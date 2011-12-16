FIAMME ORO: SAPUPPO E MARTINELLI IN AZZURRO
di Redazione
16/12/2011
Il tecnico della Nazionale emergenti, Gianluca Guidi, per l’ultimo ritiro dell’anno che si svolgerà a Rovigo dal 18 al 20 dicembre, ha convocato per la seconda volta due giocatori delle Fiamme Oro Rugby. Si tratta di Giuseppe Sapuppo e Luca Martinelli, che domenica 18 si uniranno ai 23 giocatori convocati dal tecnico federale. Roma, 16 dicembre 2011 Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
