vede fanalino di
coda del campionato.
*
*
*“Abbiamo archiviato Rovigo e Mogliano – ha detto coach Pasquale Presutti –
Il nostro obiettivo è guardare avanti, partita dopo partita senza lasciarci
troppo condizionare da sconfitte più o meno pesanti. Quest’anno non
esistono partite facili e la formula a 11 con 2 retrocessioni impone a
tutti di non abbassare mai la guardia. In settimana ho insistito molto su
disciplina ed errori di gioco che, contro il Mogliano, sono stati
determinanti. Tanti piccoli errori che sommati, alla fine portano il
risultato che abbiamo visto. Prato è una squadra di livello assoluto, si è
rinnovato, ha una mischia molto forte e un ottimo tecnico capace di
motivare al massimo i suoi giocatori. Sarà dura ma, come sempre, non ci
tireremo indietro”. *
Poche le variazioni annunciate nella formazione dal coach delle Fiamme che,
in prima linea farà esordire dal primo minuto il pilone Laert Naka,
affianco ai confermati Valerio Vicerè (tallonatore al posto di capitan
Cerqua ancora a riposo) e Mirko Pettinari. In seconda, Michele Sutto torna
a far coppia con Alberto Cazzola. Rientra in posizione di flanker dal primo
minuto Damiano Vedrani insieme a Matteo Zitelli. Conferma anche per il
numero 8 Mirko Amenta e per i due mediani Nicola Benetti e Carlo Canna.
Giuseppe Sapuppo torna titolare nella coppia di centri con Daniele
Forcucci, che vestirà anche i gradi di capitano, mentre tutto resta
invariato per le ali che saranno ancora Andrea Bacchetti e Pietro
Valcastelli. Maglia numero 15 per Michele Sepe, ex di turno dopo l’anno
passato con la maglia dei Tuttineri toscani: *“L’unico rammarico che ho
dopo l’esperienza di Prato – ha detto l’estremo cremisi – è quello della
finale scudetto persa. Per il resto ho solo ricordi positivi: è stato un
anno difficile, a causa dei fatti noti a tutti, ma intenso ed esaltante
fino alla fine. Sabato sarà una partita dura, ma qui alle Fiamme ho portato
con me quella voglia di vincere che avevo anche a Prato”. *
Fischio d’inizio al “Chersoni” di Prato previsto per le 16,00, a darlo sarà
l’arbitro internazionale Carlo Damasco (Napoli) che dirigerà l’incontro con
i due giudici di linea toscani Castagnoli (Livorno) e Masetti (Arezzo).
Quarto uomo sarà il perugino Iavarone.
*La probabile Formazione*
Sepe, Valcastelli, Sapuppo, Forcucci, Valcastelli, Canna, Benetti, Amenta,
Zitelli, Vedrani, Sutto, Cazzola, Pettinari, Vicerè, Naka
*A disposizione:* Gentili, Moscarda, Duca, Perrone, Balsemin, Marinaro,
Massaro, Gasparini
*3 ottobre 2013*
* *
*Cristiano **Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
* *
*PREVIEW III GIORNATA DI ECCELLENZA*
*SABATO A PRATO LE FIAMME CERCANO I PRIMI PUNTI*
* *
*PRESUTTI: “Abbiamo archiviato le sconfitte con Rovigo e Mogliano. Dobbiamo
guardare avanti, perché ogni partita sarà decisiva per il nostro
campionato”.*
* *
*SEPE: “E’ stato un anno intenso quello passato a Prato, con l’unico
rammarico della finale persa. Qui alle Fiamme porto la mia voglia di
vincere”.*
Roma – Sabato 5 ottobre, con inizio alle 16, le Fiamme torneranno in campo
per la terza giornata del campionato di Eccellenza. Dopo due sconfitte
consecutive e zero punti in classifica, il XV di Presutti si troverà di
fronte un altro scoglio: i Cavalieri Prato. I vicecampioni d’Italia
vorranno sicuramente vendicare di fronte al proprio pubblico la sconfitta
subita in trasferta a San Donà, mentre l’imperativo per i Cremisi è quello
di iniziare a smuovere una classifica che attualmente li vede fanalino di
coda del campionato.
*
*
*“Abbiamo archiviato Rovigo e Mogliano – ha detto coach Pasquale Presutti –
Il nostro obiettivo è guardare avanti, partita dopo partita senza lasciarci
troppo condizionare da sconfitte più o meno pesanti. Quest’anno non
esistono partite facili e la formula a 11 con 2 retrocessioni impone a
tutti di non abbassare mai la guardia. In settimana ho insistito molto su
disciplina ed errori di gioco che, contro il Mogliano, sono stati
determinanti. Tanti piccoli errori che sommati, alla fine portano il
risultato che abbiamo visto. Prato è una squadra di livello assoluto, si è
rinnovato, ha una mischia molto forte e un ottimo tecnico capace di
motivare al massimo i suoi giocatori. Sarà dura ma, come sempre, non ci
tireremo indietro”. *
Poche le variazioni annunciate nella formazione dal coach delle Fiamme che,
in prima linea farà esordire dal primo minuto il pilone Laert Naka,
affianco ai confermati Valerio Vicerè (tallonatore al posto di capitan
Cerqua ancora a riposo) e Mirko Pettinari. In seconda, Michele Sutto torna
a far coppia con Alberto Cazzola. Rientra in posizione di flanker dal primo
minuto Damiano Vedrani insieme a Matteo Zitelli. Conferma anche per il
numero 8 Mirko Amenta e per i due mediani Nicola Benetti e Carlo Canna.
Giuseppe Sapuppo torna titolare nella coppia di centri con Daniele
Forcucci, che vestirà anche i gradi di capitano, mentre tutto resta
invariato per le ali che saranno ancora Andrea Bacchetti e Pietro
Valcastelli. Maglia numero 15 per Michele Sepe, ex di turno dopo l’anno
passato con la maglia dei Tuttineri toscani: *“L’unico rammarico che ho
dopo l’esperienza di Prato – ha detto l’estremo cremisi – è quello della
finale scudetto persa. Per il resto ho solo ricordi positivi: è stato un
anno difficile, a causa dei fatti noti a tutti, ma intenso ed esaltante
fino alla fine. Sabato sarà una partita dura, ma qui alle Fiamme ho portato
con me quella voglia di vincere che avevo anche a Prato”. *
Fischio d’inizio al “Chersoni” di Prato previsto per le 16,00, a darlo sarà
l’arbitro internazionale Carlo Damasco (Napoli) che dirigerà l’incontro con
i due giudici di linea toscani Castagnoli (Livorno) e Masetti (Arezzo).
Quarto uomo sarà il perugino Iavarone.
*La probabile Formazione*
Sepe, Valcastelli, Sapuppo, Forcucci, Valcastelli, Canna, Benetti, Amenta,
Zitelli, Vedrani, Sutto, Cazzola, Pettinari, Vicerè, Naka
*A disposizione:* Gentili, Moscarda, Duca, Perrone, Balsemin, Marinaro,
Massaro, Gasparini
*3 ottobre 2013*
* *
*Cristiano **Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Articolo Precedente
ESTRA I CAVALIERI AFFRONTANO LE FIAMME ORO
Articolo Successivo
comunicato petrarca rugby
Redazione