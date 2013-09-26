Home Senza categoria [FIAMME ORO] SABATO A PONTE GALERIA ARRIVANO I CAMPIONI D'ITALIA

[FIAMME ORO] SABATO A PONTE GALERIA ARRIVANO I CAMPIONI D'ITALIA

di Redazione 26/09/2013

SABATO A PONTE GALERIA ARRIVANO I CAMPIONI D’ITALIA



PRESUTTI: “Se mi chiedessero quali siano i punti di forza del Mogliano, io risponderei tutti! Contro di loro dobbiamo evitare distrazioni, perché

sanno capitalizzare al meglio gli errori avversari. E poi hanno un ottimo tecnico, che gode della mia stima anche come persona”



NAKA: “Emozionato di giocare contro i miei ex compagni? Certamente, anche perché con loro ho vinto uno scudetto memorabile. Se il mio coach

deciderà di impiegarmi, l’emozione durerà un attimo: sono pronto a dare il massimo per la mia nuova maglia”.



ROMA – Seconda di Campionato per le Fiamme e secondo duro ostacolo da affrontare. Sabato, sul sintetico della caserma “S. Gelsomini”, che in

occasione della prima in casa della stagione ha subito un restyling delle tribune e del perimetro, con inizio anticipato alle 15,30, arrivano i

campioni d’Italia del Mogliano.



Obiettivo della settimana al centro sportivo di Ponte Galeria è stato quello di cercare di metabolizzare la dura sconfitta di Rovigo, traendone

insegnamenti per il futuro.



E il futuro è dietro l’angolo ed è il Mogliano, del neo allenatore Francesco “cocco” Mazzariol che, all’esordio stagionale, ha rifilato 50

punti ai neopromossi romani dell’Unione rugby capitolina ed ulteriore banco di prova per le reali ambizioni del team cremisi che, nello scorso

campionato, riportò due sconfitte in altrettanti incontri contro i veneti.



Partita dura e difficile, dunque, contro una squadra che del bel gioco ha fatto il suo credo, ma anche capace di essere solida in difesa. Non ci sono

strategie particolari che verranno messe in atto da coach Pasquale Presutti, se non la raccomandazione ai suoi ragazzi di prestare la massima

attenzione possibile, contro una squadra che sa da sempre capitalizzare al meglio gli errori degli avversari.



“Se mi chiedessero quali siano i punti di forza del Mogliano, io risponderei tutti – ha dichiarato coach Presutti – Sanno far girare benissimo

il pallone, ma anche difendere solidamente, senza parlare della mischia che, lo scorso anno, segnò tre mete proprio su questo campo. Hanno un nuovo

coach che conosco bene e stimo sia come tecnico che come persona. Francesco sicuramente farà bene a Mogliano e si toglierà molte soddisfazioni

quest’anno. Se lo merita”.



Per quanto riguarda la formazione delle Fiamme, non saranno sicuramente della partita l’estremo Guido Barion, l’ala Marco Di Massimo, il seconda

linea Michele Sutto in via di guarigione da uno strappo subito durante la preparazione estiva e che tornerà ad allenarsi con il gruppo dalla prossima

settimana; in prima linea mancheranno sia Fabio Cocivera che capitan Giuseppe Cerqua, tenuti cautelativamente a riposo dopo il duro match di Rovigo.



Dunque, prima linea completamente rivoluzionata da coach Presutti che schiererà Fabio Gentili e Mirko Pettinari piloni e Valerio Vicerè tallonatore.

Per il resto, pacchetto di mischia quasi del tutto invariato rispetto all’esordio rodigino: in seconda linea Ivan Perrone e Luca Mammana, flanker

Matteo Zitelli e Andrea Balsemin, che rileva Damiano Vedrani, numero 8 Mirko Amenta. Carlo Canna e Nicola Benetti restano l’asse portante della

mediana delle Fiamme, con Andrea Bacchetti confermato con il numero 11 che farà coppia all’ala insieme al rientrante Pietro Valcastelli. I centri

saranno ancora Daniele Forcucci e Giovanni Massaro, mentre l’ultima novità della formazione anti Mogliano è quella di Michele Sepe schierato come

estremo.



In panchina, da segnalare il ritorno di Adriano Lombardo e il ballottaggio tra i due piloni Gianmarco Duca e Giuseppe Di Stefano, oltre alla presenza

di Laert Naka, campione d’Italia lo scorso anno proprio con Mogliano: “Anche se ho passato solo un anno a Mogliano – ha detto il pilone di

origini albanesi – è stata un’esperienza che mi ha segnato molto dentro. Con loro ho vinto uno scudetto indimenticabile. Anche se partirò dalla

panchina so di certo che proverò emozione. E ne proverò ancor di più se il mio allenatore deciderà di impiegarmi, ma durerà un attimo, perché

sono pronto a dare il massimo per la maglia che indosso adesso”. Ritorno anche per Ettore Boarato e Simone Marinaro, e conferme per Marco Rosa e

Giuseppe Sapuppo.



Fischio d’inizio a Ponte Galeria fissato per le 15,30. Arbitrerà l’aquilano Passacantando, coadiuvato dai giudici di linea Salvi (L’Aquila) e

Pier’Antoni (Roma). Quarto uomo sarà il signor Valeri (L’Aquila).



La probabile formazione

Sepe, Valcastelli, Massaro, Forcucci (cap.), Bacchetti, Canna, Benetti, Amenta, Zitelli, Balsemin, Perrone, Cazzola, Pettinari, Vicerè (v. cap.),

Gentili

A disp.: Naka, Lombardo, Duca (Di Stefano), Mammana, Rosa, Marinaro, Boarato, Sapuppo







