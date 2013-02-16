FIAMME SCONFITTE DI MISURA A PADOVA (COMMENTO+CRONACA+TABELLINO)

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **XIII GIORNATA**A PADOVA SCONFITTA DI MISURA PER LE FIAMME**CHE CONQUISTANO UN PUNTO** **Presutti: “C’è mancato veramente poco. Qualche errore di troppo ci hacondizionati,** ma comunque abbiamo portato a casa un punto prezioso”.** **IL COMMENTO*Padova – Le Fiamme escono sconfitte di misura dal “Memo Geremia”, maportano comunque a casa un punto prezioso per la classifica che le vedeancora saldamente al settimo posto a quota 25. Una sconfitta che, per comeè maturata, lascia un po’ l’amaro in bocca al XV della Polizia di Stato cheimpone ai padroni di casa il proprio gioco per gran parte del primo tempo.I ragazzi di Presutti, oggi accolto alla Guizza con uno striscione cheriportava “Pasquale, per sempre nei nostri cuori”, sono stati anchesfortunati quando, nel primo tempo, Benetti scivolava e falliva il calciodello 0 a 9 che avrebbe potuto far chiudere alle Fiamme il primo tempo invantaggio. I Cremisi, come sempre, hanno lottato fino alla fineconquistando un punto, continuando così a costruire, partita dopo partita,quella salvezza obiettivo della stagione.Di positivo c’è da dire che oggi le Fiamme Oro hanno messo paura ad unadelle grandi del rugby italiano, stando sempre con il fiato sul collo degliavversari, concedendogli poco e niente, soprattutto nei primi 45 minuti.*“C’è mancato poco – ha detto il coach delle Fiamme Pasquale Presutti –veramente poco. Anche se abbiamo commesso qualche errore di troppo, sonocomunque contento della prestazione dei miei ragazzi. Abbiamo conquistatoun punto prezioso. Non posso, però, nascondere che, quando sono sceso incampo e ho visto lo striscione che mi hanno dedicato i tifosi, ho provatouna grande emozione. E per questo li ringrazio dal profondo del cuore”. *Il prossimo impegno vedrà i cremisi affrontare i primi in classifica delViadana il prossimo 3 marzo sul sintetico del “Gelsomini”.*LA CRONACA*Le Fiamme iniziano premendo il piede sull’acceleratore, sorprendono inerocrociati e vanno in vantaggio dopo meno di dieci minuti con NicolaBenetti che mette tra i pali un calcio da circa 50 metri. Il numero 9cremisi si ripete al 13’, sempre dalla piazzola, e porta lo score sullo 0 a6. Le Fiamme nei primi venti minuti mantengono saldo nelle mani il pallinodel gioco e al 19’ hanno di nuovo la possibilità di portarsi avanti semprecon Benetti, ma stavolta il mediano cremisi scivola e non porta a casa itre punti. Al 37’ i ragazzi di Presutti restano in 14 per il giallo chel’arbitro Mitrea assegna al tallonatore cremisi Valerio Vicerè. Con leFiamme in inferiorità numerica i padroni di casa riescono subito acapitalizzare il vantaggio e con la mischia entrano nell’area di meta,permettendo ad Ansell di schiacciare. La trasformazione di Menniti-Ippolitoporta avanti i veneti che chiudono il primo tempo in vantaggio 7 a 6.Al rientro in campo il Petrarca inizia a fare la voce grossa e dopo pochiminuti va di nuovo in meta con Sanchez che sfrutta una superiorità numericae porta i padroni di casa, dopo la trasformazione di Menniti-Ippolito, sul14 a 6. Coach Presutti corre ai ripari e, nell’arco di dieci minuti,cambia tutta la prima linea. Ma è il Petrarca a fare il gioco, anche quandoresta in 14 per l’espulsione temporanea di Bertetti al 67’: infatti sono ipadroni di casa ad andare ancora avanti al 73’ con Menniti-Ippolito dallapiazzola. Gli ultimi minuti sono i più concitati, con le Fiamme che premonoper portare a casa almeno un punto. Ci riescono in pieno recupero conNicola Benetti che, all’82’, va in meta e fissa lo score finale sul 17 a 11.*IL TABELLINO *Padova, Impianti Sportivi “Memo Geremia” – Sabato 16 Febbraio 2013Eccellenza 13° giornata* **PETRARCA PADOVA vs FIAMME ORO RUGBY 17-11 (7-6)*Marcatori: p.t. : 8’ cp Benetti (0-3); 12’ cp Benetti (0-6); 42’ mAnsell tr. Menniti - Ippolito (7-6); s.t.: 3’ m Sanchez tr. Menniti –Ippolito (14-6); 33’cp Menniti-Ippolito (17-6); 42’ m. Benetti (17-11).* **PETRARCA PADOVA*: Menniti-Ippolito; Bellini, Ziegler, Bertetti (v.cap),Innocenti; Sanchez, Billot (38’ s.t. Soffiato); Sarto (18’ p.t. Ansell),Conforti, Holmes, Mathers (18’ p.t. Targa), Tveraga; Leso, Gega (cap) (36’s.t. Damiano), Furia (34’ s.t. Caporello).A disposizione non entrati: D’Agostino, Bortolussi, Favaro.All. Moretti/Salvan* **FIAMME ORO RUGBY*:Barion; Mariani, Massaro, Forcucci, Valcastelli; Canna,Benetti; Balsemin (37’ p.t. Cerqua, 8’ s.t. Balsemin), Vedrani, Zitrelli,Sutto, Galluppi (13’ s.t. Cazzola); Duca (8’ s.t. Di Stefano), Vicerè (21’s.t. Cerqua), Cocivera (34’ s.t. Gentili).A disposizione non entrati: Pellegrinelli, Marinaro, Boarato, De Gaspari.All. Presutti/ValsecchiArbitro: Mitrea (TV)g.d.l. Rossi (PC) e Armanini (PR)quarto uomo: Valbusa (TV)Cartellini: 37' p.t. giallo Vicerè (Fiamme Oro Roma); 27' s.t. gialloBertetti (Petrarca Padova)Man of the match: Tyrone Holmes (Petrarca Padova)Calciatori: Menniti – Ippolito (Petrarca Padova) 1/2; Benetti ( Fiamme OroRoma) 2/4Note: giornata di sole leggermente ventilata, temperatura gradevole, campoallentato, 1.200 spettatoriPunti conquistati in classifica: Petrarca Padova 4; Fiamme Oro Roma 1* **Roma, 16 febbraio 2013**