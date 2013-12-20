[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW VIII GIORNATA: FIAMME VS SAN DONA'
di Redazione
20/12/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*PREVIEW VIII GIORNATA ECCELLENZA*
*SABATO A PONTE GALERIA LE FIAMME CHIUDONO IL 2013 CON IL SAN DONA’*
Roma – Ultima partita del 2013 per le Fiamme. Domani, sul sintetico della
Caserma “S. Gelsomini” il XV della Polizia di Stato ospiterà il San Donà.
Lo scorso anno i veneti allenati da Jason Wright espugnarono Ponte Galeria
ma, nella gara di ritorno, i Cremisi riuscirono a mettere in cassaforte una
vittoria che permise loro di assestarsi in una posizione di classifica ben
più tranquilla.
Le due squadre sono attualmente divise da quattro punti e una vittoria per
le Fiamme potrebbe significare l’aggancio al San Donà per chiudere il 2013
al settimo posto.
“Quelle con il San Donà sono state sempre delle partite combattute
dall’inizio alla fine – ha detto coach Presutti – Dovremo dare il massimo
in campo per portare a casa una vittoria che per noi sarebbe fondamentale”.
Molte le novità nella formazione annunciata, rispetto a quella schierata
nel match di Coppa con la Lazio. Laert Naka e Mirko Pettinari saranno i
piloni titolari con Valerio Vicerè a chiudere la prima linea. In seconda
spazio a Michele Sutto e Luca Mammana, mentre la terza sarà costituita da
Damiano Vedrani, Matteo Zitelli e, con la maglia numero 8, Mirco Amenta.
Cabina di regia affidata a Carlo Canna e Nicola Benetti. Le ali saranno
Andrea Bacchetti e Michele Sepe, mentre la coppia di centri sarà costituita
da Giovanni Massaro e Daniele Forcucci. Maglia numero 15 sulle spalle di
Matteo Gasparini.
L’incontro inizierà alle 15 e sarà arbitrato dal signor Bertelli di
Ferrara, con i giudici di linea Colantonio (Roma) e Belvedere (Roma), e il
quarto uomo Rosamilla (Roma).
*20 dicembre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
