[FIAMME ORO RUGBY] TROFEO ECCELLENZA: PREVIEW V GIORNATA LAZIO V FFOO
di Redazione
11/01/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*TROFEO ECCELLENZA: PREVIEW V GIORNATA *
*SABATO E’ DI NUOVO DERBY CON LA LAZIO*
* *
*Presutti: “Il trofeo Eccellenza è per noi un importante banco di prova, *
*che potrebbe riservarci qualche piacevole sorpresa”.*
*Roma* – Sabato Lazio e Fiamme Oro Rugby, per uno strano scherzo dei
calendari, torneranno ad affrontarsi per la seconda volta nel giro di una
settimana. Stavolta sarà di scena la quinta giornata del Trofeo Eccellenza,
sempre sul campo dei biancocelesti all’Acqua Acetosa. Le Fiamme vogliono
confermare l’ottimo momento e continuare la striscia positiva di vittorie,
ma restano fedeli alla filosofia del “turn-over” per le partite nella ex
Coppa Italia. Molti i cambi previsti, dunque, rispetto alla formazione
vittoriosa per 19 a 17 nel “derby della Befana”. In prima linea spazio al
pilone Fabio Gentili e maglia numero 2 sulle spalle di Marco Moscarda. In
seconda linea Alberto Cazzola giocherà dal primo minuto, mentre in terza
tornerà Matteo Zitelli. Coach Presutti sperimenterà anche Michele Sutto
dall’inizio con la maglia numero 8. In mediana spazio a Simone Marinaro,
fresco di convocazione azzurra per il 6 Nazioni under 20, ed a Ettore
Boarato. Le ali saranno il confermato Roberto Mariani e Simone Andreucci,
con Pietro Valcastelli che partirà dalla panchina, mentre nel ruolo di
centro scenderà in campo Marco Rosa. A chiudere la formazione, il
confermato Giuseppe Sapuppo che per l’occasione vestirà anche i gradi di
capitano.
“Penso che, rispetto alla partita di domenica scorsa, ci sarà meno tensione
– ha dichiarato coach Pasquale Presutti – ma, come ho detto più volte, non
intendiamo snobbare l’impegno nel Trofeo Eccellenza. Questa competizione
per noi resta un importante banco di prova e, vista la posizione in
classifica, potrebbe riservarci anche qualche piacevole sorpresa”.
Appuntamento, dunque, sabato 12 gennaio alle 14,30 sul campo del CPO
“Giulio Onesti” per il derby numero tre. Ad arbitrarlo sarà il livornese
Castagnoli.
*La probabile formazione*
Sapuppo, Andreucci, Rosa, Massaro, Mariani, Boarato, Marinaro, Sutto,
Zitelli, Favaro, Mammana, Cazzola, Duca, Moscarda, Gentili
A disposizione: Suaria, Vicerè, Di Stefano, Galluppi, Lombardo, Benetti,
Canna, Valcastelli
* *
*Roma, 11 gennaio 2013*
* *
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
* *
Redazione