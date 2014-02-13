[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW XII GIORNATA DI ECCELLENZA: LA FORMAZIONE DELLE FIAMME PER LA SFIDA CON IL ROVIGO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**PREVIEW 12^ GIORNATA ECCELLENZA**LA FORMAZIONE DELLE FIAMME PER LA SECONDA SFIDA CON IL ROVIGO**Presutti: "Quella di sabato sarà una partita più dura del previsto perché,oltre ad incontrare la prima in classifica, ci andremo a confrontare conuna squadra vogliosa di riscattare la sconfitta subita in Coppa. Comesempre noi ce la metteremo tutta".*Roma - E' passata solo una settimana e le strade delle Fiamme e del Rovigo,per lo strano gioco dei calendari, tornano ad incrociarsi, stavolta per ladodicesima giornata del campionato di eccellenza.I Cremisi arrivano all'impegno galvanizzati dal successo, proprio contro irossoblu, nel Trofeo Eccellenza di sabato scorso, maturato negli ultimiminuti tra gli applausi di uno stadio "Battaglini" pieno come per le grandioccasioni. Una vittoria che ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia,arrivata ben 42 anni dopo l'ultima Coppa Italia vinta quando la formazionecremisi faceva base a Padova, e che fa delle Fiamme l'unica squadra ad averbattuto i Bersaglieri finora, in questa stagione. Una nota statistica chefa ancor più risaltare il successo dei ragazzi di Pasquale Presutti, èquella di aver violato lo storico campo rodigino che, dal 23 marzo scorsocontro il Mogliano (per la cronaca finì 13 a 16), non registrava unasconfitta per i padroni di casa.Lo scorso anno le Fiamme, nella gara di ritorno a Roma, vinsero precludendola strada dei playoff ai veneti, ma la parola d'ordine a Ponte Galeria,dopo la sbornia del successo, è di restare con i piedi per terra: ilcampionato è un'altra cosa e il Rovigo lo comanda dall'alto dei suoi 45punti, ben 24 in più rispetto al XV della Polizia di Stato.Coach Pasquale Presutti conferma in blocco la formazione che ha vinto lafinale del Trofeo Eccellenza, unica eccezione per la maglia numero 2 chesarà indossata da Giuseppe Cerqua, a causa dell'infortunio patito daValerio Vicerè, costretto ad uscire anzitempo dal campo sabato scorso peruna sospetta distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchiosinistro. Dunque, in panchina siederà Marco Moscarda.*"Sicuramente il Rovigo vorrà vendicare la sconfitta patita al Battaglini -ha dichiarato coach Presutti - e, quindi, quella di sabato prossimo saràuna partita ancor più dura. Noi, come al solito, ce la metteremo tutta,dimostrando quel che valiamo".*Appuntamento per le 15,00 di sabato 15 febbraio, sul campo della casermaGelsomini, per l'ennesima sfida tra poliziotti e bersaglieri, che saràarbitrata dal piacentino Rizzo, insieme al giudice di linea Colantonio(Roma) e al quarto uomo Romani (Roma). Ancora da designare il secondoassistente.*La probabile formazione*Barion, De Gaspari, Massaro, Forcucci, Bacchetti, Canna, Benetti, Amenta,Vedrani, Zitelli, Sutto, Mammana, Pettinari, Cerqua, NakaA disposizione: Cocivera, Moscarda, Duca, Cazzola, Balsemin, Marinaro,Calandro, Sapuppo*13 febbraio 2014**Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito