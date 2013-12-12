[FIAMME ORO RUGBY] VENERDI 13 ORE 17,30, LE FIAMME ALL'INAUGURAZIONE DELLO STORE &quot;ITALIA INDEPENDENT&quot;

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**UNA “UNIQUE EDITION” DI ITALIA INDEPENDENT PER LE FIAMME **Roma* – Un’altra grande azienda italiana ha deciso di legare il proprionome alle Fiamme Oro Rugby. Si tratta di *Italia Independent*, brand creatoda Lapo Elkann, Andrea Tessitore e Giovanni Accongiagioco e che realizzaprodotti eyewear unici nel loro genere.*Italia Independent* ha deciso di creare una “Unique Edition for Fiamme OroRugby”: si tratta di occhiali personalizzati realizzati con i colori dellaPolizia di Stato, azzurro e cremisi, e che riporteranno sulle astel’emblema del Gruppo Sportivo: il leone rampante che sovrasta i cerchiolimpici.*Italia Independent* e Fiamme Oro Rugby festeggeranno questo nuovo connubiocon un Cocktail Party che avrà luogo venerdì 13 dicembre presso ilMcArthurGlen Designer Outlet di Castel Romano (Roma), dalle ore 17,30, inoccasione dell’apertura del nuovo store monomarca.*“Siamo onorati di annoverare Italia Independent tra le aziende che ciappoggiano – ha dichiarato Armando Forgione, vice presidente esecutivodelle Fiamme Oro Rugby – Questa è un’ulteriore conferma del fatto che lanostra è un’immagine forte, solida ed affidabile nel tempo”.**12 dicembre 2013**Cristiano **Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito