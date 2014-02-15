[FIAMME ORO RUGBY] PRIMO LANCIO - XII GIORNATA FFOO VS ROVIGO 18-33 (TABELLINO)
di Redazione
15/02/2014
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*XII GIORNATA ECCELLENZA*
*FIAMME ORO RUGBY V RUGBY ROVIGO DELTA 18-33 (0-5)*
*IL TABELLINO*
12^ Giornata Campionato di Eccellenza
*Roma, Caserma "S. Gelsomini" - **Domenica* *15 febbraio 2014, ore 15.00*
*Fiamme Oro Rugby v Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 18-33 (p.t. 5-26)*
*Marcatori*: 2' cp Bergamasco (0-3), 14' cp Basson (0-6), 17' m Ferro tr
Bergamasco (0-13), 24' m Benetti (5-15), 26' m Mountariol (5-18), 35 cp
Basson (5-21), 39' m Ferro (5-26)
Secondo tempo: 49' cp Benetti (8-26), 56' cp Benetti (11-26), 67' m Ngawini
tr Bergamasco (11-33), 75' m De Gaspari tr Calandro (18-33)
*Fiamme Oro Rugby *: Barion, De Gaspari, Massaro, Forcucci (49' Sapuppo),
Bacchetti, Canna (69' Calandro), Benetti (69' Marinaro), Amenta, Balsemin
(42' Marazzi), Zitelli (69' Perrone), Sutto, Mammana, Pettinari (42' Di
Stefano), Cerqua, Naka (49' Cocivera)
A disp.: Moscarda
All.: Pasquale Presutti
*Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta*: Basson, Ragusi, Bergamasco, Mc Cann (42'
Van Niekerk), Ngawini, Rodriguez (77' Fratini), Frati (79' Calabrese), De
Marchi (69' Maran), Lubian, Ruffolo (52' Folla), Mountariol, Ferro, Pozzi
(69' Balboni), Mahoney (79' Gatto), Quaglio (77' Borsi)
All.: Filippo Frati - Andrea De Rossi
*Arbitro*: *Rizzo (Piacenza)*
*g.dl.: Colantonio (Roma)*
*4° uomo: Romani (Roma)*
*Man of the match*: Luke Mahoney (Rovigo)
*Calciatori*: Fiamme Oro: Benetti 2/4 (cp 2/3 tr 0/1). Rovigo: Bergamasco
3/5 (cp 1/1, tr 2/4) Basson 2/3 (cp 2/3)
*Note*: 800 spettatori, man of the match premiato dal Capo della Polizia,
prefetto Alessandro Pansa
*Punti conquistati in classifica: *Fiamme Oro Rugby 0, Rugby Rovigo Delta 5
*15 febbraio 2014*
*Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
*XII GIORNATA ECCELLENZA*
*FIAMME ORO RUGBY V RUGBY ROVIGO DELTA 18-33 (0-5)*
*IL TABELLINO*
12^ Giornata Campionato di Eccellenza
*Roma, Caserma "S. Gelsomini" - **Domenica* *15 febbraio 2014, ore 15.00*
*Fiamme Oro Rugby v Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 18-33 (p.t. 5-26)*
*Marcatori*: 2' cp Bergamasco (0-3), 14' cp Basson (0-6), 17' m Ferro tr
Bergamasco (0-13), 24' m Benetti (5-15), 26' m Mountariol (5-18), 35 cp
Basson (5-21), 39' m Ferro (5-26)
Secondo tempo: 49' cp Benetti (8-26), 56' cp Benetti (11-26), 67' m Ngawini
tr Bergamasco (11-33), 75' m De Gaspari tr Calandro (18-33)
*Fiamme Oro Rugby *: Barion, De Gaspari, Massaro, Forcucci (49' Sapuppo),
Bacchetti, Canna (69' Calandro), Benetti (69' Marinaro), Amenta, Balsemin
(42' Marazzi), Zitelli (69' Perrone), Sutto, Mammana, Pettinari (42' Di
Stefano), Cerqua, Naka (49' Cocivera)
A disp.: Moscarda
All.: Pasquale Presutti
*Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta*: Basson, Ragusi, Bergamasco, Mc Cann (42'
Van Niekerk), Ngawini, Rodriguez (77' Fratini), Frati (79' Calabrese), De
Marchi (69' Maran), Lubian, Ruffolo (52' Folla), Mountariol, Ferro, Pozzi
(69' Balboni), Mahoney (79' Gatto), Quaglio (77' Borsi)
All.: Filippo Frati - Andrea De Rossi
*Arbitro*: *Rizzo (Piacenza)*
*g.dl.: Colantonio (Roma)*
*4° uomo: Romani (Roma)*
*Man of the match*: Luke Mahoney (Rovigo)
*Calciatori*: Fiamme Oro: Benetti 2/4 (cp 2/3 tr 0/1). Rovigo: Bergamasco
3/5 (cp 1/1, tr 2/4) Basson 2/3 (cp 2/3)
*Note*: 800 spettatori, man of the match premiato dal Capo della Polizia,
prefetto Alessandro Pansa
*Punti conquistati in classifica: *Fiamme Oro Rugby 0, Rugby Rovigo Delta 5
*15 febbraio 2014*
*Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Articolo Precedente
Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951
Articolo Successivo
Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951
Redazione