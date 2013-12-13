[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW IV GIORNATA TROFEO ECCELLENZA: LAZIO VS FIAMME ORO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**PREVIEW IV GIORNATA TROFEO ECCELLENZA**SABATO 14 DICEMBRE IL DERBY DI RITORNO CON LA LAZIO*Roma – Sabato 14, alle 14,30, le Fiamme tornano in campo per il derby conla Lazio valido per la quarta giornata del Trofeo Eccellenza. All’andata,sul sintetico di Ponte Galeria, i Cremisi ebbero la meglio conquistando icinque punti.Il minigirone composto esclusivamente da squadre laziali vede le Fiammeprime a punteggio pieno a quota 10, dopo le vittorie contro Lazio eCapitolina, con i biancocelesti che inseguono a cinque lunghezze e ilfanalino di coda Urc ancora ferma al palo.*“Il Trofeo Eccellenza – ha dichiarato coach Pasquale Presutti – per noi èun torneo importante e che intendiamo onorare al massimo. La sfida che ciattende non è delle più facili, anzi. Cercheremo come sempre di dare ilmeglio come in ogni partita che affrontiamo. Non mollare mai e manteneresempre alta la soglia dell’attenzione: questi sono i nostri obiettiviprimari”.*Nella formazione che sabato all’Acqua Acetosa sfiderà i biancocelesti,coach Presutti schiererà in prima linea Fabio Cocivera, Giuseppe Di Stefanoe, come tallonatore, capitan Giuseppe Cerqua, al rientro dal primo minuto.In seconda scenderà in campo l’accoppiata Alberto Cazzola-Luca Mammana,mentre i flanker saranno Vittorio Marazzi e Andrea Balsemin, con MirkoAmenta a chiudere il pack con la maglia numero 8. Regia affidata a SimoneMarinaro e Carlo Canna, rispettivamente 9 e 10. Rientra nel XV titolareanche Marcello De Gaspari che, insieme a Pietro Valcastelli, formerà lacoppia di ali. I centri saranno Giovanni Massaro e Marco Di Massimo, mentreal giovane Matteo Gasparini sarà affidata la maglia numero 15.Fischio d’inizio previsto alle ore 14,30 sul campo dell’Acqua Acetosa.Arbitrerà il romano Meconi.*La probabile formazione*Gasparini, Valcastelli, Di Massimo, Massaro, De Gaspari, Canna, Marinaro,Amenta, Marazzi, Balsemin, Mammana, Cazzola, Di Stefano, Cerqua, CociveraA disposizione: Suaria, Moscarda, Duca, Sutto, Favaro, Benetti, Boarato,Forcucci*13 dicembre 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito