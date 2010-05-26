Home Federazione Italiana Rugby Finale coppa italia Femminile

di Redazione 26/05/2010

Definiti i gironi e la griglia di partenza della Coppa Italia di Rugby a 7 femminile per la categoria Seniores, manifestazione in programma domenica prossima, 30 maggio, al “Mario Battaglini” di Rovigo. Il Girone d’Elite - cui partecipano dieci squadre, prima e seconda classificate dei cinque gironi territoriali della regular season - è stato suddiviso in due raggruppamenti: nella poule A sono state inserite Polisportiva Paganica Rugby, Liceo Classico A. Volta di Como, Asti Rugby, Rugby Casale e Modena Rugby Club; nella poule B Rugby Colorno, Benetton Treviso, All Reds Roma, Rugby Lecco e Valsesia Rugby. La classifica delle due poule al termine della fase di qualificazione (formula con girone all’italiana) determinerà gli accoppiamenti per le finali dal 1° al 5° posto. La vincente della sfida tra le prime due classiate di ciascuna poule si aggiudicherà il Trofeo 2009-2010. Di seguito orari ed accoppiamenti della prima fase del Girone d’Elite: POULE A 15.00, campo 2A: Paganica - Modena 15.00, campo 2B: Como - Casale 15.20, campo 2A: Casale - Paganica 15.20, campo 2B: Modena - Asti 15.40, campo 2A: Casale - Asti 15.40, campo 2B: Paganica - Como 16.00, campo 2A: Modena - Casale 16.00, campo 2B: Como - Asti 16.20, campo 2A: Asti - Paganica 16.20, Campo 2B: Modena - Como POULE B 15.00 campo 3A: Colorno - Valsesia 15.00, campo 3B: Treviso - Lecco 15.20, campo 3A:Lecco - Colorno 15.20, campo 3B: Valsesia – All Reds 15.40, campo 3A: Lecco - All Reds 15.40, campo 3B: Colorno - Treviso 16.00, campo 3A: Valsesia - Lecco 16.00, campo 3B: Treviso – All Reds 16.20, campo 3A: All Reds - Colorno 16.20, Campo 3B: Valsesia - Treviso *Legenda campi: 2A = Campo Laterale DUE “A”; 2B = Campo Laterale DUE “B”; 3A = Campo Laterale TRE “A”; 3B = Campo Laterale TRE “B” Diversa è la formula del Girone per il Plate nel quale gareggiano otto squadre (terze e quarte classificate dei cinque raggruppamenti) che si affronteranno nei quarti di finale, semifinali e finali per stilare la classifica dall’undicesimo al diciottesimo posto. Ecco gli abbinamenti dei quarti di finale: 14.30, campo centrale: Le Rose Rovigo – Rugby Monza 1949 15.00, Campo 4B: Cesin Cus Torino – Messina Rugby Clan 15.20, Campo 4A: Cus Bologna – Venjulia 15.20, campo 4B: Rugby Calvisano – Rugby Etruschi Livorno Quinte e seste classificate sono state inserite in un unico girone che si articolerà con formula all’italiana al fine di determinare la classifica dal diciannovesimo al ventitreesimo posto. Partecipano al girone per il Bowl Amatori Rugby San Dona, Cus Verona Rugby, Polisportiva J and J di Reggio Emilia, Cus Ferrara e Polisportiva Atlatins di Mantova. Di seguito il calendario del girone: 14.30, Campo CA: San Donà – Cus Ferrara 14.30, Campo CB: J and J – Cus Verona 14.50, Campo CA: Atlantis – San Donà 14.50, Campo CB: Cus Verona – Cus Ferrara 15.10, Campo CA: Cus Verona - Atlantis 15.10, Campo CB: Cus Ferrara – J and J 17.00, Campo 2A: Atlantis – Cus Ferrara 17.00, Campo 2B: J and J – San Donà 17.20, Campo 2A: San Donà – Cus Verona 17.20, Campo 2B: J and J - Atlantis *Legenda campi: CA= Campo Centrale Battaglini “A”; CB = Campo Centrale Battaglini “B”; 2A = Campo Laterale DUE “A”; 2B = Campo Laterale DUE “B”;

