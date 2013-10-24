[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW IV GIORNATA: SABATO 25 IL DERBY FIAMME-LAZIO
di Redazione
24/10/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*PREVIEW IV GIORNATA DI ECCELLENZA*
*SABATO PER IL PRIMO DERBY DI CAMPIONATO DELLE FIAMME A PONTE GALERIA
ARRIVA LA LAZIO*
* *
*PRESUTTI “Non dobbiamo pensare che quella di sabato sarà la stessa Lazio
che abbiamo affrontato in Coppa. Sarà tutt’altra storia”*
* *
*Roma* – Dopo le due vittorie consecutive ottenute nei derby del Trofeo
eccellenza contro Lazio e Capitolina, le Fiamme Oro si rituffano nel
campionato alla ricerca di una vittoria che cancelli un pericoloso zero in
classifica e lo fanno, complice un calendario a dir poco singolare,
affrontando la terza stracittadina in tre settimane, di nuovo contro la
Lazio Rugby 1927.
Le due vittorie di coppa sono sicuramente state un’iniezione di fiducia per
il XV della Polizia di Stato, ma a Ponte Galeria sono tutti convinti che la
Lazio affrontata nel Trofeo non sarà la stessa che i ragazzi di Presutti
incontreranno sabato alle 16 sul sintetico della caserma Gelsomini.
Quello di sabato sarà il primo derby di campionato per i Cremisi e, come in
tutti i derby che si rispettino, sicuramente in campo ci sarà molto
agonismo, vista la rivalità tra i due team. La scorsa stagione il bilancio
della stracittadina vide le due squadre in pareggio, con una vittoria a
testa in trasferta. A fine campionato, anche grazie alla vittoria nel
derby, i biancoazzurri allora allenati da Victor Jimenez riuscirono a
strappare il 7° posto in classifica al XV della Polizia di Stato.
Ed è stato proprio il coach delle Fiamme a spegnere gli entusiasmi dopo la
vittoria contro la Capitolina dicendo di essere contento per la vittoria,
ma non del tutto per il gioco espresso e per la mentalità con cui è stato
affrontato il match, consapevole che sabato con la Lazio non ci si potranno
permettere disattenzioni né cali di concentrazione troppo frequenti
ultimamente. E soprattutto sull’approccio al match è stato il lavoro svolto
dal XV cremisi durante la settimana.
“Quella con cui giocheremo sabato non sarà la stessa squadra che abbiamo
incontrato in coppa – ha detto coach Presutti – dobbiamo cancellare quella
partita, perché quella di campionato sarà tutt’altra storia. Questo è quel
che ho ripetuto ai miei ragazzi in questa settimana. Di derby nella mia
carriera ne ho giocati tanti e posso dire che sono delle partite
particolari in cui le squadre trovano maggiori motivazioni”.
Per la partita di sabato coach Presutti conferma in blocco il XV vittorioso
domenica scorsa contro la Capitolina, con una sola eccezione: il rientro di
Nicola Benetti con la maglia numero nove.
Il direttore di gara padovano, Andrea Spadoni, sarà affiancato dai giudici
di linea romani Pier’Antoni e Meconi, mentre il quarto uomo sarà il signor
Rosamilla (Colleferro). Fischio d’inizio alle ore 16.00.
*La probabile formazione*
Barion, Sepe, Di Massimo, Forcucci, Valcastelli, Boarato, Benetti, Amenta,
Balsemin, Zitelli, Sutto, Mammana, Di Stefano, Vicerè, Cocivera
*A disposizione*: Pettinari, Naka, Moscarda, Marazzi, Perrone, Sapuppo,
Marinaro, Calandro
*24 ottobre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
* *
*PREVIEW IV GIORNATA DI ECCELLENZA*
*SABATO PER IL PRIMO DERBY DI CAMPIONATO DELLE FIAMME A PONTE GALERIA
ARRIVA LA LAZIO*
* *
*PRESUTTI “Non dobbiamo pensare che quella di sabato sarà la stessa Lazio
che abbiamo affrontato in Coppa. Sarà tutt’altra storia”*
* *
*Roma* – Dopo le due vittorie consecutive ottenute nei derby del Trofeo
eccellenza contro Lazio e Capitolina, le Fiamme Oro si rituffano nel
campionato alla ricerca di una vittoria che cancelli un pericoloso zero in
classifica e lo fanno, complice un calendario a dir poco singolare,
affrontando la terza stracittadina in tre settimane, di nuovo contro la
Lazio Rugby 1927.
Le due vittorie di coppa sono sicuramente state un’iniezione di fiducia per
il XV della Polizia di Stato, ma a Ponte Galeria sono tutti convinti che la
Lazio affrontata nel Trofeo non sarà la stessa che i ragazzi di Presutti
incontreranno sabato alle 16 sul sintetico della caserma Gelsomini.
Quello di sabato sarà il primo derby di campionato per i Cremisi e, come in
tutti i derby che si rispettino, sicuramente in campo ci sarà molto
agonismo, vista la rivalità tra i due team. La scorsa stagione il bilancio
della stracittadina vide le due squadre in pareggio, con una vittoria a
testa in trasferta. A fine campionato, anche grazie alla vittoria nel
derby, i biancoazzurri allora allenati da Victor Jimenez riuscirono a
strappare il 7° posto in classifica al XV della Polizia di Stato.
Ed è stato proprio il coach delle Fiamme a spegnere gli entusiasmi dopo la
vittoria contro la Capitolina dicendo di essere contento per la vittoria,
ma non del tutto per il gioco espresso e per la mentalità con cui è stato
affrontato il match, consapevole che sabato con la Lazio non ci si potranno
permettere disattenzioni né cali di concentrazione troppo frequenti
ultimamente. E soprattutto sull’approccio al match è stato il lavoro svolto
dal XV cremisi durante la settimana.
“Quella con cui giocheremo sabato non sarà la stessa squadra che abbiamo
incontrato in coppa – ha detto coach Presutti – dobbiamo cancellare quella
partita, perché quella di campionato sarà tutt’altra storia. Questo è quel
che ho ripetuto ai miei ragazzi in questa settimana. Di derby nella mia
carriera ne ho giocati tanti e posso dire che sono delle partite
particolari in cui le squadre trovano maggiori motivazioni”.
Per la partita di sabato coach Presutti conferma in blocco il XV vittorioso
domenica scorsa contro la Capitolina, con una sola eccezione: il rientro di
Nicola Benetti con la maglia numero nove.
Il direttore di gara padovano, Andrea Spadoni, sarà affiancato dai giudici
di linea romani Pier’Antoni e Meconi, mentre il quarto uomo sarà il signor
Rosamilla (Colleferro). Fischio d’inizio alle ore 16.00.
*La probabile formazione*
Barion, Sepe, Di Massimo, Forcucci, Valcastelli, Boarato, Benetti, Amenta,
Balsemin, Zitelli, Sutto, Mammana, Di Stefano, Vicerè, Cocivera
*A disposizione*: Pettinari, Naka, Moscarda, Marazzi, Perrone, Sapuppo,
Marinaro, Calandro
*24 ottobre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Articolo Precedente
[FIAMME ORO] FIAMME PRONTE AL DERBY INTERNO CON LA LAZIO
Articolo Successivo
[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 27/30 OTTOBRE
Redazione