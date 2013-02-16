FIAMME SCONFITTE DI MISURA A PADOVA (COMMENTO+CRONACA+TABELLINO)
di Redazione
16/02/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*XIII GIORNATA*
*A PADOVA SCONFITTA DI MISURA PER LE FIAMME*
*CHE CONQUISTANO UN PUNTO*
* *
*Presutti: “C’è mancato veramente poco. Qualche errore di troppo ci ha
condizionati,*
* ma comunque abbiamo portato a casa un punto prezioso”.*
* *
*IL COMMENTO*
Padova – Le Fiamme escono sconfitte di misura dal “Memo Geremia”, ma
portano comunque a casa un punto prezioso per la classifica che le vede
ancora saldamente al settimo posto a quota 25. Una sconfitta che, per come
è maturata, lascia un po’ l’amaro in bocca al XV della Polizia di Stato che
impone ai padroni di casa il proprio gioco per gran parte del primo tempo.
I ragazzi di Presutti, oggi accolto alla Guizza con uno striscione che
riportava “Pasquale, per sempre nei nostri cuori”, sono stati anche
sfortunati quando, nel primo tempo, Benetti scivolava e falliva il calcio
dello 0 a 9 che avrebbe potuto far chiudere alle Fiamme il primo tempo in
vantaggio. I Cremisi, come sempre, hanno lottato fino alla fine
conquistando un punto, continuando così a costruire, partita dopo partita,
quella salvezza obiettivo della stagione.
Di positivo c’è da dire che oggi le Fiamme Oro hanno messo paura ad una
delle grandi del rugby italiano, stando sempre con il fiato sul collo degli
avversari, concedendogli poco e niente, soprattutto nei primi 45 minuti.
*“C’è mancato poco – ha detto il coach delle Fiamme Pasquale Presutti –
veramente poco. Anche se abbiamo commesso qualche errore di troppo, sono
comunque contento della prestazione dei miei ragazzi. Abbiamo conquistato
un punto prezioso. Non posso, però, nascondere che, quando sono sceso in
campo e ho visto lo striscione che mi hanno dedicato i tifosi, ho provato
una grande emozione. E per questo li ringrazio dal profondo del cuore”. *
Il prossimo impegno vedrà i cremisi affrontare i primi in classifica del
Viadana il prossimo 3 marzo sul sintetico del “Gelsomini”.
*LA CRONACA*
Le Fiamme iniziano premendo il piede sull’acceleratore, sorprendono i
nerocrociati e vanno in vantaggio dopo meno di dieci minuti con Nicola
Benetti che mette tra i pali un calcio da circa 50 metri. Il numero 9
cremisi si ripete al 13’, sempre dalla piazzola, e porta lo score sullo 0 a
6. Le Fiamme nei primi venti minuti mantengono saldo nelle mani il pallino
del gioco e al 19’ hanno di nuovo la possibilità di portarsi avanti sempre
con Benetti, ma stavolta il mediano cremisi scivola e non porta a casa i
tre punti. Al 37’ i ragazzi di Presutti restano in 14 per il giallo che
l’arbitro Mitrea assegna al tallonatore cremisi Valerio Vicerè. Con le
Fiamme in inferiorità numerica i padroni di casa riescono subito a
capitalizzare il vantaggio e con la mischia entrano nell’area di meta,
permettendo ad Ansell di schiacciare. La trasformazione di Menniti-Ippolito
porta avanti i veneti che chiudono il primo tempo in vantaggio 7 a 6.
Al rientro in campo il Petrarca inizia a fare la voce grossa e dopo pochi
minuti va di nuovo in meta con Sanchez che sfrutta una superiorità numerica
e porta i padroni di casa, dopo la trasformazione di Menniti-Ippolito, sul
14 a 6. Coach Presutti corre ai ripari e, nell’arco di dieci minuti,
cambia tutta la prima linea. Ma è il Petrarca a fare il gioco, anche quando
resta in 14 per l’espulsione temporanea di Bertetti al 67’: infatti sono i
padroni di casa ad andare ancora avanti al 73’ con Menniti-Ippolito dalla
piazzola. Gli ultimi minuti sono i più concitati, con le Fiamme che premono
per portare a casa almeno un punto. Ci riescono in pieno recupero con
Nicola Benetti che, all’82’, va in meta e fissa lo score finale sul 17 a 11.
*IL TABELLINO *
Padova, Impianti Sportivi “Memo Geremia” – Sabato 16 Febbraio 2013
Eccellenza 13° giornata
* *
*PETRARCA PADOVA vs FIAMME ORO RUGBY 17-11 (7-6)*
Marcatori: p.t. : 8’ cp Benetti (0-3); 12’ cp Benetti (0-6); 42’ m
Ansell tr. Menniti - Ippolito (7-6); s.t.: 3’ m Sanchez tr. Menniti –
Ippolito (14-6); 33’cp Menniti-Ippolito (17-6); 42’ m. Benetti (17-11).
* *
*PETRARCA PADOVA*: Menniti-Ippolito; Bellini, Ziegler, Bertetti (v.cap),
Innocenti; Sanchez, Billot (38’ s.t. Soffiato); Sarto (18’ p.t. Ansell),
Conforti, Holmes, Mathers (18’ p.t. Targa), Tveraga; Leso, Gega (cap) (36’
s.t. Damiano), Furia (34’ s.t. Caporello).
A disposizione non entrati: D’Agostino, Bortolussi, Favaro.
All. Moretti/Salvan
* *
*FIAMME ORO RUGBY*:Barion; Mariani, Massaro, Forcucci, Valcastelli; Canna,
Benetti; Balsemin (37’ p.t. Cerqua, 8’ s.t. Balsemin), Vedrani, Zitrelli,
Sutto, Galluppi (13’ s.t. Cazzola); Duca (8’ s.t. Di Stefano), Vicerè (21’
s.t. Cerqua), Cocivera (34’ s.t. Gentili).
A disposizione non entrati: Pellegrinelli, Marinaro, Boarato, De Gaspari.
All. Presutti/Valsecchi
Arbitro: Mitrea (TV)
g.d.l. Rossi (PC) e Armanini (PR)
quarto uomo: Valbusa (TV)
Cartellini: 37’ p.t. giallo Vicerè (Fiamme Oro Roma); 27’ s.t. giallo
Bertetti (Petrarca Padova)
Man of the match: Tyrone Holmes (Petrarca Padova)
Calciatori: Menniti – Ippolito (Petrarca Padova) 1/2; Benetti ( Fiamme Oro
Roma) 2/4
Note: giornata di sole leggermente ventilata, temperatura gradevole, campo
allentato, 1.200 spettatori
Punti conquistati in classifica: Petrarca Padova 4; Fiamme Oro Roma 1
* *
*Roma, 16 febbraio 2013*
* *
Redazione