[FIAMME ORO RUGBY] TROFEO ECCELLENZA: PREVIEW V GIORNATA LAZIO V FFOO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **TROFEO ECCELLENZA: PREVIEW V GIORNATA **SABATO E’ DI NUOVO DERBY CON LA LAZIO** **Presutti: “Il trofeo Eccellenza è per noi un importante banco di prova, **che potrebbe riservarci qualche piacevole sorpresa”.**Roma* – Sabato Lazio e Fiamme Oro Rugby, per uno strano scherzo deicalendari, torneranno ad affrontarsi per la seconda volta nel giro di unasettimana. Stavolta sarà di scena la quinta giornata del Trofeo Eccellenza,sempre sul campo dei biancocelesti all’Acqua Acetosa. Le Fiamme voglionoconfermare l’ottimo momento e continuare la striscia positiva di vittorie,ma restano fedeli alla filosofia del “turn-over” per le partite nella exCoppa Italia. Molti i cambi previsti, dunque, rispetto alla formazionevittoriosa per 19 a 17 nel “derby della Befana”. In prima linea spazio alpilone Fabio Gentili e maglia numero 2 sulle spalle di Marco Moscarda. Inseconda linea Alberto Cazzola giocherà dal primo minuto, mentre in terzatornerà Matteo Zitelli. Coach Presutti sperimenterà anche Michele Suttodall’inizio con la maglia numero 8. In mediana spazio a Simone Marinaro,fresco di convocazione azzurra per il 6 Nazioni under 20, ed a EttoreBoarato. Le ali saranno il confermato Roberto Mariani e Simone Andreucci,con Pietro Valcastelli che partirà dalla panchina, mentre nel ruolo dicentro scenderà in campo Marco Rosa. A chiudere la formazione, ilconfermato Giuseppe Sapuppo che per l’occasione vestirà anche i gradi dicapitano.“Penso che, rispetto alla partita di domenica scorsa, ci sarà meno tensione– ha dichiarato coach Pasquale Presutti – ma, come ho detto più volte, nonintendiamo snobbare l’impegno nel Trofeo Eccellenza. Questa competizioneper noi resta un importante banco di prova e, vista la posizione inclassifica, potrebbe riservarci anche qualche piacevole sorpresa”.Appuntamento, dunque, sabato 12 gennaio alle 14,30 sul campo del CPO“Giulio Onesti” per il derby numero tre. Ad arbitrarlo sarà il livorneseCastagnoli.*La probabile formazione*Sapuppo, Andreucci, Rosa, Massaro, Mariani, Boarato, Marinaro, Sutto,Zitelli, Favaro, Mammana, Cazzola, Duca, Moscarda, GentiliA disposizione: Suaria, Vicerè, Di Stefano, Galluppi, Lombardo, Benetti,Canna, Valcastelli* **Roma, 11 gennaio 2013** **Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito