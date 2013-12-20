[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW VIII GIORNATA: FIAMME VS SAN DONA'

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**PREVIEW VIII GIORNATA ECCELLENZA**SABATO A PONTE GALERIA LE FIAMME CHIUDONO IL 2013 CON IL SAN DONA’*Roma – Ultima partita del 2013 per le Fiamme. Domani, sul sintetico dellaCaserma “S. Gelsomini” il XV della Polizia di Stato ospiterà il San Donà.Lo scorso anno i veneti allenati da Jason Wright espugnarono Ponte Galeriama, nella gara di ritorno, i Cremisi riuscirono a mettere in cassaforte unavittoria che permise loro di assestarsi in una posizione di classifica benpiù tranquilla.Le due squadre sono attualmente divise da quattro punti e una vittoria perle Fiamme potrebbe significare l’aggancio al San Donà per chiudere il 2013al settimo posto.“Quelle con il San Donà sono state sempre delle partite combattutedall’inizio alla fine – ha detto coach Presutti – Dovremo dare il massimoin campo per portare a casa una vittoria che per noi sarebbe fondamentale”.Molte le novità nella formazione annunciata, rispetto a quella schieratanel match di Coppa con la Lazio. Laert Naka e Mirko Pettinari saranno ipiloni titolari con Valerio Vicerè a chiudere la prima linea. In secondaspazio a Michele Sutto e Luca Mammana, mentre la terza sarà costituita daDamiano Vedrani, Matteo Zitelli e, con la maglia numero 8, Mirco Amenta.Cabina di regia affidata a Carlo Canna e Nicola Benetti. Le ali sarannoAndrea Bacchetti e Michele Sepe, mentre la coppia di centri sarà costituitada Giovanni Massaro e Daniele Forcucci. Maglia numero 15 sulle spalle diMatteo Gasparini.L’incontro inizierà alle 15 e sarà arbitrato dal signor Bertelli diFerrara, con i giudici di linea Colantonio (Roma) e Belvedere (Roma), e ilquarto uomo Rosamilla (Roma).*20 dicembre 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito