[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW IV GIORNATA TROFEO ECCELLENZA: LAZIO VS FIAMME ORO

Redazione

di Redazione

13/12/2013

TITOLO
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*



*PREVIEW IV GIORNATA TROFEO ECCELLENZA*

*SABATO 14 DICEMBRE IL DERBY DI RITORNO CON LA LAZIO*



Roma – Sabato 14, alle 14,30, le Fiamme tornano in campo per il derby con
la Lazio valido per la quarta giornata del Trofeo Eccellenza. All’andata,
sul sintetico di Ponte Galeria, i Cremisi ebbero la meglio conquistando i
cinque punti.


Il minigirone composto esclusivamente da squadre laziali vede le Fiamme
prime a punteggio pieno a quota 10, dopo le vittorie contro Lazio e
Capitolina, con i biancocelesti che inseguono a cinque lunghezze e il
fanalino di coda Urc ancora ferma al palo.


*“Il Trofeo Eccellenza – ha dichiarato coach Pasquale Presutti – per noi è
un torneo importante e che intendiamo onorare al massimo. La sfida che ci
attende non è delle più facili, anzi. Cercheremo come sempre di dare il
meglio come in ogni partita che affrontiamo. Non mollare mai e mantenere
sempre alta la soglia dell’attenzione: questi sono i nostri obiettivi
primari”.*


Nella formazione che sabato all’Acqua Acetosa sfiderà i biancocelesti,
coach Presutti schiererà in prima linea Fabio Cocivera, Giuseppe Di Stefano
e, come tallonatore, capitan Giuseppe Cerqua, al rientro dal primo minuto.
In seconda scenderà in campo l’accoppiata Alberto Cazzola-Luca Mammana,
mentre i flanker saranno Vittorio Marazzi e Andrea Balsemin, con Mirko
Amenta a chiudere il pack con la maglia numero 8. Regia affidata a Simone
Marinaro e Carlo Canna, rispettivamente 9 e 10. Rientra nel XV titolare
anche Marcello De Gaspari che, insieme a Pietro Valcastelli, formerà la
coppia di ali. I centri saranno Giovanni Massaro e Marco Di Massimo, mentre
al giovane Matteo Gasparini sarà affidata la maglia numero 15.


Fischio d’inizio previsto alle ore 14,30 sul campo dell’Acqua Acetosa.
Arbitrerà il romano Meconi.



*La probabile formazione*

Gasparini, Valcastelli, Di Massimo, Massaro, De Gaspari, Canna, Marinaro,
Amenta, Marazzi, Balsemin, Mammana, Cazzola, Di Stefano, Cerqua, Cocivera

A disposizione: Suaria, Moscarda, Duca, Sutto, Favaro, Benetti, Boarato,
Forcucci



*13 dicembre 2013*


*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*

--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it

