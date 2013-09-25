Loading...

[FIAMME ORO RUGBY] PROCEDURA ACCREDITAMENTO STAGIONE 2013-2014

25/09/2013

doc icon FFOO accreditamento stampa 2013-14.doc
Cari colleghi e Spett.li Redazioni,
in occasione del match di Eccellenza tra le Fiamme Oro Rugby e il Marchiol
Mogliano, in programma sabato 28 settembre, per rendere più agevole
l'ingresso all'impianto delle Fiamme Oro Rugby presso la caserma "S.
Gelsomini" di Ponte Galeria, vi chiedo cortesemente di compilare il form
word in allegato, da inviare alla mia mail entro venerdì 27/9, unitamente
ad una scansione di un documento di identità e/o della tessera
professionale.
L'accredito, una volta compilato in tutti i campi ed inviato, sarà valido
per tutta la stagione 2012/2013, salvo nuove disposizioni.
Certo della vostra collaborazione, vi ringrazio anticipatamente.

Cristiano Morabito

--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it

