[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW VII GIORNATA: VIADANA VS FIAMME ORO RUGBY

*COMUNICATO STAMPA**FIAMME ORO RUGBY**PREVIEW VII GIORNATA ECCELLENZA**IL CAMPIONATO DELLE FIAMME RICOMINCIA DA VIADANA**PRESUTTI: "L'obiettivo è di confermare quanto di buono abbiamo fattovedere con il Petrarca, sia nel gioco che nella mentalità".**Roma* – Dopo lo stop per i Cariparma Test Match degli Azzurri, torna ilCampionato di Eccellenza con la VII giornata. Le Fiamme Oro Rugby, reducidalla bella vittoria con il Petrarca che ha permesso al team di coachPresutti di uscire dalle paludi degli ultimi posti in classifica, sabato 30novembre alle 15,00 andranno a far visita al Viadana. I gialloneri, che loscorso anno sconfissero in entrambe le partite la formazione della Poliziadi Stato, attualmente occupano il quinto posto a quota 16 punti, quattro inpiù dei cremisi ma con una partita in meno giocata.Il morale è alto a Ponte Galeria e anche coach Presutti è consapevole dellacrescita della sua squadra ma, come sempre, resta con i piedi per terraconoscendo il valore della squadra mantovana: *"Vogliamo confermare quantodi buono abbiamo fatto vedere con il Petrarca, sia nel gioco che nellamentalità, ma andiamo a far visita ad una squadra che ambisce a rientrarenel quartetto finale per i playoff. Non dimentichiamoci che il nostroobiettivo resta quello di un campionato tranquillo".*Per la formazione che scenderà in campo sabato allo "Zaffanella", PasqualePresutti conferma in blocco il XV che a Ponte Galeria ha sconfitto ilPetrarca, con alcune novità, tra le quali il ritorno del tallonatoreGiuseppe Cerqua, infortunatosi alla prima giornata, che siederà inpanchina. Conferme per l'estremo Guido Barion e per la coppia di ali AndreaBacchetti e Michele Sepe, mentre è in vista un doppio ballottaggio per lamaglia numero 13 tra Giuseppe Sapuppo e Giovanni Massaro, e per la numero12 tra Daniele Forcucci e Marco Di Massimo. In cabina di regia lacollaudata coppia di mediani Carlo Canna e Nicola Benetti. Il pacchetto dimischia sarà comandato da Andrea Balsemin con il numero 8, invece il ruolodi flanker sarà ricoperto da Damiano Vedrani e Matteo Zitelli. Secondalinea affidata a Michele Sutto e Luca Mammana, mentre il terzetto dellaprima sarà composto da Giuseppe Di Stefano, Valerio Vicerè e FabioCocivera, in campo con la maglia numero 1 al posto di Laert Naka che,reduce da uno stiramento patito nell'ultimo match, ancora svolgeallenamento differenziato.Quaterna arbitrale tutta emiliana quella che alle 15 di sabato 30 dirigeràl'incontro: arbitrerà il ferrarese Rizzo, che si avvarrà dellacollaborazione dei due giudici di linea, Rossi (Piacenza) e Bertelli(Ferrara), e del quarto uomo Mezzetti (Parma).*La probabile formazione*Barion, Bacchetti, Sapuppo (Massaro), Forcucci (Di Massimo) Sepe, Canna,Benetti, Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Mammana, Di Stefano, Vicerè,CociveraA disposizione: Duca, Gentili, Cerqua, Cazzola, Amenta, Massaro (Sapuppo),Di Massimo (Forcucci), Marinaro, Gasparini*28 novembre 2013*