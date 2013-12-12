[FIAMME ORO RUGBY] VENERDI 13 ORE 17,30, LE FIAMME ALL'INAUGURAZIONE DELLO STORE &quot;ITALIA INDEPENDENT&quot;

[FIAMME ORO RUGBY] VENERDI 13 ORE 17,30, LE FIAMME ALL'INAUGURAZIONE DELLO STORE "ITALIA INDEPENDENT"
di Redazione
12/12/2013
COMUNICATO-STAMPA-FFOO-RUGBY-ITALIA-INDEPENDENT-CON-LE-FIAMME-3.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*UNA “UNIQUE EDITION” DI ITALIA INDEPENDENT PER LE FIAMME *
*Roma* – Un’altra grande azienda italiana ha deciso di legare il proprio
nome alle Fiamme Oro Rugby. Si tratta di *Italia Independent*, brand creato
da Lapo Elkann, Andrea Tessitore e Giovanni Accongiagioco e che realizza
prodotti eyewear unici nel loro genere.
*Italia Independent* ha deciso di creare una “Unique Edition for Fiamme Oro
Rugby”: si tratta di occhiali personalizzati realizzati con i colori della
Polizia di Stato, azzurro e cremisi, e che riporteranno sulle aste
l’emblema del Gruppo Sportivo: il leone rampante che sovrasta i cerchi
olimpici.
*Italia Independent* e Fiamme Oro Rugby festeggeranno questo nuovo connubio
con un Cocktail Party che avrà luogo venerdì 13 dicembre presso il
McArthurGlen Designer Outlet di Castel Romano (Roma), dalle ore 17,30, in
occasione dell’apertura del nuovo store monomarca.
*“Siamo onorati di annoverare Italia Independent tra le aziende che ci
appoggiano – ha dichiarato Armando Forgione, vice presidente esecutivo
delle Fiamme Oro Rugby – Questa è un’ulteriore conferma del fatto che la
nostra è un’immagine forte, solida ed affidabile nel tempo”.*
*12 dicembre 2013*
*Cristiano **Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Articolo Precedente
[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW IV GIORNATA TROFEO ECCELLENZA: LAZIO VS FIAMME ORO
Articolo Successivo
[news] VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBLÙ CONTRO SAN DONÀ
Redazione