FIAMME ORO: VITTORIA CASALINGA CONTRO IL DONELLI MODENA

Che la partita sarebbe stata dura lo si sapeva, come si sapeva anche che il Modena avrebbe reso la vita difficile ai padroni di casa. E così è stato oggi sul campo di Ponte Galeria dove le Fiamme hanno aggiunto altri quattro punti alla classifica, portandosi a quota 55. Una delle partite più equilibrate e combattute viste tra le mura amiche della caserma Gelsomini quella di oggi contro gli emiliani, e il punteggio del primo tempo parla chiaro: un 6 a 3 sinonimo di appunto di parità di valori in campo. È il mediano di apertura cremisi Nicola Benetti ad aprire le marcature al 5’ dalla piazzola e bisogna aspettare quasi mezzora per rivedere ancora Benetti mettere a segno altri tre punti con un piazzato. Cinque minuti dopo è l’apertura inglese degli avversari Anthony Fenner a portare sotto gli ospiti con un altro calcio, che chiude la prima frazione di gioco sul 6 a 3 per i padroni di casa. Sono i bianco verdi ospiti ad aprire le marcature nei secondi quaranta minuti sempre con Fenner dalla piazzola, che porta lo score in parità sul 6 a 6. Ma passano solo due minuti che Nicola Benetti riporta avanti con l’ennesimo calcio il XV della Polizia di Stato. Gli uomini di Valsecchi iniziano a macinare gioco e a mettere sotto gli avversari. È Daniele Forcucci che al 14’ intercetta un passaggio all’altezza degli undici metri e, resistendo a più di un placcaggio, s’invola verso la linea di fondo, schiacciando la palla in meta. La gioia dei padroni di casa dura solo pochi minuti, perché sempre l’inglese Fenner dalla piazzola riporta sotto gli ospiti con due calci al 17’ e al 24’, fissando lo score sul 14 a 12. Sono i minuti finali del match quelli più concitati, con una “quasi meta” delle Fiamme al 28’ e un calcio di punizione con cui Nicola Benetti centra i pali e porta i cremisi sul 17 a 12. Il sigillo finale arriva al 37’ con Matteo Zitelli che, sul lato sinistro del rettangolo di gioco, schiaccia il pallone in meta, chiudendo il match sul 22 a 12 per le Fiamme Oro. Unica nota negativa della partita, l’infortunio a Carlo Cerasoli che, proprio allo scadere degli ottanta minuti, è costretto ad uscire in barella per un colpo ricevuto al volto. “Sapevo che sarebbe stata dura – ha dichiarato l’allenatore cremisi Valsecchi a fine gara – ed infatti così è stata. Il Modena è la squadra che più ci ha messo in difficoltà durante il girone di andata e si è ripetuta qui da noi. Comunque il risultato finale ci è favorevole e noi continuiamo a fare il nostro campionato. Domenica prossima contro Brescia sarà un’altra battaglia. Per allora conto di recuperare alcuni giocatori che oggi erano infortunati e che per noi saranno fondamentali”.Sapuppo, Rosa, Forcucci, Massaro (1’ st De Gaspari), Mariani, Benetti, Martinelli (24’ st Baldini), Vedrani, Zitelli, Maestri (12’ st Moscarda), Santelli (9’ st Flammini), Cerasoli (39’ st Di Stefano), Pettinari (36’ st Gasparini), Viceré, Gasparini (4’ st Cocivera)Lombardo, CalandroSven Valsecchi – Rocco SalvanSantillo, Frangulea, Florin, Bisceglie, Naude, Costantini, Fenner, Tepsanu, Stead, Gibellini, Trentini (12’ st Cremascoli, 36’ st Uguzzoni), Venturelli (39’ st Salici), Giberti Russo, Gatti (12’ st Bergonzini), FaraoneMilzani, Rovina, Ghidoni, TrottaShaun HuygenPassacantando (L’Aquila): 5’ cp Benetti (3-0); 33’ cp Benetti (6-0); 38’ cp Fenner (6-3).7’ cp Fenner (6-6); 12’ cp Benetti (9-6); 14’ m Forcucci nt (14-6); 17’ cp Fenner (14-9); 24’ cp Fenner (14-12); 30’ cp Benetti (17-12); 37’ m Zitelli nt (22-12)16' p.t. c. giallo Zitelli Spettatori 250Roma, 22 gennaio 2012