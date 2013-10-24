[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW IV GIORNATA: SABATO 25 IL DERBY FIAMME-LAZIO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **PREVIEW IV GIORNATA DI ECCELLENZA**SABATO PER IL PRIMO DERBY DI CAMPIONATO DELLE FIAMME A PONTE GALERIAARRIVA LA LAZIO** **PRESUTTI “Non dobbiamo pensare che quella di sabato sarà la stessa Lazioche abbiamo affrontato in Coppa. Sarà tutt’altra storia”** **Roma* – Dopo le due vittorie consecutive ottenute nei derby del Trofeoeccellenza contro Lazio e Capitolina, le Fiamme Oro si rituffano nelcampionato alla ricerca di una vittoria che cancelli un pericoloso zero inclassifica e lo fanno, complice un calendario a dir poco singolare,affrontando la terza stracittadina in tre settimane, di nuovo contro laLazio Rugby 1927.Le due vittorie di coppa sono sicuramente state un’iniezione di fiducia peril XV della Polizia di Stato, ma a Ponte Galeria sono tutti convinti che laLazio affrontata nel Trofeo non sarà la stessa che i ragazzi di Presuttiincontreranno sabato alle 16 sul sintetico della caserma Gelsomini.Quello di sabato sarà il primo derby di campionato per i Cremisi e, come intutti i derby che si rispettino, sicuramente in campo ci sarà moltoagonismo, vista la rivalità tra i due team. La scorsa stagione il bilanciodella stracittadina vide le due squadre in pareggio, con una vittoria atesta in trasferta. A fine campionato, anche grazie alla vittoria nelderby, i biancoazzurri allora allenati da Victor Jimenez riuscirono astrappare il 7° posto in classifica al XV della Polizia di Stato.Ed è stato proprio il coach delle Fiamme a spegnere gli entusiasmi dopo lavittoria contro la Capitolina dicendo di essere contento per la vittoria,ma non del tutto per il gioco espresso e per la mentalità con cui è statoaffrontato il match, consapevole che sabato con la Lazio non ci si potrannopermettere disattenzioni né cali di concentrazione troppo frequentiultimamente. E soprattutto sull’approccio al match è stato il lavoro svoltodal XV cremisi durante la settimana.“Quella con cui giocheremo sabato non sarà la stessa squadra che abbiamoincontrato in coppa – ha detto coach Presutti – dobbiamo cancellare quellapartita, perché quella di campionato sarà tutt’altra storia. Questo è quelche ho ripetuto ai miei ragazzi in questa settimana. Di derby nella miacarriera ne ho giocati tanti e posso dire che sono delle partiteparticolari in cui le squadre trovano maggiori motivazioni”.Per la partita di sabato coach Presutti conferma in blocco il XV vittoriosodomenica scorsa contro la Capitolina, con una sola eccezione: il rientro diNicola Benetti con la maglia numero nove.Il direttore di gara padovano, Andrea Spadoni, sarà affiancato dai giudicidi linea romani Pier’Antoni e Meconi, mentre il quarto uomo sarà il signorRosamilla (Colleferro). Fischio d’inizio alle ore 16.00.*La probabile formazione*Barion, Sepe, Di Massimo, Forcucci, Valcastelli, Boarato, Benetti, Amenta,Balsemin, Zitelli, Sutto, Mammana, Di Stefano, Vicerè, Cocivera*A disposizione*: Pettinari, Naka, Moscarda, Marazzi, Perrone, Sapuppo,Marinaro, Calandro*24 ottobre 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito