FIAMME ORO: SEDUTA DI ALLENAMENTO CON GIANLUCA GUIDI

Redazione Avatar

di Redazione

25/01/2012

COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY Le Fiamme e l’Azzurro

La sinergia tra le Fiamme Oro e la Federazione Italiana Rugby continua. Dopo la visita alla struttura di Ponte Galeria a fine 2011 da parte del Commissario tecnico della Nazionale maggiore, Jaques Brunel, ieri, 24 gennaio, è stata la volta di Gianluca Guidi, allenatore della Nazionale emergenti. Il tecnico federale ha svolto una seduta di allenamento con gli atleti della prima squadra delle Fiamme Oro Rugby. Il tema della giornata è stato “l'attacco davanti la difesa e l'adattamento dei sostegni al portatore nell'evoluzione del gioco”. La seduta è durata circa un'ora durante la quale Guidi ha dato indicazioni ed istruzioni tecniche ai ragazzi. A fine seduta, grande la soddisfazione da parte dello staff e dei tecnici delle Fiamme, Sven Valsecchi e Rocco Salvan, per l'ottimo lavoro svolto in campo. Roma, 25 gennaio 2012 Andrea Pelliccione - Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
