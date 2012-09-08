FIAMME SCONFITTE NEL SECONDO TEST
COMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 15_12-13 - FIAMME SCONFITTE A PRATO.doc *COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY* * * *FIAMME SCONFITTE A PRATO NEL SECONDO TEST PRECAMPIONATO * *Roma* – Con il risultato finale di 27 a 10 i Cavalieri Prato vincono l’amichevole con le Fiamme Oro Rugby in un match articolato su quattro tempi da 20 minuti. Era la seconda uscita stagionale per il XV allenato da Pasquale Presutti che, nonostante il risultato, si dice soddisfatto della prova dei cremisi: “Ho notato un grande impegno da parte di tutti i ragazzi – ha dichiarato l’head coach delle Fiamme – soprattutto nelle prime due frazioni di gioco, durante le quali abbiamo espresso il nostro rugby migliore”. Sono infatti i primi quaranta minuti a dare la marca del gioco dei cremisi che, grazie alle mete di Giovanni Massaro e Carlo Cerasoli, vedono, in chiusura, le due compagini in perfetta parità sul 10 a 10. “Nella terza e nella quarta frazione – continua Presutti – ho voluto vedere all’opera un po’ tutti i ragazzi cambiando 13 elementi su 15. Ed un certo calo di rendimento l’ho registrato, soprattutto nelle touche. Comunque ci sono le basi e l’entusiasmo per fare bene in questa stagione – ha continuato Presutti – durante la quale, sono convinto, ci leveremo più di qualche soddisfazione”. *LA CRONACA* *(si ringrazia Filippo Mazzoni, giornalista de “La Nazione”)* Pronti via e i Cavalieri passano in vantaggio con una bella meta di Berryman, dopo 2 minuti di gioco, dopo la buona azione del pack laniero e l’apertura sui trequarti. Il pareggio ospite arriva però ben presto, all’8 con una percussione di Massaro. E’ il miglior momento per le Fiamme Oro che passano con merito in vantaggio al 22’ con l’azione di Cerasoli. La reazione dei Cavalieri porta alla meta di Nifo al 29’ per il 10-10 con cui si conclude il primo tempo, non prima però che lo stesso Nifo si becchi un giallo per non aver chiuso un placcaggio. Nel secondo tempo, dopo 3 minuti Patelli approfitta della forza del pack laniero e viola la meta dei cremisi per il 15-10. Al 12 l’allungo decisivo dei Cavalieri con Berryman ancora a segno e con Patelli che centra i pali per il 22 a 10. Al 22’ della ripresa quinta meta per i Cavalieri, stavolta con Lupetti, dopo una bella azione corale dei tuttineri. Nel finale di partita giallo anche per Garfagnoli, con la partita che si conclude 27 a 10 per i Cavalieri. *LE FORMAZIONI SCESE IN CAMPO* *RC I Cavalieri Prato:* Berryman, Tempestini, Majstorovic, Ngawini, Sepe, Vezzosi, Patelli, Saccardo, Del Nevo, Ruffolo, Nifo, Cavalieri, Roan, Giovanchelli, Borsi; Della Ratta, Pozzi, Balboni, Garfagnoli, Lupetti, Ragusi, McCann, Lunardi, Crestini, Cannone, De Gregori. All:: Frati – De Rossi. *Fiamme Oro Rugby:* Sapuppo,Mariani, Valcastelli, Massaro, De Gaspari, Boarato, Marinaro, Vedrani, Cerasoli, Balsemin, Sutto, Mammana, Di Stefano, Cerqua, Cocivera; Gentili, Vicerè, Duca, Galluppi, Cazzola, Favaro, Zitelli, Santelli, Benetti, Canna, Barion, Andreucci. All.: Presutti. Arbitro: Liperini di Livorno. Giudici di linea: Zucchi di Livorno e Salvini di Prato. * * *8 settembre 2012* *Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby* -- Cristiano Morabito Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby tel 3313731101 - 3339321622 skype: cristiano_morabito twitter: @crismorabito www.fiammeororugby.it
