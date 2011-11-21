Fiamme Oro Rugby: quattro convocati nelle Nazionali
di Redazione
21/11/2011
Le Fiamme Oro si tingono di azzurro Inizia la stagione dei raduni delle nazionali italiane di rugby e subito le Fiamme Oro Rugby sono chiamate a dare il loro apporto. Sono infatti quattro i giocatori cremisi convocati dai tecnici federali. Il responsabile tecnico della Nazionale Emergenti, Gianluca Guidi, ha convocato ventiquattro giocatori per il raduno iniziato ieri presso il CPO di Tirrenia, tra i quali anche Giuseppe Sapuppo e Luca Martinelli (già membro dell’Accademia “Ivan Francescato”). La settimana prossima, invece, dal 27 al 29 l’Accademia di Tirrenia sarà teatro del raduno della Nazionale Seven per la preparazione all’attività internazionale. I tecnici Marco De Rossi e Luca Martin hanno chiamato 20 giocatori. Del gruppo faranno parte anche Lorenzo Santelli (già membro dell’Accademia “Ivan Francescato”) e Marcello De Gaspari. Roma, 21 novembre 2011 Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
Redazione