[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW POSTICIPO 5^ GIORNATA: REGGIO VS FFOO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**PREVIEW POSTICIPO V GIORNATA ECCELLENZA**FIAMME A REGGIO PER CONFERMARE LA CRESCITA**PRESUTTI: "Sarà una partita molto difficile. Mi aspetto di vedere i mieilottare per ottanta minuti, cosí come hanno fatto nel secondo tempo controla Lazio"*Roma - Dopo la vittoria con la Lazio ottenuta nell'ultima giornata sulsintetico del "Gelsomini", le Fiamme sono attese ad un'altra prova dicarattere. L'impegno non è semplice, infatti il XV della Polizia di Stato,in occasione del posticipo della V giornata di campionato (domenica 3novembre alle 15), farà visita al Rugby Reggio, ancora relegato a fondoclassifica a quota zero e a caccia dei primi punti della stagione.*"Sará una partita delicata - ha detto il coach cremisi Pasquale Presutti -e mi aspetto di vedere i miei ragazzi lottare per ottanta minuti, così comehanno fatto nel secondo tempo contro la Lazio. Quella é la squadra chevoglio vedere in campo. Reggio è molto pericolosa, ha una mischia moltovalida e sicuramente farà di tutto per metterci in difficoltá. Sará unabattaglia, come del resto saranno tutte le nostre partite da qui alla finedella stagione".*Per quanto riguarda la formazione che alle 15 scenderà in campo al"Crocetta Canalina", coach Presutti annuncia alcuni cambi rispetto al XVvittorioso con la Lazio. Confermata la prima linea con Laert Naka, ValerioViceré e Mirko Pettinari; in seconda, a far coppia con Michele Sutto, cisarà l'ex di turno Ivan Perrone, preferito ad Alberto Cazzola che partiràdalla panchina. Conferme anche per i due flanker, Matteo Zitelli e DamianoVedrani, con Andrea Balsemin a chiudere il pack. Mediana affidata a NicolaBenetti e Carlo Canna, mentre alle ali si rivede la coppiaValcastelli-Sepe. I centri saranno Giuseppe Sapuppo e Giovanni Massaro,mentre il giovane Matteo Gasparini tornerà a vestire la maglia numero 15.L'inizio del match, che sará trasmesso in differita si RaiSport 1 alle20,30, é previsto per le ore 15.Arbitrerà l'incontro il signor Blessano di Padova, insieme ai giudici dilinea Sgardiolo (Tv) e Sorrentino (Mi). Quarto uomo sarà il milaneseFranzoi.*La probabile formazione*Naka, Vicerè, Pettinari, Perrone, Sutto, Zitelli, Vedrani, Balsemin,Benetti, Canna, Sepe, Massaro, Sapuppo, Valcastelli, GaspariniA disposizione: Gentili, Moscarda, Di Stefano, Amenta, Cazzola, Marinaro,Boarato, Di Massimo*2 novembre 2013*