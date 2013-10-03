[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW III GIORNATA: PRATO VS FFOO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **PREVIEW III GIORNATA DI ECCELLENZA**SABATO A PRATO LE FIAMME CERCANO I PRIMI PUNTI** **PRESUTTI: “Abbiamo archiviato le sconfitte con Rovigo e Mogliano. Dobbiamoguardare avanti, perché ogni partita sarà decisiva per il nostrocampionato”.** **SEPE: “E’ stato un anno intenso quello passato a Prato, con l’unicorammarico della finale persa. Qui alle Fiamme porto la mia voglia divincere”.*Roma – Sabato 5 ottobre, con inizio alle 16, le Fiamme torneranno in campoper la terza giornata del campionato di Eccellenza. Dopo due sconfitteconsecutive e zero punti in classifica, il XV di Presutti si troverà difronte un altro scoglio: i Cavalieri Prato. I vicecampioni d’Italiavorranno sicuramente vendicare di fronte al proprio pubblico la sconfittasubita in trasferta a San Donà, mentre l’imperativo per i Cremisi è quellodi iniziare a smuovere una classifica che attualmente li vede fanalino dicoda del campionato.*“Abbiamo archiviato Rovigo e Mogliano – ha detto coach Pasquale Presutti –Il nostro obiettivo è guardare avanti, partita dopo partita senza lasciarcitroppo condizionare da sconfitte più o meno pesanti. Quest’anno nonesistono partite facili e la formula a 11 con 2 retrocessioni impone atutti di non abbassare mai la guardia. In settimana ho insistito molto sudisciplina ed errori di gioco che, contro il Mogliano, sono statideterminanti. Tanti piccoli errori che sommati, alla fine portano ilrisultato che abbiamo visto. Prato è una squadra di livello assoluto, si èrinnovato, ha una mischia molto forte e un ottimo tecnico capace dimotivare al massimo i suoi giocatori. Sarà dura ma, come sempre, non citireremo indietro”. *Poche le variazioni annunciate nella formazione dal coach delle Fiamme che,in prima linea farà esordire dal primo minuto il pilone Laert Naka,affianco ai confermati Valerio Vicerè (tallonatore al posto di capitanCerqua ancora a riposo) e Mirko Pettinari. In seconda, Michele Sutto tornaa far coppia con Alberto Cazzola. Rientra in posizione di flanker dal primominuto Damiano Vedrani insieme a Matteo Zitelli. Conferma anche per ilnumero 8 Mirko Amenta e per i due mediani Nicola Benetti e Carlo Canna.Giuseppe Sapuppo torna titolare nella coppia di centri con DanieleForcucci, che vestirà anche i gradi di capitano, mentre tutto restainvariato per le ali che saranno ancora Andrea Bacchetti e PietroValcastelli. Maglia numero 15 per Michele Sepe, ex di turno dopo l’annopassato con la maglia dei Tuttineri toscani: *“L’unico rammarico che hodopo l’esperienza di Prato – ha detto l’estremo cremisi – è quello dellafinale scudetto persa. Per il resto ho solo ricordi positivi: è stato unanno difficile, a causa dei fatti noti a tutti, ma intenso ed esaltantefino alla fine. Sabato sarà una partita dura, ma qui alle Fiamme ho portatocon me quella voglia di vincere che avevo anche a Prato”. *Fischio d’inizio al “Chersoni” di Prato previsto per le 16,00, a darlo saràl’arbitro internazionale Carlo Damasco (Napoli) che dirigerà l’incontro coni due giudici di linea toscani Castagnoli (Livorno) e Masetti (Arezzo).Quarto uomo sarà il perugino Iavarone.*La probabile Formazione*Sepe, Valcastelli, Sapuppo, Forcucci, Valcastelli, Canna, Benetti, Amenta,Zitelli, Vedrani, Sutto, Cazzola, Pettinari, Vicerè, Naka*A disposizione:* Gentili, Moscarda, Duca, Perrone, Balsemin, Marinaro,Massaro, Gasparini*3 ottobre 2013** **Cristiano **Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito