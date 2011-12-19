Home * Rugby CS * FIAMME TROPPO FORTI: GLI SQUALI CADONO A ROMA 42-0

di Redazione 19/12/2011

18/12/2011 - Una Pro Recco in formazione largamente rimaneggiata non può nulla contro la capolista Fiamme Oro e subisce a Roma una pesantissima sconfitta per 42-0. La squadra della Polizia di Stato, sicuramente fortemente motivata anche dalla voglia di rivalsa dopo la sconfitta di sette giorni fa a Udine, ha condotto una partita praticamente perfetta, mettendo in campo grande determinazione e concentrazione e dimostrando di aver preparato l'incontro con estrema cura e precisione. I parziali parlano chiaro: i biancocelesti, oggi privi della guida di coach Ceppolino, hanno subito ventiquattro punti nel primo tempo (tre mete trasformate e un calcio di punizione) e diciotto nel secondo parziale (tre mete non trasformate e un drop). Gli Squali hanno certamente pagato i problemi di formazione (tra gli assenti anche pedine importantissime come Agniel, Lopez e Orlandi) e la grande giornata dei forti avversari ma devono anche rimproverarsi i troppi errori commessi e l'aver sofferto troppo in fasi di gioco che avrebbero dovuto essere sfruttate come punti di forza per cercare di opporre una maggiore resistenza al gioco dei cremisi, come la mischia e la touche. Dopo la gelida, in ogni senso, giornata di Ponte Galeria, gli Squali dovranno ora sfruttare al meglio la pausa natalizia per recuperare infortunati e concentrazione in vista del primo impegno del 2012: l'ultima partita del girone d'andata, l'8 gennaio, vedrà al Carlo Androne il Modena, quarto in classifica e autore finora di un eccellente campionato. Tabellino: FIAMME ORO RUGBY VS PRO RECCO RUGBY 42 – 00 (24-00) Fiamme Oro Rugby: Barion De Gaspari, Sapuppo (29’ st Massaro), Forcucci, Rosa (20’ st Andreucci), Boarato (29’ st Martinelli), Benetti, Cerasoli, Zitelli, Vedrani (18’ st Maestri), Cazzola, Riedi, Cerqua (28’ st Pettinari), Moscarda (28’ st Lombardo), Cocivera (20’ st Gasparini). All. Sven Valsecchi – Rocco Salvan Pro Recco: Del Ry, Cinquemani (1’ st Besio), Bisso, Torchia (1’ st Zanzotto), Gregorio, Ansaldi, Viallagra, Salsi, Tonini, Giorgi, Bonfrate, Metaliaj (13’ st Vallarino), Galli (18’ st Sciacchitano), Hobbs (1’ st Casareto), Noto. All. Lisandro Villagra Marcatori: Primo Tempo: 7’ m Vedrani tr Benetti (7-0); 16’ cp Benetti (10-0); 29’ m Rosa tr Benetti (17-0); 37’ m Cerasoli tr. Benetti (24-0). Secondo tempo: 12’ dp Boarato (27-0); 20’ m Barion (32-0) nt; 27 m De Gaspari nt (37-0); 36’ m Maestri nt (42-0). Arbitro: Damasco di Napoli. L'ufficio stampa e tutta la Pro Recco Rugby colgono l'occasione per augurare a tutti i gentili giornalisti, appassionati e sostenitori che seguono, valorizzano e contribuiscono a far conoscere l'attività della nostra Società, un sereno Natale ed un felice 2012. Sempre, ovviamente, all'insegna della passione ovale!

