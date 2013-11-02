[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW POSTICIPO 5^ GIORNATA: REGGIO VS FFOO
di Redazione
02/11/2013
COMUNICATO-STAMPA-FFOO-RUGBY-30-13-14-PREVIEW-5^GIORNATA-REGGIO-V-FFOO-.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*PREVIEW POSTICIPO V GIORNATA ECCELLENZA*
*FIAMME A REGGIO PER CONFERMARE LA CRESCITA*
*PRESUTTI: "Sarà una partita molto difficile. Mi aspetto di vedere i miei
lottare per ottanta minuti, cosí come hanno fatto nel secondo tempo contro
la Lazio"*
Roma - Dopo la vittoria con la Lazio ottenuta nell'ultima giornata sul
sintetico del "Gelsomini", le Fiamme sono attese ad un'altra prova di
carattere. L'impegno non è semplice, infatti il XV della Polizia di Stato,
in occasione del posticipo della V giornata di campionato (domenica 3
novembre alle 15), farà visita al Rugby Reggio, ancora relegato a fondo
classifica a quota zero e a caccia dei primi punti della stagione.
*"Sará una partita delicata - ha detto il coach cremisi Pasquale Presutti -
e mi aspetto di vedere i miei ragazzi lottare per ottanta minuti, così come
hanno fatto nel secondo tempo contro la Lazio. Quella é la squadra che
voglio vedere in campo. Reggio è molto pericolosa, ha una mischia molto
valida e sicuramente farà di tutto per metterci in difficoltá. Sará una
battaglia, come del resto saranno tutte le nostre partite da qui alla fine
della stagione".*
Per quanto riguarda la formazione che alle 15 scenderà in campo al
"Crocetta Canalina", coach Presutti annuncia alcuni cambi rispetto al XV
vittorioso con la Lazio. Confermata la prima linea con Laert Naka, Valerio
Viceré e Mirko Pettinari; in seconda, a far coppia con Michele Sutto, ci
sarà l'ex di turno Ivan Perrone, preferito ad Alberto Cazzola che partirà
dalla panchina. Conferme anche per i due flanker, Matteo Zitelli e Damiano
Vedrani, con Andrea Balsemin a chiudere il pack. Mediana affidata a Nicola
Benetti e Carlo Canna, mentre alle ali si rivede la coppia
Valcastelli-Sepe. I centri saranno Giuseppe Sapuppo e Giovanni Massaro,
mentre il giovane Matteo Gasparini tornerà a vestire la maglia numero 15.
L'inizio del match, che sará trasmesso in differita si RaiSport 1 alle
20,30, é previsto per le ore 15.
Arbitrerà l'incontro il signor Blessano di Padova, insieme ai giudici di
linea Sgardiolo (Tv) e Sorrentino (Mi). Quarto uomo sarà il milanese
Franzoi.
*La probabile formazione*
Naka, Vicerè, Pettinari, Perrone, Sutto, Zitelli, Vedrani, Balsemin,
Benetti, Canna, Sepe, Massaro, Sapuppo, Valcastelli, Gasparini
A disposizione: Gentili, Moscarda, Di Stefano, Amenta, Cazzola, Marinaro,
Boarato, Di Massimo
*2 novembre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*PREVIEW POSTICIPO V GIORNATA ECCELLENZA*
*FIAMME A REGGIO PER CONFERMARE LA CRESCITA*
*PRESUTTI: "Sarà una partita molto difficile. Mi aspetto di vedere i miei
lottare per ottanta minuti, cosí come hanno fatto nel secondo tempo contro
la Lazio"*
Roma - Dopo la vittoria con la Lazio ottenuta nell'ultima giornata sul
sintetico del "Gelsomini", le Fiamme sono attese ad un'altra prova di
carattere. L'impegno non è semplice, infatti il XV della Polizia di Stato,
in occasione del posticipo della V giornata di campionato (domenica 3
novembre alle 15), farà visita al Rugby Reggio, ancora relegato a fondo
classifica a quota zero e a caccia dei primi punti della stagione.
*"Sará una partita delicata - ha detto il coach cremisi Pasquale Presutti -
e mi aspetto di vedere i miei ragazzi lottare per ottanta minuti, così come
hanno fatto nel secondo tempo contro la Lazio. Quella é la squadra che
voglio vedere in campo. Reggio è molto pericolosa, ha una mischia molto
valida e sicuramente farà di tutto per metterci in difficoltá. Sará una
battaglia, come del resto saranno tutte le nostre partite da qui alla fine
della stagione".*
Per quanto riguarda la formazione che alle 15 scenderà in campo al
"Crocetta Canalina", coach Presutti annuncia alcuni cambi rispetto al XV
vittorioso con la Lazio. Confermata la prima linea con Laert Naka, Valerio
Viceré e Mirko Pettinari; in seconda, a far coppia con Michele Sutto, ci
sarà l'ex di turno Ivan Perrone, preferito ad Alberto Cazzola che partirà
dalla panchina. Conferme anche per i due flanker, Matteo Zitelli e Damiano
Vedrani, con Andrea Balsemin a chiudere il pack. Mediana affidata a Nicola
Benetti e Carlo Canna, mentre alle ali si rivede la coppia
Valcastelli-Sepe. I centri saranno Giuseppe Sapuppo e Giovanni Massaro,
mentre il giovane Matteo Gasparini tornerà a vestire la maglia numero 15.
L'inizio del match, che sará trasmesso in differita si RaiSport 1 alle
20,30, é previsto per le ore 15.
Arbitrerà l'incontro il signor Blessano di Padova, insieme ai giudici di
linea Sgardiolo (Tv) e Sorrentino (Mi). Quarto uomo sarà il milanese
Franzoi.
*La probabile formazione*
Naka, Vicerè, Pettinari, Perrone, Sutto, Zitelli, Vedrani, Balsemin,
Benetti, Canna, Sepe, Massaro, Sapuppo, Valcastelli, Gasparini
A disposizione: Gentili, Moscarda, Di Stefano, Amenta, Cazzola, Marinaro,
Boarato, Di Massimo
*2 novembre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Articolo Precedente
VEA FEMI-CZ: Tabellino ROVIGO VINCE 26-5 CONTRO MOGLIANO
Redazione