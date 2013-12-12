Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[FIAMME ORO RUGBY] VENERDI 13 ORE 17,30, LE FIAMME ALL'INAUGURAZIONE DELLO STORE &quot;ITALIA INDEPENDENT&quot;

Redazione Avatar

di Redazione

12/12/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

pdf icon COMUNICATO-STAMPA-FFOO-RUGBY-ITALIA-INDEPENDENT-CON-LE-FIAMME-3.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*



*UNA “UNIQUE EDITION” DI ITALIA INDEPENDENT PER LE FIAMME *



*Roma* – Un’altra grande azienda italiana ha deciso di legare il proprio
nome alle Fiamme Oro Rugby. Si tratta di *Italia Independent*, brand creato
da Lapo Elkann, Andrea Tessitore e Giovanni Accongiagioco e che realizza
prodotti eyewear unici nel loro genere.

*Italia Independent* ha deciso di creare una “Unique Edition for Fiamme Oro
Rugby”: si tratta di occhiali personalizzati realizzati con i colori della
Polizia di Stato, azzurro e cremisi, e che riporteranno sulle aste
l’emblema del Gruppo Sportivo: il leone rampante che sovrasta i cerchi
olimpici.

*Italia Independent* e Fiamme Oro Rugby festeggeranno questo nuovo connubio
con un Cocktail Party che avrà luogo venerdì 13 dicembre presso il
McArthurGlen Designer Outlet di Castel Romano (Roma), dalle ore 17,30, in
occasione dell’apertura del nuovo store monomarca.

*“Siamo onorati di annoverare Italia Independent tra le aziende che ci
appoggiano – ha dichiarato Armando Forgione, vice presidente esecutivo
delle Fiamme Oro Rugby – Questa è un’ulteriore conferma del fatto che la
nostra è un’immagine forte, solida ed affidabile nel tempo”.*



*12 dicembre 2013*



*Cristiano **Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*

--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW IV GIORNATA TROFEO ECCELLENZA: LAZIO VS FIAMME ORO

Articolo Successivo

[news] VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBL&Ugrave; CONTRO SAN DON&Agrave;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019