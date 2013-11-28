[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW VII GIORNATA: VIADANA VS FIAMME ORO RUGBY
di Redazione
28/11/2013
*COMUNICATO STAMPA*
*FIAMME ORO RUGBY*
*PREVIEW VII GIORNATA ECCELLENZA*
*IL CAMPIONATO DELLE FIAMME RICOMINCIA DA VIADANA*
*PRESUTTI: “L’obiettivo è di confermare quanto di buono abbiamo fatto
vedere con il Petrarca, sia nel gioco che nella mentalità”.*
*Roma* – Dopo lo stop per i Cariparma Test Match degli Azzurri, torna il
Campionato di Eccellenza con la VII giornata. Le Fiamme Oro Rugby, reduci
dalla bella vittoria con il Petrarca che ha permesso al team di coach
Presutti di uscire dalle paludi degli ultimi posti in classifica, sabato 30
novembre alle 15,00 andranno a far visita al Viadana. I gialloneri, che lo
scorso anno sconfissero in entrambe le partite la formazione della Polizia
di Stato, attualmente occupano il quinto posto a quota 16 punti, quattro in
più dei cremisi ma con una partita in meno giocata.
Il morale è alto a Ponte Galeria e anche coach Presutti è consapevole della
crescita della sua squadra ma, come sempre, resta con i piedi per terra
conoscendo il valore della squadra mantovana: *“Vogliamo confermare quanto
di buono abbiamo fatto vedere con il Petrarca, sia nel gioco che nella
mentalità, ma andiamo a far visita ad una squadra che ambisce a rientrare
nel quartetto finale per i playoff. Non dimentichiamoci che il nostro
obiettivo resta quello di un campionato tranquillo”.*
Per la formazione che scenderà in campo sabato allo “Zaffanella”, Pasquale
Presutti conferma in blocco il XV che a Ponte Galeria ha sconfitto il
Petrarca, con alcune novità, tra le quali il ritorno del tallonatore
Giuseppe Cerqua, infortunatosi alla prima giornata, che siederà in
panchina. Conferme per l’estremo Guido Barion e per la coppia di ali Andrea
Bacchetti e Michele Sepe, mentre è in vista un doppio ballottaggio per la
maglia numero 13 tra Giuseppe Sapuppo e Giovanni Massaro, e per la numero
12 tra Daniele Forcucci e Marco Di Massimo. In cabina di regia la
collaudata coppia di mediani Carlo Canna e Nicola Benetti. Il pacchetto di
mischia sarà comandato da Andrea Balsemin con il numero 8, invece il ruolo
di flanker sarà ricoperto da Damiano Vedrani e Matteo Zitelli. Seconda
linea affidata a Michele Sutto e Luca Mammana, mentre il terzetto della
prima sarà composto da Giuseppe Di Stefano, Valerio Vicerè e Fabio
Cocivera, in campo con la maglia numero 1 al posto di Laert Naka che,
reduce da uno stiramento patito nell’ultimo match, ancora svolge
allenamento differenziato.
Quaterna arbitrale tutta emiliana quella che alle 15 di sabato 30 dirigerà
l’incontro: arbitrerà il ferrarese Rizzo, che si avvarrà della
collaborazione dei due giudici di linea, Rossi (Piacenza) e Bertelli
(Ferrara), e del quarto uomo Mezzetti (Parma).
*La probabile formazione*
Barion, Bacchetti, Sapuppo (Massaro), Forcucci (Di Massimo) Sepe, Canna,
Benetti, Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Mammana, Di Stefano, Vicerè,
Cocivera
A disposizione: Duca, Gentili, Cerqua, Cazzola, Amenta, Massaro (Sapuppo),
Di Massimo (Forcucci), Marinaro, Gasparini
*28 novembre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
Redazione